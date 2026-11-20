Lyon empfängt Marseille am Sonntag, dem 13. Dezember 2026, im Groupama Stadium in Lyon.

Beim jüngsten Aufeinandertreffen am 1. März 2026 setzte sich Marseille im Stade Vélodrome in einem packenden Spiel mit fünf Toren knapp mit 3:2 gegen Lyon durch. Als Lyon Marseille zuletzt im August 2025 im Groupama Stadium empfing, gewann die Mannschaft knapp mit 1:0. Das zeigt, wie umkämpft die Duelle trotz Heimvorteils meist sind.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Lyon gegen Marseille wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann wird Lyon gegen Marseille in der Ligue 1 angepfiffen?

Lyon gegen Marseille wird am Sonntag, dem 13. Dezember 2026, im Groupama Stadium in Lyon angepfiffen.

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 14 13. Dez. 2026 - 14:45 Groupama Stadium

Wie kauft man Tickets für Lyon gegen Marseille in der Ligue 1?

Für den Kauf von Tickets für das Ligue-1-Spiel zwischen Lyon und Marseille gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Kanäle der Vereine

Offizieller Ticketverkauf: Der direkte Kauf über die offiziellen Ticketportale von Olympique Lyonnais (für Heimspiele im Groupama Stadium) oder Olympique de Marseille ist die sicherste und verlässlichste Möglichkeit, reguläre Tickets zum Originalpreis zu bekommen.

2. Ticket-Zweitmarkt

Ticket-Zweitmarkt-Plattformen: Sind die Tickets bei den Vereinen vollständig ausverkauft, lassen sich Eintrittskarten häufig noch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für bevorstehende Ligue-1-Spiele kaufen und verkaufen, wenn das ursprüngliche Kontingent erschöpft ist.

Wie viel kosten Tickets für Lyon gegen Marseille in der Ligue 1?

Für das bevorstehende Ligue-1-Spiel zwischen Lyon und Marseille sind folgende Ticketpreise zu erwarten:

1. Offizielle Kanäle der Vereine

Fanblöcke und Eckbereiche: Die Preise liegen üblicherweise zwischen 15 und 35 Euro .

Die Preise liegen üblicherweise zwischen . Mittlere Kategorie und Längsseite: Die Tickets kosten in der Regel zwischen 40 und 120 Euro .

Die Tickets kosten in der Regel zwischen . Premium-Tickets und Hospitality: Die Preise liegen zwischen 150 und mehr als 300 Euro.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets im offiziellen Verkauf der Vereine ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Oberrang und Hintertorbereich im Weiterverkauf: Die Preise beginnen üblicherweise bei etwa 75 bis 90 Euro .

Die Preise beginnen üblicherweise bei etwa . Längsseite und Spielfeldrand im Weiterverkauf: Die Preise liegen häufig zwischen 120 und 250 Euro .

Die Preise liegen häufig zwischen . Unterrang und Premium-Blöcke: Die Preise reichen häufig von 280 bis über 350 Euro.

Lyon gegen Marseille in der Ligue 1: Alles Wissenswerte

Die Form von Lyon und Marseille

Lyon hat in den letzten fünf Pflichtspielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen verbucht. Zuletzt verlor die Mannschaft am 8. November in der Ligue 1 mit 0:2 gegen Brest. Davor spielte sie in der Europa League 1:1 gegen Real Sociedad. Zuvor gewann Lyon in der Ligue 1 mit 2:0 gegen Angers, ehe Niederlagen mit 0:2 gegen Paris Saint-Germain und 0:3 gegen Hoffenheim folgten. In diesen fünf Spielen erzielte Lyon vier Tore und kassierte acht Gegentreffer.

Marseille ist in starker Form und hat vier der letzten fünf Spiele gewonnen. Zuletzt gelang der Mannschaft am 8. November in der Ligue 1 ein 2:1-Auswärtssieg gegen Lens. Auch in der Europa League gewann sie mit 1:0 gegen Bayer Leverkusen. Zuvor hatte Marseille Toulouse mit 2:0 und Le Havre mit 4:3 besiegt. Die einzige Niederlage gab es gegen Sturm Graz. In diesen fünf Partien erzielte Marseille acht Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Lyon gegen Marseille: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Mannschaften am 1. März 2026 in der Ligue 1 aufeinander. Marseille gewann zu Hause mit 3:2 gegen Lyon. Die Bilanz der letzten fünf direkten Duelle in der Ligue 1 ist knapp: Marseille gewann dreimal, Lyon zweimal. In diesen fünf Spielen fielen insgesamt 19 Tore.