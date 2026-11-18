Lorient empfängt Lille am Sonntag, 13. Dezember 2026, im Stade du Moustoir in Lorient.

Das jüngste Ligaduell im März 2026 endete nach einem späten Ausgleichstreffer von Lorient mit einem hart umkämpften 1:1. In den bisherigen Ligue-1-Duellen mit dem FC Lorient hat LOSC Lille die Nase vorn: Lille gewann 14 der letzten 24 Pflichtspiele in der Liga, Lorient sieben.

GOAL erklärt Euch alles, was Ihr über Tickets für Lorient gegen Lille wissen müsst, darunter, wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt Lorient gegen Lille in der Ligue 1?

Lorient gegen Lille beginnt am Sonntag, 13. Dezember 2026, im Stade du Moustoir in Lorient.

Wie kann man Tickets für Lorient gegen Lille in der Ligue 1 kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das Ligue-1-Spiel zwischen Lorient und Lille gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des FC Lorient (Billetterie Officielle): Der direkteste und günstigste Weg zu Tickets zum regulären Preis führt über das offizielle Online-Ticketportal des FC Lorient.

Der direkteste und günstigste Weg zu Tickets zum regulären Preis führt über das offizielle Online-Ticketportal des FC Lorient. Gästeblock (LOSC Lille): Wenn Ihr Lille unterstützt und im Gästeblock sitzen möchtet, erhaltet Ihr Tickets über die offiziellen Verkaufskanäle von LOSC Lille oder über anerkannte Lille-Fangruppen, nicht über Lorients allgemeinen Ticketverkauf.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Zweitmarkt-Plattformen: Sind die offiziellen Vereinskontingente vollständig ausverkauft, lassen sich reguläre Eintrittskarten oft noch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Ligue-1-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Lorient gegen Lille in der Ligue 1?

Für das anstehende Ligue-1-Spiel zwischen Lorient und Lille sind folgende Ticketpreise zu erwarten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Jugendliche und Ermäßigte: 10–20 Euro.

10–20 Euro. Hintertortribünen (Nord- und Südkurve): 15–30 Euro.

15–30 Euro. Seitentribüne (Tribune Crédit Agricole): 30–45 Euro.

30–45 Euro. Zentrale Haupttribüne (Tribune Jean Floc'h / Honneur): 45–60 Euro und mehr.

45–60 Euro und mehr. Offizielle VIP- und Hospitality-Pakete: 150–500 Euro und mehr.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Sind die Tickets über den offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Kategorie 2 / günstige Wiederverkaufstickets: 38–48 Euro.

38–48 Euro. Standard / durchschnittliche Wiederverkaufspreise: 60–85 Euro.

60–85 Euro. Kategorie 1 / Premium-Wiederverkaufstickets: 90–130 Euro und mehr.

Lorient gegen Lille in der Ligue 1: Alles Wissenswerte

Lorient gegen Lille: Die aktuelle Form

Lorient hat drei seiner letzten fünf Ligue-1-Spiele gewonnen, einmal unentschieden gespielt und einmal verloren. Zuletzt gelang ein 2:0-Auswärtssieg bei Le Havre. In diesem Zeitraum schlug Lorient außerdem Monaco und Paris FC jeweils mit 1:0. Die einzige Niederlage gab es beim 0:2 gegen Brest. In den fünf Partien erzielte Lorient vier Tore und kassierte zwei Gegentreffer. Diese Bilanz zeigt, wie stabil die Mannschaft in den vergangenen Wochen defensiv aufgetreten ist.

Lille hat wettbewerbsübergreifend zwei seiner letzten fünf Spiele gewonnen, zweimal unentschieden gespielt und einmal verloren. Zuletzt gab es in der Ligue 1 einen 2:1-Sieg gegen Rennes. Zuvor gewann Lille in diesem Zeitraum auch mit 1:0 gegen Lens. Die einzige Niederlage war ein 2:4 gegen Galatasaray in der Champions League. In den fünf Partien erzielte Lille sechs Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

Lorient gegen Lille: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen fand am 8. März 2026 statt. Im Ligaspiel auf Lilles Platz trennten sich die beiden Vereine 1:1. Davor gewann Lille im August 2025 im Stade du Moustoir mit 7:1. In den letzten fünf erfassten direkten Duellen stehen drei Siege für Lille, einer für Lorient und ein Unentschieden zu Buche. Insgesamt fielen dabei 17 Tore.