Liverpool empfängt Leeds United am Samstag, 12. Desember 2026, an der Anfield Road in Liverpool.

Das jüngste Aufeinandertreffen in der Premier League endete am 1. Januar 2026 an der Anfield Road mit einem hart umkämpften 0:0, bei dem beide Abwehrreihen standhielten. Vor diesem torlosen Remis bot das Duell häufig viel Spektakel, insbesondere beim turbulenten 3:3 an der Elland Road im Dezember 2025.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr über Tickets für Liverpool gegen Leeds United wissen müsst, darunter, wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt Liverpool gegen Leeds United in der Premier League?

Liverpool gegen Leeds United findet am Samstag, 12. Desember 2026, an der Anfield Road in Liverpool statt.

Wie kann man Tickets für Liverpool gegen Leeds United kaufen?

Für das bevorstehende Premier-League-Spiel zwischen Liverpool und Leeds United gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Sowohl Liverpool (Official LFC Membership) als auch Leeds United (Official Membership) bieten verschiedene Ticketkategorien an. Mitglieder erhalten in der Regel Zugang zu Ticketverlosungen, exklusiven Verkaufsphasen und später verfügbaren Tickets beziehungsweise zusätzlichen Verkaufsfenstern.

2. Ticket-Zweitmarkt

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, finden sich Eintrittskarten für reguläre Plätze häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub. Dort können Fans Tickets für anstehende Premier-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente ausgeschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Liverpool gegen Leeds United?

Das sind die Ticketpreise für das bevorstehende Premier-League-Spiel zwischen Liverpool und Leeds United:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Eintrittskarten: Kosten üblicherweise etwa 30 bis 60 £.

Kosten üblicherweise etwa Offizielle Hospitality- und VIP-Pakete: Beginnen üblicherweise bei etwa 150 bis 200 £ und mehr.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Weiterverkauf regulärer Eintrittskarten: Einstiegspreise von etwa 95 bis 160 £ .

Einstiegspreise von etwa . Weiterverkauf von VIP- und Hospitality-Tickets auf dem Zweitmarkt: Beginnt im Allgemeinen bei etwa 180 bis 320 £.

Liverpool gegen Leeds United in der Premier League: Alles Wissenswerte

Die Form von Liverpool und Leeds United

Liverpool hat in den letzten fünf Pflichtspielen zweimal gewonnen, zweimal verloren und einen weiteren Sieg verbucht. Dabei erzielte die Mannschaft sieben Tore und kassierte sechs Gegentreffer. Zuletzt gelang am 8. November ein 1:3-Auswärtssieg in der Premier League bei Crystal Palace. Zuvor hatte Liverpool gegen Fenerbahce (2:3 in der Champions League) und Arsenal (0:1 in der Liga) verloren. Im Carabao Cup kam Liverpool zudem nach einem 1:1 gegen Chelsea weiter, das zu seinen Gunsten ausging.

Leeds United verzeichnete in den letzten fünf Premier-League-Spielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen, erzielte vier Tore und kassierte vier Gegentreffer. Zuletzt gewann Leeds am 7. November mit 1:0 bei Tottenham Hotspur. Davor unterlag die Mannschaft Bournemouth mit 0:2 und spielte bei Sunderland 0:0. Zur Bilanz der fünf Spiele gehört auch ein 1:1 bei Manchester United.

Liverpool gegen Leeds United: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Pflichtspiel zwischen beiden Mannschaften endete am 1. Januar 2026 in der Premier League an der Anfield Road mit einem 0:0. Davor trennten sich die Teams im Dezember 2025 an der Elland Road mit 3:3. In den letzten fünf direkten Duellen, zu denen auch ein 2:4-Sieg von Leeds in einem Testspiel der Saisonvorbereitung im August 2026 zählt, liegt Leeds mit zwei Siegen gegenüber einem von Liverpool vorn. Hinzu kommen zwei Unentschieden.