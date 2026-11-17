Liverpool empfängt den FC Porto am Mittwoch, dem 9. Dezember 2026, an der Anfield Road in Liverpool.

Das jüngste Pflichtspiel zwischen den beiden Klubs fand im November 2021 in der Gruppenphase der Champions League statt. Liverpool gewann zu Hause mit 2:0. Von den letzten fünf erfassten direkten Duellen gewann Liverpool vier, eines endete unentschieden.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Liverpool gegen den FC Porto wissen müsst, einschließlich der Bezugsquellen und Preise.

Wann beginnt Liverpool gegen FC Porto in der Champions League?

Liverpool gegen den FC Porto findet am Mittwoch, dem 9. Dezember 2026, an der Anfield Road in Liverpool statt.

Champions League - Spielwoche 6 9. Dez. 2026 - 15:00 Anfield

Wie kauft man Champions-League-Tickets für Liverpool gegen FC Porto?

Für das bevorstehende Champions-League-Spiel zwischen Liverpool und dem FC Porto gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Kanäle des Klubs

Offizielle Kanäle des Klubs: Berechtigte Mitglieder und Dauerkarteninhaber können Tickets direkt über das offizielle Ticketportal des FC Liverpool kaufen.

2. Ticket-Zweitmarkt

Ticket-Zweitmarkt: Wenn die Tickets über die offiziellen Kanäle des Klubs vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für bevorstehende Champions-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn das ursprüngliche Kontingent erschöpft ist.

Was kosten Champions-League-Tickets für Liverpool gegen FC Porto?

Das sind die Ticketpreise für das Champions-League-Spiel zwischen Liverpool und dem FC Porto:

1. Offizielle Kanäle des Klubs

Reguläre Eintrittskarten: Kosten in der Regel etwa 55 bis 70 Euro .

Kosten in der Regel etwa . Hospitality- und VIP-Pakete: Beginnen bei ungefähr 180 Euro und reichen bis über 450 Euro.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets über den offiziellen Verkauf des Klubs ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die von der Nachfrage abhängen:

Reguläre Sitzplätze: Beginnen bei etwa 100 bis 140 Euro .

Beginnen bei etwa . Durchschnittspreise auf dem Zweitmarkt: Liegen zwischen 250 und 340 Euro .

Liegen zwischen . Premium-Tickets aus dem Weiterverkauf und VIP-Hospitality-Pakete: Kosten in der Regel 180 bis über 400 Euro.

Liverpool gegen FC Porto in der Champions League: Alles Wissenswerte

Liverpool gegen FC Porto: Die Form

Liverpool hat wettbewerbsübergreifend drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen und zwei verloren. Zuletzt gab es nach einer 2:3-Niederlage gegen Fenerbahçe in der Champions League einen 3:1-Sieg gegen Crystal Palace in der Premier League. In diesem Zeitraum gewann Liverpool in der Liga auch mit 2:0 gegen Brighton. In den fünf Spielen erzielte das Team sieben Tore und kassierte fünf Gegentreffer.

Der FC Porto hat alle seine letzten fünf Spiele gewonnen. Zuletzt gab es in der Liga Portugal einen 2:1-Sieg gegen Vitoria de Guimaraes. Auch Napoli besiegte Porto in der Champions League mit 4:1. In diesen fünf Partien erzielte Porto zwölf Tore und kassierte nur zwei Gegentreffer. Dazu gehörte ein 4:0-Sieg gegen Estoril.

Liverpool gegen FC Porto: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Duell der beiden Teams fand im November 2021 statt, als Liverpool in der Gruppenphase der Champions League an der Anfield Road mit 2:0 gewann. Von den letzten fünf erfassten direkten Duellen gewann Liverpool vier, eines endete unentschieden. Portos einziges positives Ergebnis war ein 1:0-Heimsieg im März 2018. Liverpool erzielte in diesen fünf Spielen 13 Tore und kassierte nur zwei Gegentreffer.