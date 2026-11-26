Wenn Liverpool am Mittwoch, dem 16. Dezember, an der Anfield Road auf Bournemouth trifft, geht es um einen Platz im Halbfinale des Carabao Cup im Januar. Das Viertelfinale verspricht ein besonderes Duell zu werden, und Tickets könnt Ihr schon heute buchen.

Liverpool holte 2024 seinen zehnten Ligapokal-Titel und setzte sich damit an der Spitze der ewigen Siegerliste des Wettbewerbs ab. Bournemouth dagegen ist in keinem der beiden großen englischen Pokalwettbewerbe je über das Viertelfinale hinausgekommen.

Dass Andoni Iraola Bournemouth im Sommer verließ, um das Traineramt bei Liverpool zu übernehmen, verleiht dem bevorstehenden Duell zusätzliche Brisanz. Unter Flutlicht an der Anfield Road ist eine elektrisierende Atmosphäre garantiert.

Hier findet Ihr von GOAL alle Informationen zu Tickets für Liverpool gegen Bournemouth im Carabao Cup: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann findet Liverpool gegen Bournemouth im Carabao Cup statt?

Datum Spiel (Ortszeit) Tickets Spielort Mittwoch, 16. Dezember Carabao Cup: Liverpool gegen Bournemouth (20 Uhr GMT) Tickets Anfield (Liverpool) Sonntag, 30. Mai Premier League: Liverpool gegen Bournemouth (Uhrzeit noch offen) Tickets Anfield (Liverpool)

So kauft Ihr Tickets für Liverpool gegen Bournemouth im Carabao Cup

Offizielle Spieltickets für das Carabao-Cup-Viertelfinale zwischen Liverpool und Bournemouth an der Anfield Road könnt Ihr direkt bei den beiden Klubs kaufen. Offizielle Hospitality-Pakete sind bereits erhältlich.

Die Tickets sind strikt in Heim- und Gästebereiche aufgeteilt:

Heimfans (Liverpool) : Tickets könnt Ihr online über das offizielle Ticketportal des FC Liverpool kaufen. Ihr benötigt ein Mobilgerät, um sie mit Eurer digitalen Wallet zu synchronisieren.

: Tickets könnt Ihr online über das offizielle Ticketportal des FC Liverpool kaufen. Ihr benötigt ein Mobilgerät, um sie mit Eurer digitalen Wallet zu synchronisieren. Gästefans (Bournemouth): Die Tickets für den Gästebereich werden direkt Bournemouth zugeteilt und müssen über dessen offizielle Ticketverkaufsseite gekauft werden.

Offizielle Heimtickets für reguläre Plätze werden in mehreren Verkaufsphasen angeboten, die sich nach Mitgliedschaft und bisherigen Spielbesuchen (Treuepunkten) richten:

Vorverkauf mit Vorrang : Die Registrierung für Fans mit Treuepunkten aus früheren Carabao-Cup-Spielen öffnet üblicherweise einige Wochen vor der Partie.

: Die Registrierung für Fans mit Treuepunkten aus früheren Carabao-Cup-Spielen öffnet üblicherweise einige Wochen vor der Partie. Mitgliederverkauf : Der Hauptverkauf für All-Red-Mitglieder mit den erforderlichen Treuepunkten aus Heimspielen beginnt am 10. November.

: Der Hauptverkauf für All-Red-Mitglieder mit den erforderlichen Treuepunkten aus Heimspielen beginnt am 10. November. Lokale Verlosungen und allgemeiner Verkauf: Falls nach den bevorzugten Verkaufsphasen noch Tickets übrig sind, finden Verlosungen für Mitglieder aus der Umgebung und der allgemeine Verkauf normalerweise ein bis zwei Wochen vor dem Spiel statt, also Anfang Dezember.

Fans können Tickets für Liverpool gegen Bournemouth im Carabao Cup außerdem auf dem Zweitmarkt kaufen. StubHub ist einer der führenden Anbieter für alle, die sich auf anderem Weg Plätze sichern möchten, und bietet Fans eine verlässliche Möglichkeit, auch kurzfristig noch Tickets zu bekommen.

Wie viel kosten Tickets für Liverpool gegen Bournemouth im Carabao Cup?

Offizielle Tickets für reguläre Plätze bei Liverpools nationalen Pokalspielen an der Anfield Road kosten je nach Preiskategorie, Tribüne und Ermäßigung im Allgemeinen zwischen 10 und 40 £.

Die Preise für die verschiedenen Ticketkategorien und Sitzbereiche gliedern sich wie folgt:

Ticketkategorie / Sitzbereich Preisspanne Ausstattung und Leistungen Ober- und Unterränge hinter den Toren 10 bis 30 £ Hinter den Toren gelegen: Der Kop ist für seine berüchtigte Atmosphäre bekannt, während der neu ausgebaute Oberrang der Anfield-Road-Tribüne einen hervorragenden Blick von oben bietet. Ränge entlang der Seitenlinien 30 bis 40 £ Erstklassiger Blick von der Seitenlinie: Die unteren Reihen liegen näher an den Trainerbänken, die Oberränge bieten einen besseren taktischen Überblick. Brodies Sports Bar / Lounge (Hospitality) Ab 125 £ Ebene 1 des Oberrangs der Anfield-Road-Tribüne. Inklusive gepolsterter Sitzplätze, kostenlosem Streetfood, einem Getränk zur Halbzeit und Auftritten von LFC-Legenden. Anfield Beat Lounge (Hospitality) Ab 180 £ Erstklassige Sitzplätze direkt im Block L15 der Haupttribüne. Inklusive exklusivem Zugang zur Lounge und einem kostenlosen Getränk zur Halbzeit. Premium-Lounges Ab 245 £ Luxuriöses Spieltagserlebnis mit gehobenen mehrgängigen Menüs, Getränken und erstklassigen zentralen Sitzplätzen entlang der Seitenlinie.

Weitere Informationen findet Ihr im offiziellen Ticketportal des Klubs. Die aktuelle Verfügbarkeit könnt Ihr auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub prüfen.

Liverpool gegen Bournemouth: Der direkte Vergleich

Liverpool dominiert den direkten Vergleich mit Bournemouth: Von 27 Pflichtspielen zwischen beiden Mannschaften gewann Liverpool 21. Bournemouth siegte nur dreimal, die übrigen drei Partien endeten unentschieden.

Im jüngsten Aufeinandertreffen gewann Liverpool im September 2026 im Vitality Stadium mit 1:0 in der Liga. Alexander Isak erzielte in der 57. Minute nach Vorarbeit von Cody Gakpo das einzige Tor der Partie.

Bemerkenswerte Rekorde und Meilensteine