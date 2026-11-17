Levski Sofia empfängt Lillestroem am Donnerstag, 10. Dezember 2026, im Vasil-Levski-Stadion in Sofia.

Levski Sofia und Lillestrøm haben noch keine dokumentierten Begegnungen in offiziellen europäischen Wettbewerben bestritten. Für beide Vereine ist dieses Duell daher eine Premiere. Beide Teams müssen sich zugleich auf die hohe Belastung durch Spiele in der eigenen Liga und die intensive Vorbereitung auf das Europapokalspiel einstellen.

GOAL GOAL liefert euch alle wichtigen Informationen zum Ticketkauf für Levski Sofia gegen Lillestroem: Wo bekommt ihr Tickets und wie viel kosten sie?

Wann wird das Europa-League-Spiel zwischen Levski Sofia und Lillestroem angepfiffen?

Levski Sofia gegen Lillestroem findet am Donnerstag, 10. Dezember 2026, im Vasil-Levski-Stadion in Sofia statt.

Europa League - Spielwoche 6 10. Dez. 2026 - 15:00 Vasil Levski

Wie bekommt man Tickets für Levski Sofia gegen Lillestroem?

Diese Möglichkeiten zum Ticketkauf gibt es für das anstehende Europa-League-Spiel zwischen Levski Sofia und Lillestroem:

1. Offizielle Vereinsquellen

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Tickets für reguläre Heimtribünenbereiche und offizielle Eintrittskarten für allgemeine Bereiche gibt es direkt über die offizielle Website oder die Kartenverkaufsstelle von Levski Sofia.

2. Ticketportale auf dem Zweitmarkt

Ticketportale für Wiederverkauf: Sind die offiziellen Tickets vollständig ausverkauft, lassen sich Eintrittskarten für allgemeine Bereiche häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für Europa-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die offiziellen Kontingente ausgeschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Levski Sofia gegen Lillestroem?

Die Ticketpreise für das Europa-League-Spiel zwischen Levski Sofia und Lillestroem im Überblick:

1. Offizielle Vereinsquellen

Reguläre Tickets / allgemeiner Bereich: 8 bis 25 €.

2. Ticketportale auf dem Zweitmarkt

Sind die offiziellen Tickets beim Verein ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Reguläre Sitzplätze beim Wiederverkauf: Preise von 55 bis über 90 €.

Levski Sofia gegen Lillestroem: Alles zum Europa-League-Spiel

Die Form von Levski Sofia und Lillestroem

Levski Sofia hat in den vergangenen fünf Spielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Das jüngste Spiel endete mit einer 3:0-Heimniederlage gegen CSKA Sofia in der First Professional League. Davor hatte Levski in Europa mit 1:0 gegen Jagiellonia Bialystok gewonnen. Zudem siegte Levski in der Europa League auswärts mit 1:2 bei Viktoria Plzen und zeigte damit, dass das Team auch bei einem Auswärtsspiel im Europapokal bestehen kann. In diesen fünf Spielen erzielte Levski fünf Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Lillestroem ist in guter Form und hat vier der vergangenen fünf Spiele gewonnen. Dazu zählen ein 3:2 gegen Aalesund, ein 0:1-Auswärtssieg gegen Start und ein 3:2 gegen Brann in der Eliteserien. Die einzige Niederlage gab es in der Europa League gegen Viktoria Plzen mit 1:0. Der norwegische Klub erzielte in diesen fünf Spielen neun Tore und kassierte sechs Gegentreffer. Das spricht für einen offensiven Spielstil.

Levski Sofia gegen Lillestroem: Die jüngsten direkten Duelle

Zu früheren Begegnungen zwischen Levski Sofia und Lillestroem liegen keine Daten vor. Es gibt daher keine bisherigen Duelle, aus denen sich ein Vergleich ziehen lässt.