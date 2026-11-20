Levante empfängt Deportivo Alaves am Sonntag, dem 13. Dezember 2026, im Estadio Ciudad de Valencia.

Nachdem Alavés am ersten Spielwochenende im August 2025 im Mendizorrotza einen knappen 2:1-Heimsieg gefeiert hatte, antwortete Levante im Februar 2026 mit einem klaren 2:0-Erfolg im Estadio Ciudad de Valencia. Bei diesem bislang letzten Duell nutzte Levante eine Rote Karte gegen Víctor Parada in der zweiten Halbzeit. Der eingewechselte Carlos Espí traf in den Schlussminuten zweimal und sicherte seinem Team damit alle drei Punkte.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Levante gegen Deportivo Alaves wissen müsst, darunter, wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann spielt Levante gegen Deportivo Alaves in LaLiga?

Levante gegen Deportivo Alaves findet am Sonntag, dem 13. Dezember 2026, im Estadio Ciudad de Valencia in Valencia statt.

La Liga - Spielwoche 16 13. Dez. 2026 - 09:00 Estadio Ciudad de Valencia

Wie kann man Tickets für Levante gegen Deportivo Alaves in LaLiga kaufen?

Für das kommende LaLiga-Spiel zwischen Levante und Deportivo Alaves gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizielle Website von Levante UD: Der direkteste und sicherste Weg zu regulären Spieltagstickets führt über das offizielle Ticketportal von Levante (levanteud.com). Der freie Verkauf beginnt in der Regel ein bis zwei Wochen vor dem Spiel, abhängig von den Fristen für Dauerkarteninhaber.

Der direkteste und sicherste Weg zu regulären Spieltagstickets führt über das offizielle Ticketportal von Levante (levanteud.com). Der freie Verkauf beginnt in der Regel ein bis zwei Wochen vor dem Spiel, abhängig von den Fristen für Dauerkarteninhaber. Offizielle Kanäle von Deportivo Alavés: Wer die Gäste unterstützt oder einen Platz im Gästeblock sucht, sollte die offizielle Ticketplattform von Alavés (alaves.com) prüfen. Gästetickets werden üblicherweise direkt über die Ticketstelle des Gastvereins für registrierte Fangruppen und allgemein mitreisende Fans vergeben.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Zweitmarkt-Plattformen: Sind die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub. finden. Dort können Fans Tickets für anstehende LaLiga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Levante gegen Deportivo Alaves in LaLiga?

Für das kommende LaLiga-Spiel zwischen Levante und Deportivo Alaves gibt es folgende Ticketpreise:

1. Offizielle Vereinskanäle

Gol-Tribünenbereiche (Gol Orriols & Gol Alborraya - Alto / Bajo): Ab etwa 50 Euro .

Ab etwa . Bereiche der Grada Central (Grada Central Alta / Baja): In der Regel etwa 70 Euro .

In der Regel etwa . Tribuna Lateral & Tribuna Baja: Ungefähr 90 Euro .

Ungefähr . Tribuna Central: Etwa 100 Euro .

Etwa . Gästeblock (Grada Visitante): Üblicherweise auf etwa 25 Euro festgelegt.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Sind die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub. Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Standardplätze / obere Plätze hinter dem Tor: In der Regel ab etwa 60 bis 75 Euro .

In der Regel ab etwa . Plätze an der Seitenlinie / Kategorie 2: Zwischen 140 und 185 Euro .

Zwischen . Premiumplätze / Kategorie 1 & VIP-Plätze: Von 200 bis über 260 Euro.

Levante gegen Deportivo Alaves in LaLiga: Alles Wissenswerte

Levante gegen Deportivo Alaves: Die Form

Levante hat in seinen letzten fünf Pflichtspielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Zuletzt gewann die Mannschaft am 12. November in der Copa del Rey auswärts mit 2:1 gegen CD Tarancon. Davor spielte sie in LaLiga 0:0 gegen Celta Vigo. Das beste Ergebnis in diesem Zeitraum war ein 3:1-Sieg gegen Athletic Bilbao am 21. Oktober. Levante kassierte in drei der fünf Partien Gegentore und verlor in der Liga nacheinander gegen Atletico Madrid und Real Sociedad.

Alaves hat aus seinen letzten fünf Pflichtspielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen geholt. Am 10. November gewann die Mannschaft in der Copa del Rey mit 6:1 gegen Anaitasuna FT, ihre Form in LaLiga war allerdings wechselhafter. Den Tiefpunkt der jüngsten Serie bildete die 1:6-Niederlage gegen Barcelona am 31. Oktober, während Unentschieden gegen Sevilla und Malaga für etwas Stabilität sorgten. In zwei der fünf Spiele blieb Alaves ohne Tor.

Levante gegen Deportivo Alaves: Die jüngsten direkten Duelle

Das bislang letzte Aufeinandertreffen der beiden Vereine fand am 27. Februar 2026 in LaLiga statt. Levante gewann im Estadio Ciudad de Valencia mit 2:0. Davor hatte Alaves am ersten Spielwochenende der LaLiga-Saison 2025-26 im August 2025 einen 2:1-Heimsieg gefeiert. In den letzten fünf direkten Duellen hat Levante mit drei Siegen gegenüber einem Erfolg von Alaves die Nase vorn. Eine Partie endete unentschieden.