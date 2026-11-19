Lecce empfängt Sassuolo am Samstag, 12. Dezember 2026, im Stadio Via del Mare in Lecce.

Das jüngste Duell im Mai 2026 war ein Fünf-Tore-Krimi im Mapei Stadium: Lecce sicherte sich durch einen Treffer von Nikola Štulić in der Nachspielzeit der 90. Minute einen dramatischen 3:2-Auswärtssieg. Zuvor hatten sich die beiden Teams in der Saison 2025/26 bei ihrem Aufeinandertreffen im Oktober 2025 in Lecce ein umkämpftes torloses Remis geliefert.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Lecce gegen Sassuolo wissen müsst, einschließlich der Bezugsquellen und Preise.

Wann wird Lecce gegen Sassuolo in der Serie A angepfiffen?

Lecce gegen Sassuolo findet am Samstag, 12. Dezember 2026, im Stadio Via del Mare in Lecce statt.

Italien Serie A - Spielwoche 15 12. Dez. 2026 - 12:00 Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare

Wie kauft man Tickets für Lecce gegen Sassuolo in der Serie A?

Für den Kauf von Tickets für das Serie-A-Spiel zwischen Lecce und Sassuolo gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Tickets könnt Ihr direkt über den Ticketbereich der offiziellen Website von US Lecce kaufen. Der freie Verkauf beginnt in der Regel etwa ein bis zwei Wochen vor dem Spiel. Außerdem sind Tickets an autorisierten Vivaticket-Verkaufsstellen in Lecce erhältlich.

2. Ticket-Zweitmarkt

Zweitmarkt-Plattformen: Sind die offiziellen Vereinskontingente vollständig ausverkauft, findet Ihr Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub. Dort können Fans Tickets für anstehende Serie-A-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die Erstverkaufskontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Lecce gegen Sassuolo in der Serie A?

Hier findet Ihr eine Übersicht der Ticketpreise für das Serie-A-Spiel zwischen Lecce und Sassuolo:

1. Offizielle Vereinskanäle

Curve Nord / Sud & Distinti (hinter den Toren / in den Ecken): 19 € (regulär) / 9 € (unter 14 Jahren)

19 € (regulär) / 9 € (unter 14 Jahren) Gästebereich (Settore Ospiti): 19 € (regulär) / 9 € (unter 14 Jahren)

19 € (regulär) / 9 € (unter 14 Jahren) Tribuna Est (Osttribüne): 25 € (regulär) / 13 € (unter 14 Jahren)

25 € (regulär) / 13 € (unter 14 Jahren) Tribuna Centrale Inferiore (untere Haupttribüne): 35 € (regulär) / 16 € (unter 14 Jahren)

35 € (regulär) / 16 € (unter 14 Jahren) Tribuna Centrale Superiore (obere Haupttribüne): 55 € (regulär) / 23 € (unter 14 Jahren)

2. Ticket-Zweitmarkt

Sind die offiziellen Tickets im Erstverkauf des Vereins ausverkauft, richten sich die Preise auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub nach der Nachfrage:

Kurven- und Eckbereiche (günstigste Kategorie): ab 15 € bis 35 €

ab 15 € bis 35 € Längsseite / Tribuna Est (mittlere Kategorie): 45 € bis 75 €

45 € bis 75 € Zentrale Tribünen / Tribuna Centrale (Premium-Kategorie): 80 € bis über 105 €

Lecce gegen Sassuolo in der Serie A: Alles Wissenswerte

Die Form von Lecce und Sassuolo

Lecce hat aus den letzten fünf Serie-A-Spielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen geholt. Zuletzt gab es ein 1:1 gegen Torino, davor eine 1:2-Niederlage gegen Genoa. Der einzige Lichtblick in dieser Serie war ein 3:0-Auswärtssieg bei Udinese. Die Mannschaft von Di Francesco hat in diesen fünf Spielen zehn Tore erzielt und zehn kassiert. Diese Bilanz zeigt, dass sie offensiv Akzente setzen kann, defensiv aber nicht konstant ist.

Sassuolo hat alle fünf seiner jüngsten Serie-A-Spiele verloren. Zuletzt setzte es eine 0:3-Niederlage gegen Roma. In dieser Serie verlor Sassuolo zudem zu Hause mit 2:4 gegen Fiorentina und kam gegen Lazio mit 2:6 unter die Räder. In den fünf Partien erzielte Sassuolo neun Tore, kassierte aber 20 Gegentreffer. Das unterstreicht die Defensivprobleme, die zu Aquilanis Entlassung beitrugen.

Lecce gegen Sassuolo: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Klubs fand im Mai 2026 statt, als Lecce in der Serie A auswärts bei Sassuolo mit 3:2 gewann. In den letzten fünf direkten Duellen in allen Wettbewerben siegten Lecce und Sassuolo jeweils zweimal, einmal gab es ein Unentschieden. Im Oktober 2025 trennten sich die Teams zudem torlos, während Sassuolo im September 2024 ein Duell in der Coppa Italia mit 2:0 gewann.