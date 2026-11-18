KuPS empfängt CSKA Sofia am Donnerstag, 10. Dezember 2026, im Tamme Stadium in Kuopio.

Die bevorstehende Partie in der UEFA Conference League ist das erste Pflichtspiel zwischen KuPS und CSKA Sofia im europäischen Fußball. Da es weder eine historische Rivalität noch frühere Begegnungen gibt, müssen sich beide Trainer bei ihrem Versuch, die wichtigen drei Punkte zu holen, ganz auf die aktuelle Form im Europapokal und taktische Anpassungen stützen.

Bei GOAL erfahren Sie alles, was Sie über Tickets für KuPS gegen CSKA Sofia wissen müssen, darunter, wo Sie diese kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann beginnt KuPS gegen CSKA Sofia in der Conference League?

KuPS gegen CSKA Sofia beginnt am Donnerstag, 10. Dezember 2026, im Tamme Stadium in Kuopio.

Conference League - Spielwoche 5 10. Dez. 2026 - 12:45 Tamme Stadium

Wie kann man Tickets für KuPS gegen CSKA Sofia in der Conference League kaufen?

Für die bevorstehende Conference-League-Partie zwischen KuPS und CSKA Sofia gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Der direkte Kauf über die offiziellen Ticketkanäle von KuPS ist die wichtigste und zuverlässigste Möglichkeit, sich reguläre Plätze zu sichern.

2. Zweitmarkt für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, sind reguläre Eintrittskarten häufig noch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub zu finden. Dort können Fans Tickets für bevorstehende Conference-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn das ursprüngliche Kontingent erschöpft ist.

Wie viel kosten Tickets für KuPS gegen CSKA Sofia in der Conference League?

Das sind die Ticketpreise für die Conference-League-Partie zwischen KuPS und CSKA Sofia:

1. Offizielle Vereinskanäle

Standardplätze: Ab etwa 17,60 €.

2. Zweitmarkt für Tickets

Wenn die Tickets beim offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Obere Ränge und reguläre Plätze: Beginnen in der Regel bei etwa 65 bis 75 €.

Beginnen in der Regel bei etwa Premiumplätze an der Seitenlinie: Kosten häufig ab 100 bis 250 € und mehr.

KuPS gegen CSKA Sofia in der Conference League: Alles Wissenswerte

Die Form von KuPS und CSKA Sofia

KuPS hat in den vergangenen fünf Spielen keinen Sieg geholt, zweimal unentschieden gespielt und dreimal verloren. Zuletzt gab es in der Veikkausliga eine 0:2-Niederlage gegen FC Inter Turku. In diesen fünf Partien erzielte KuPS drei Tore und kassierte sieben Gegentreffer. Das 0:0 gegen Gent in der Conference League zeigte allerdings, dass die Mannschaft defensiv schwer zu überwinden sein kann.

CSKA Sofia war erfolgreicher und verbuchte in den vergangenen fünf Spielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Zuletzt gewann die Mannschaft mit 3:0 gegen Levski Sofia; außerdem besiegte sie Ludogorets Razgrad in der First Professional League mit 2:0. Die einzige Niederlage gab es gegen Panathinaikos in der Conference League. In den fünf Spielen erzielte CSKA Sofia acht Tore und kassierte fünf Gegentreffer.

KuPS gegen CSKA Sofia: Bisherige direkte Duelle

Zu früheren Begegnungen zwischen KuPS und CSKA Sofia liegen keine Daten vor. Diese Partie wird als Bezugspunkt für künftige Duelle der beiden Vereine dienen.