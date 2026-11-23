Juventus empfängt Monza am Montag, 14. Dezember 2026, im Allianz Stadium in Turin.

Monza sorgte im September 2022 für Aufsehen, als der Klub mit einem 1:0 gegen Juventus seinen ersten Serie-A-Sieg überhaupt gegen den Turiner Verein feierte. Im Rückspiel der Saison 2022/23 gelang Monza in Turin ein noch bemerkenswerterer 2:0-Erfolg. In den folgenden Begegnungen stellte Juventus seine Überlegenheit jedoch rasch wieder her und gewann in der Saison 2023/24 beide Serie-A-Duelle gegen Monza.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Juventus gegen Monza wissen müsst, einschließlich der Bezugsquellen und Preise.

Wann findet Juventus gegen Monza in der Serie A statt?

Juventus gegen Monza findet am Montag, 14. Dezember 2026, im Allianz Stadium in Turin statt.

Wie kauft man Tickets für Juventus gegen Monza?

Für den Kauf von Tickets für das Serie-A-Spiel zwischen Juventus und Monza gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizielle Vereinswebsite (erste und sicherste Anlaufstelle): Der Kauf direkt über die offiziellen Ticketportale der Vereine ist immer die sicherste und empfohlene Methode. Tickets für Heimspiele von Juventus werden über die offizielle Website von Juventus verkauft.

2. Ticket-Zweitmarkt

Ticket-Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die offiziellen Vereinskontingente vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Ticket-Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Serie-A-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Juventus gegen Monza?

Hier findet Ihr eine Übersicht der geschätzten Ticketpreise für das Serie-A-Spiel zwischen Juventus und Monza:

1. Offizielle Vereinskanäle

Kurven (Nord / Sud 1 & 2): Ab etwa 25 € .

Ab etwa . Seitentribünen, zweiter Rang (Est 2 & Ovest 2): Zwischen 35 und 70 € .

Zwischen . Seitentribünen, erster Rang (Est 1 & Ovest 1): Zwischen 55 und 89 € .

Zwischen . VIP- und Hospitality-Pakete: Von 160 bis 250 € und mehr.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die offiziellen Tickets über den Verein ausverkauft sind, bieten Ticket-Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die von der Nachfrage abhängen:

Standardplätze und Plätze hinter den Toren: Beginnen üblicherweise bei etwa 22 bis 65 € .

Beginnen üblicherweise bei etwa . Seitentribünen und Premiumplätze auf dem Zweitmarkt: Liegen im Allgemeinen bei durchschnittlich 75 bis über 120 € .

Liegen im Allgemeinen bei durchschnittlich . VIP- und Hospitality-Tickets aus dem Weiterverkauf: Kosten im Allgemeinen 150 bis über 200 €.

Juventus gegen Monza in der Serie A: Alles Wissenswerte

Juventus gegen Monza: Die aktuelle Form

Juventus hat in seinen letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Zuletzt gab es in der Serie A ein 2:2 gegen Fiorentina, nachdem die Mannschaft in der Woche zuvor Napoli mit 2:0 besiegt hatte. In diesem Zeitraum gewann Juventus außerdem in der Europa League mit 2:1 gegen AZ Alkmaar. Ein Tiefpunkt war hingegen die 0:2-Niederlage in der Liga bei Genua. In diesen fünf Spielen erzielte Juventus sieben Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Monza steckt in einem Formtief und hat vier seiner letzten fünf Spiele verloren. Zuletzt unterlag die Mannschaft Atalanta mit 0:1; in diesem Zeitraum gab es auch Niederlagen gegen Bologna, Napoli und Torino. Der einzige Lichtblick war ein 4:0-Sieg gegen Cagliari am 19. Oktober. Jurics Mannschaft erzielte in diesen fünf Partien acht Tore, kassierte aber neun Gegentreffer.

Juventus gegen Monza: Die jüngsten direkten Duelle

Die bislang letzte Begegnung der beiden Klubs fand am 27. April 2025 statt. Juventus gewann das Serie-A-Heimspiel mit 2:0. Von den letzten fünf direkten Duellen gewann Juventus vier und Monza eines. Der einzige Sieg der Gäste in diesem Zeitraum war ein 2:0 im Allianz Stadium im Januar 2023. In diesen fünf Spielen erzielte Juventus acht Tore und kassierte fünf Gegentreffer.