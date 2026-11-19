Ipswich Town empfängt Newcastle United am Samstag, 12. Desember 2026, an der Portman Road in Ipswich.

Bei den jüngsten Erstliga-Duellen in der Premier-League-Saison 2024–25 dominierte Newcastle die direkten Begegnungen deutlich. Im Dezember 2024 gewann Newcastle an der Portman Road klar mit 4:0, im April 2025 folgte ein souveräner 3:0-Sieg im St James' Park.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Ipswich Town gegen Newcastle United wissen müsst, einschließlich der Kaufmöglichkeiten und Preise.

Wann beginnt Ipswich Town gegen Newcastle United in der Premier League?

Ipswich Town gegen Newcastle United findet am Samstag, 12. Desember 2026, an der Portman Road in Ipswich statt.

Wie kauft man Premier-League-Tickets für Ipswich Town gegen Newcastle United?

Für das bevorstehende Premier-League-Spiel zwischen Ipswich Town und Newcastle United stehen Euch folgende Möglichkeiten offen:

1. Offizielle Kanäle der Vereine

Offizielle Website und Ticketportal von Ipswich Town: Tickets für Heimspiele werden hauptsächlich über das offizielle Ticketportal von Ipswich Town verkauft. Vereinsmitglieder und Dauerkarteninhaber haben in der Regel Vorrang, bevor verbleibende Plätze, sofern verfügbar, in den freien Verkauf gehen.

Tickets für Heimspiele werden hauptsächlich über das offizielle Ticketportal von Ipswich Town verkauft. Vereinsmitglieder und Dauerkarteninhaber haben in der Regel Vorrang, bevor verbleibende Plätze, sofern verfügbar, in den freien Verkauf gehen. Offizieller Gästebereich von Newcastle United: Tickets für den Gästebereich an der Portman Road werden den Fans von Newcastle United zugeteilt und direkt über das offizielle Ticketportal des Vereins verkauft. Dabei haben Auswärtsdauerkarteninhaber und Mitglieder höherer Kategorien üblicherweise Vorrang, abhängig von ihren Treuepunkten.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Zweitmarkt-Plattformen: Sind die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft, lassen sich reguläre Eintrittskarten oft auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Premier-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Ipswich Town gegen Newcastle United?

Das sind die Ticketpreise für das bevorstehende Premier-League-Spiel zwischen Ipswich Town und Newcastle United:

1. Offizielle Kanäle der Vereine

Reguläre Sitzplätze für Erwachsene: Im Unterrang kosten sie 34 bis 38 £ , im Oberrang oder in zentralen Sitzplatzbereichen 43 bis 48 £ .

Im Unterrang kosten sie , im Oberrang oder in zentralen Sitzplatzbereichen . Ermäßigte Tickets (ab 65 Jahren und unter 23 Jahren): Sie kosten üblicherweise zwischen 24 und 34 £ , abhängig von der Spieleinstufung und der Lage der Tribüne.

Sie kosten üblicherweise zwischen , abhängig von der Spieleinstufung und der Lage der Tribüne. Unter 19-Jährige und Kinder: Sie kosten üblicherweise zwischen 12 und 20 £ .

Sie kosten üblicherweise zwischen . Offizieller Gästebereich (Fans von Newcastle): Der Preis ist landesweit auf maximal 30 £ pro Erwachsenenticket begrenzt.

Der Preis ist landesweit auf maximal pro Erwachsenenticket begrenzt. Offizielle Hospitality-Angebote am Spieltag: Die Preise beginnen bei 110 £ und reichen bis über 270 £.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Sind die Tickets über den offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die von der Nachfrage abhängen:

Reguläre Eintrittskarten (Standard-Sitzplätze): Ab etwa 79 £.

Ab etwa Durchschnittliche Angebotspreise: Zwischen 120 und 260 £ .

Zwischen . VIP- und Hospitality-Pakete auf dem Zweitmarkt: Beginnen in der Regel bei 325 £ und reichen bis über 430 £.

Ipswich Town gegen Newcastle United in der Premier League: Alles Wissenswerte

Die Form von Ipswich Town und Newcastle United

Ipswich holte in den letzten fünf Premier-League-Spielen einen Sieg und zwei Unentschieden bei zwei Niederlagen. Zuletzt verlor Ipswich zu Hause mit 1:2 gegen Bournemouth. In diesem Zeitraum spielte das Team zudem gegen Hull City und Nottingham Forest unentschieden. Ipswich gewann zuvor mit 2:1 gegen Fulham, verlor aber mit 2:3 gegen Manchester City. In den fünf Partien erzielte Ipswich neun Tore und kassierte acht Gegentreffer.

Newcastle verbuchte in den letzten fünf Pflichtspielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Zuletzt spielte das Team 1:1 gegen Fulham, nachdem es sowohl in der Premier League als auch im Carabao Cup gegen Everton verloren hatte. Der einzige Sieg in diesem Zeitraum war ein 2:0 bei Crystal Palace. In diesen fünf Spielen erzielte Newcastle fünf Tore und kassierte vier Gegentreffer.

Ipswich Town gegen Newcastle United: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Vereine fand im April 2025 statt, als Newcastle Ipswich im St James' Park in der Premier League mit 3:0 besiegte. Zuvor hatte Ipswich Newcastle im Dezember 2024 empfangen und an der Portman Road eine deutliche 0:4-Niederlage erlitten. In den letzten fünf erfassten direkten Duellen, zu denen auch drei Championship-Spiele zählen, hat Newcastle mit drei Siegen gegenüber einem Sieg von Ipswich und einem Unentschieden die bessere Bilanz.