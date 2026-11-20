Inter empfängt Torino am Sonntag, 13. Dezember 2026, im Giuseppe Meazza in Mailand.

Das jüngste Aufeinandertreffen im April 2026 war eine dramatische Partie in Turin: Torino holte einen Zwei-Tore-Rückstand auf und rettete in der Serie A ein 2:2. Vor diesem Unentschieden hatte Inter Torino im Viertelfinale der Coppa Italia im Februar 2026 knapp mit 2:1 besiegt. Im August 2025 hatte Inter im San Siro einen deutlichen 5:0-Ligasieg gegen Torino gefeiert.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Inter gegen Torino wissen müsst, darunter, wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt Inter gegen Torino in der Serie A?

Inter gegen Torino wird am Sonntag, 13. Dezember 2026, im Giuseppe Meazza in Mailand angepfiffen.

Wie kauft man Tickets für Inter gegen Torino in der Serie A?

Für den Kauf von Tickets für das Serie-A-Spiel zwischen Inter und Torino gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Tickets werden direkt über die offizielle Website von Inter Mailand im Bereich „Tickets“ verkauft. Für den Kauf müsst Ihr ein kostenloses myInter-Konto anlegen. Die Tickets werden digital als PDF oder Pass für eine mobile Wallet bereitgestellt.

Tickets werden direkt über die offizielle Website von Inter Mailand im Bereich „Tickets“ verkauft. Für den Kauf müsst Ihr ein kostenloses myInter-Konto anlegen. Die Tickets werden digital als PDF oder Pass für eine mobile Wallet bereitgestellt. Gästebereich von Torino: Mitreisende Torino-Fans, die im vorgesehenen Gästebereich (Terzo Anello Blu) sitzen möchten, müssen ihre Tickets während des Verkaufszeitraums für Gäste über Vivaticket kaufen. Je nach örtlichen Sicherheitsvorgaben ist dafür in der Regel eine Torino-FC-Fankarte (Cuore Granata) erforderlich.

2. Zweitmarkt für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die offiziellen Ticketkontingente des Vereins vollständig ausverkauft sind, finden sich Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub. Dort können Fans Tickets für anstehende Serie-A-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente vergriffen sind.

Wie viel kosten Tickets für Inter gegen Torino in der Serie A?

Hier findet Ihr eine Übersicht der geschätzten Ticketpreise für das Serie-A-Spiel zwischen Inter und Torino:

1. Offizielle Vereinskanäle

Dritter Rang (Terzo Anello): In der Regel ab etwa 35 bis 50 Euro .

In der Regel ab etwa . Zweiter Rang (Secondo Anello): Im Allgemeinen zwischen 50 und 90 Euro .

Im Allgemeinen zwischen . Erster Rang (Primo Anello): Zwischen 90 und über 150 Euro .

Zwischen . Offizielle Hospitality- und VIP-Pakete: Ab etwa 200 bis über 260 Euro.

2. Zweitmarkt für Tickets

Wenn die offiziellen Tickets über den Erstverkauf des Vereins ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Obere Ränge / Weiterverkauf für den dritten Rang: In der Regel ab etwa 25 bis 45 Euro .

In der Regel ab etwa . Mittlere Ränge / Weiterverkauf für den zweiten Rang: Üblicherweise zwischen 60 und 120 Euro .

Üblicherweise zwischen . Untere Ränge und Längsseite im Weiterverkauf: Meist zwischen 130 und über 250 Euro .

Meist zwischen . VIP- und Hospitality-Tickets im Weiterverkauf: Häufig zwischen 250 und über 400 Euro.

Inter gegen Torino in der Serie A: Alles Wissenswerte

Die Form von Inter und Torino

Inter hat vier seiner letzten fünf Pflichtspiele gewonnen. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war ein 1:3 gegen die AC Mailand im Derby. Zuletzt gewann Inter in der Serie A zu Hause mit 2:0 gegen Como. In diesem Zeitraum gelang dem Team zudem ein 3:0-Auswärtssieg gegen Feyenoord in der Champions League. In diesen fünf Spielen erzielte Inter acht Tore und kassierte sieben Gegentreffer. Drei Spiele ohne Gegentor in den letzten vier Partien deuten allerdings darauf hin, dass sich die Defensive zunehmend stabilisiert.

Torino hat aus den letzten fünf Serie-A-Spielen vier Punkte geholt, bei zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuletzt spielte das Team bei Lecce 1:1, vor der Pause verlor es mit 0:2 gegen Frosinone. In diesen fünf Partien erzielte Torino sechs Tore und kassierte sieben Gegentreffer. Die Siege gegen Monza (3:2) und auswärts gegen Parma (3:0) zeigten offensives Potenzial, das bislang nicht konstant zu sehen war.

Inter gegen Torino: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Teams war ein Serie-A-Spiel am 26. April 2026, das bei Torino 2:2 endete. Davor besiegte Inter Torino im Februar 2026 in einer Coppa-Italia-Partie im Giuseppe Meazza mit 2:1. Von den letzten fünf direkten Duellen gewann Inter drei, eines endete unentschieden und eines gewann Torino. Dazu zählt Inters 5:0-Heimsieg in der Serie A im August 2025.