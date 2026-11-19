Hoffenheim empfängt Bayern München am Sonntag, dem 13. Desember 2026, in der SNP Arena in Sinsheim.

Beim jüngsten Duell am 8. Februar 2026 in der Allianz Arena zeigte Bayern eine dominante Offensivleistung und besiegte Hoffenheim souverän mit 5:1. Hoffenheims bemerkenswertester jüngerer Erfolg gegen Bayern war ein dramatischer 4:2-Sieg am letzten Spieltag der Saison 2023/24.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr über Tickets für Hoffenheim gegen Bayern München wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann ist Anstoß bei Hoffenheim gegen Bayern München in der Bundesliga?

Hoffenheim gegen Bayern München wird am Sonntag, dem 13. Desember 2026, in der SNP Arena in Sinsheim angepfiffen.

Bundesliga - Spielwoche 13 13. Dez. 2026 - 11:30 SNP Arena

Wie kann man Bundesliga-Tickets für Hoffenheim gegen Bayern München kaufen?

Für das Bundesliga-Spiel zwischen Hoffenheim und Bayern München gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizielles Ticketportal der TSG Hoffenheim: Für Spiele in Sinsheim könnt Ihr im Online-Ticketshop von Hoffenheim nachsehen. Üblicherweise gibt es zunächst einen Vorverkauf für Mitglieder, bevor verbleibende Plätze in den freien Verkauf gehen.

Für Spiele in Sinsheim könnt Ihr im Online-Ticketshop von Hoffenheim nachsehen. Üblicherweise gibt es zunächst einen Vorverkauf für Mitglieder, bevor verbleibende Plätze in den freien Verkauf gehen. Offizielles Ticketportal und Ticketbörse des FC Bayern: Bei Spielen in München sind stark nachgefragte Partien wie Bayern gegen Hoffenheim nach der ersten Ticketverlosung in der Regel schnell ausverkauft. Vereinsmitglieder können jedoch die offizielle Ticketbörse des FC Bayern nutzen. Dort verkaufen Dauerkarteninhaber und Mitglieder ihre Tickets vor dem Spiel sicher zum Originalpreis weiter.

2. Ticket-Zweitmarkt

Ticketplattformen auf dem Zweitmarkt: Sind die offiziellen Vereinsangebote vollständig ausverkauft, findet Ihr reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub. Dort können Fans Tickets für anstehende Bundesliga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn das ursprüngliche Kontingent erschöpft ist.

Wie viel kosten Bundesliga-Tickets für Hoffenheim gegen Bayern München?

Hier findet Ihr die geschätzten Ticketpreise für das Bundesliga-Spiel zwischen Hoffenheim und Bayern München:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Sitzplätze der Kategorie 2 (Oberrang/Längsseite): Kosten üblicherweise etwa 35 bis 70 € .

Kosten üblicherweise etwa . Reguläre Sitzplätze der Kategorie 1 (Unterrang auf der Längsseite): Kosten in der Regel zwischen 75 und 80 € .

Kosten in der Regel zwischen . Stehplatzbereiche: Kosten in der Regel etwa 15 bis 20 € .

Kosten in der Regel etwa . VIP- und Hospitality-Pakete: Kosten im Allgemeinen 300 bis über 800 €.

2. Ticket-Zweitmarkt

Sind die offiziellen Tickets über die Vereine ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Reguläre Tickets und Plätze auf der Hintertortribüne: Beginnen üblicherweise bei etwa 110 bis 135 € .

Beginnen üblicherweise bei etwa . Tickets für die Längsseite und Premiumplätze im Unterrang: Steigen auf 250 bis über 500 € .

Steigen auf . Weiterverkauf bei besonders hoher Nachfrage: Im Durchschnitt können die Preise leicht 450 bis über 600 € erreichen.

Hoffenheim gegen Bayern München in der Bundesliga: Alles Wissenswerte

Hoffenheim gegen Bayern München: Die Form

Hoffenheim hat von seinen letzten fünf Pflichtspielen zwei gewonnen, eines unentschieden gespielt und zwei verloren. Zuletzt gab es in der Bundesliga einen 2:1-Sieg gegen Schalke. Zuvor gelang in diesem Zeitraum auch ein 3:0-Erfolg gegen Bayer Leverkusen. Die Niederlagen gegen Werder Bremen und Holstein Kiel in zwei aufeinanderfolgenden Spielen, letztere im DFB-Pokal nach Elfmeterschießen, zeigen jedoch, dass die fehlende Konstanz weiterhin ein Problem ist. In den fünf Partien erzielte Hoffenheim sieben Tore und kassierte fünf Gegentreffer.

Bayern München hat vier seiner letzten fünf Spiele gewonnen und eines unentschieden gespielt, ohne eine Niederlage. Zuletzt stand ein 2:1-Auswärtssieg in der Bundesliga gegen Mainz, außerdem gewann Bayern in der Champions League mit 2:0 gegen Atletico Madrid. Das 2:2 bei Borussia Dortmund war der einzige Punktverlust in diesem Zeitraum. In den fünf Partien erzielte Bayern 13 Tore und kassierte sechs Gegentreffer, was die Offensivstärke unterstreicht.

Hoffenheim gegen Bayern München: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften fand im Februar 2026 statt. Bayern München besiegte Hoffenheim damals in München mit 5:1. Von den letzten fünf direkten Duellen gewann Bayern vier und Hoffenheim eines: ein 4:2-Heimsieg im Mai 2024. Bayern erzielte in diesen fünf Spielen 18 Tore, Hoffenheim kam auf acht.