Fulham empfängt Brentford am Samstag, dem 12. Dezember 2026, im Craven Cottage in London.

Zuletzt hatte Fulham in diesem Derby die Oberhand und geht mit einer Serie von vier Spielen ohne Niederlage gegen Brentford in die Partie. Im September 2025 feierte Fulham im Craven Cottage einen klaren 3:1-Heimsieg. Beim jüngsten Aufeinandertreffen im April 2026 erkämpfte sich der Klub im Gtech Community Stadium ein 0:0 gegen Brentford.

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Wann beginnt Fulham gegen Brentford in der Premier League?

Fulham gegen Brentford findet am Samstag, dem 12. Dezember 2026, im Craven Cottage in London statt.

Wie kauft Ihr Tickets für Fulham gegen Brentford in der Premier League?

Für das anstehende Premier-League-Spiel zwischen Fulham und Brentford könnt Ihr Tickets auf folgenden Wegen kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizielle Website des FC Fulham: Wenn Ihr in den Heimbereichen des Craven Cottage sitzen möchtet, bekommt Ihr Tickets in erster Linie über die offizielle Ticketplattform von Fulham. Sie gehen üblicherweise zunächst an Vereinsmitglieder. Verbleibende Plätze kommen je nach Verfügbarkeit in den freien Verkauf.

Wenn Ihr in den Heimbereichen des Craven Cottage sitzen möchtet, bekommt Ihr Tickets in erster Linie über die offizielle Ticketplattform von Fulham. Sie gehen üblicherweise zunächst an Vereinsmitglieder. Verbleibende Plätze kommen je nach Verfügbarkeit in den freien Verkauf. Offizielle Website des FC Brentford: Wenn Ihr Brentford unterstützt, erhaltet Ihr Auswärtstickets über das offizielle Ticketportal des Vereins. Sie werden anhand von Treuepunkten an Dauerkarteninhaber und Mitglieder für Auswärtsspiele vergeben.

2. Ticket-Zweitmarkt

Ticketplattformen auf dem Zweitmarkt: Wenn über die offiziellen Vereinskanäle alle Tickets ausverkauft sind, findet Ihr Eintrittskarten für reguläre Plätze häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub. Dort können Fans Tickets für anstehende Premier-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente ausgeschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Fulham gegen Brentford in der Premier League?

Das sind die Ticketpreise für das anstehende Premier-League-Spiel zwischen Fulham und Brentford:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizielle Heimtribünen-Tickets von Fulham (Erwachsene): Kosten üblicherweise zwischen 63 und 125 £.

Kosten üblicherweise zwischen Offizielle Auswärtstickets von Brentford (Erwachsene): Kosten in der Regel ab 30,30 £ .

Kosten in der Regel ab . Offizielle Hospitality-Pakete für den Spieltag: Kosten üblicherweise zwischen 210 und über 400 £.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die offiziellen Tickets über die Vereine ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die von der Nachfrage abhängen:

Regulärer Weiterverkauf (Standardplätze): Ab etwa 60 bis 110 £ .

Ab etwa . Weiterverkauf von Plätzen der mittleren Preisklasse: Zwischen 165 und 220 £ .

Zwischen . Weiterverkauf von Auswärtsplätzen (Brentford-Bereich): Üblicherweise ab etwa 190 bis über 230 £.

Fulham gegen Brentford in der Premier League: Alles Wissenswerte

Die Form von Fulham und Brentford

Fulham hat in seinen letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Die jüngste Partie endete in der Premier League zu Hause gegen Newcastle United 1:1. Auch gegen Aston Villa spielte Fulham 1:1. In diesem Zeitraum gelangen Auswärtssiege bei Coventry City und Hull City. Die einzige Niederlage war ein 0:1 gegen Crystal Palace im Carabao Cup. In den fünf Spielen erzielte Fulham vier Tore und kassierte vier Gegentreffer.

Brentford holte aus seinen letzten fünf Spielen einen Sieg und zwei Unentschieden bei zwei Niederlagen. Zuletzt verlor der Klub in der Premier League mit 0:2 gegen Brighton, nachdem er zuvor Nottingham Forest mit 2:0 besiegt hatte. Brentford spielte 1:1 gegen Hull City und verlor in der Liga mit 1:2 gegen Liverpool. Hinzu kam eine 2:3-Niederlage gegen Sunderland im Carabao Cup. In den fünf Spielen erzielte Brentford sechs Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

Fulham gegen Brentford: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften fand am 18. April 2026 in der Premier League statt. Die Partie bei Brentford endete 0:0. In den letzten fünf direkten Duellen hat Fulham mit zwei Siegen gegenüber einem Sieg von Brentford die bessere Bilanz. Zwei Spiele endeten unentschieden. Fulhams herausragendes Ergebnis in diesem Zeitraum war ein 3:1-Heimsieg im September 2025.