FK Kauno Žalgiris empfängt Freiburg am Donnerstag, dem 17. Dezember 2026, im Dariaus-ir-Gireno-Stadion in Kaunas.

Die beiden Mannschaften sind in einem europäischen Wettbewerb noch nie aufeinandergetroffen. Vor der Partie im Darius-und-Girėnas-Stadion gibt es daher keine bisherigen direkten Duelle. Für den litauischen Klub Kauno Žalgiris ist das Heimspiel gegen einen regelmäßigen Bundesliga-Konkurrenten ein bedeutender Anlass und eine seltene Gelegenheit, sich mit einem deutschen Erstligisten zu messen.

Hier erfahrt Ihr bei GOAL alles, was Ihr über Tickets für FK Kauno Zalgiris gegen Freiburg wissen müsst, einschließlich der Bezugsquellen und Preise.

Wann findet FK Kauno Zalgiris gegen Freiburg in der Conference League statt?

FK Kauno Zalgiris gegen Freiburg findet am Donnerstag, dem 17. Dezember 2026, im Dariaus-ir-Gireno-Stadion in Kaunas statt.

Wie bekommt man Tickets für FK Kauno Zalgiris gegen Freiburg in der Conference League?

Für das anstehende Conference-League-Spiel zwischen FK Kauno Zalgiris und Freiburg gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf von Kauno Žalgiris: Der direkteste und sicherste Weg führt über die offizielle Website von FK Kauno Žalgiris oder die Plattform des Ticketpartners des Klubs.

Der direkteste und sicherste Weg führt über die offizielle Website von FK Kauno Žalgiris oder die Plattform des Ticketpartners des Klubs. Gästebereich des SC Freiburg: Tickets für Fans der deutschen Gastmannschaft werden direkt über das offizielle Ticketportal des SC Freiburg an registrierte Vereinsmitglieder und Dauerkarteninhaber vergeben. Die Zuteilung erfolgt gemäß den UEFA-Vorgaben für Gästebereiche.

2. Zweitmarkt für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich Eintrittskarten häufig noch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Conference-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die Kartenkontingente im Erstverkauf erschöpft sind.

Was kosten Tickets für FK Kauno Zalgiris gegen Freiburg in der Conference League?

Hier sind die geschätzten Ticketpreise für das Conference-League-Spiel zwischen FK Kauno Zalgiris und Freiburg:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Tickets / Standardkategorien: Kosten üblicherweise 15 bis 35 Euro .

Kosten üblicherweise . Sitzplätze an der Längsseite / in zentraler Lage: Kosten in der Regel zwischen 40 und 60 Euro .

Kosten in der Regel zwischen . VIP- / Hospitality-Pakete: Beginnen üblicherweise bei etwa 80 bis 120+ Euro.

2. Zweitmarkt für Tickets

Wenn die offiziellen Tickets im Erstverkauf der Vereine ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Tickets an der Kurzseite / hinter dem Tor: Beginnen in der Regel bei etwa 50 bis 65 Euro .

Beginnen in der Regel bei etwa . Sitzplätze an der Längsseite: Kosten üblicherweise 85 bis 160+ Euro .

Kosten üblicherweise . VIP-Bereiche: Kosten in der Regel 100 bis 130+ Euro.

FK Kauno Zalgiris gegen Freiburg in der Conference League: Alles Wissenswerte

Die Form von FK Kauno Zalgiris und Freiburg

Kauno Zalgiris hat in den vergangenen fünf Spielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen verbucht. Zuletzt verlor der Klub in der A Lyga mit 1:4 gegen FK TransINVEST, zudem unterlag er Lugano in der Conference League mit 0:3. Der einzige Sieg in diesem Zeitraum gelang auswärts gegen Hegelmann mit 4:1. In diesen fünf Spielen erzielte Zalgiris sechs Tore und kassierte zwölf Gegentreffer.

Freiburg hat vier seiner vergangenen fünf Spiele gewonnen und eines verloren. Zuletzt gelang dem Klub in der Bundesliga ein 2:0-Sieg gegen Union Berlin, nachdem er in der Conference League bei Trabzonspor mit 1:0 gewonnen hatte. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum gab es gegen Bayern München, das Freiburg mit 3:1 besiegte. In den fünf Partien erzielte Freiburg sieben Tore und kassierte sechs Gegentreffer.