Wenn es um die großen Rivalitäten im englischen Fußball geht, steht das Merseyside-Derby zwischen Liverpool und Everton weit oben auf der Liste. Es begeistert Fans seit Generationen und wird das auch in Zukunft tun.

Das nächste Duell zwischen Everton und Liverpool findet am Sonntag, dem 29. November, im Hill Dickinson Stadium statt. Tickets für die Partie können bereits gebucht werden.

Mit Stars wie Bradley Barcola, Alexander Isak, Virgil van Dijk, Kiernan Dewsbury-Hall und James Tarkowski, die allesamt auf dem Platz stehen sollen, verspricht das nächste Aufeinandertreffen der beiden Merseyside-Klubs ein Ereignis zu werden, das man nicht verpassen möchte.

Doch wie könnt Ihr das Derby live im Stadion erleben? GOAL stellt Euch alle Ticketoptionen für Everton gegen Liverpool vor und erklärt, wo Ihr Karten kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann findet das nächste Merseyside-Derby statt?

Datum Spiel (Ortszeit) Tickets Spielort Sonntag, 29. November Premier League: Everton gegen Liverpool (12 Uhr GMT) Tickets Hill Dickinson Stadium (Liverpool) 30./31. Januar Premier League: Liverpool gegen Everton (Anstoßzeit offen) Tickets Anfield (Liverpool)

So kauft Ihr Premier-League-Tickets für Everton gegen Liverpool

Offizielle Tickets für das Premier-League-Spiel zwischen Everton und Liverpool am 29. November sind direkt über die offiziellen Verkaufskanäle der Klubs oder einen autorisierten Reisepartner erhältlich. Einen freien Verkauf für dieses stark nachgefragte Merseyside-Derby gibt es praktisch nicht.

Heimfans (Everton-Kontingent) : Offizielle Tickets sind direkt über Evertons offizielles eTicketing-Portal erhältlich. Voraussetzung ist eine aktive offizielle Klubmitgliedschaft.

: Offizielle Tickets sind direkt über Evertons offizielles eTicketing-Portal erhältlich. Voraussetzung ist eine aktive offizielle Klubmitgliedschaft. Gästefans (Liverpool-Kontingent): Offizielle Gästetickets werden ausschließlich über das offizielle Ticketportal des Liverpool FC an Fans verkauft, die bestimmte Kriterien hinsichtlich bisheriger Auswärtsspielbesuche erfüllen.

Verkaufsweg / Fangruppe Verkaufsbeginn Ticketvergabe Everton-Verlosung für Heimfans (Forever Blue+-Mitglieder) Montag, 2. November Mitglieder nehmen an einer Ticketverlosung teil. Die Anmeldefrist endet am Freitag, dem 6. November. Everton-Verkauf für Mitglieder (Forever Blue) Nach Ende der Verlosung Zurückgegebene oder übrige Tickets gehen an Forever Blue-Mitglieder in den Verkauf. Es gilt die Reihenfolge des Eingangs. Liverpool-Auswärtskontingent (berechtigte Fans) Montag, 9. November Berechtigte Fans können mit einem persönlichen Link zwischen 13 und 17 Uhr online Tickets kaufen.

Fans können Tickets für Everton gegen Liverpool (Merseyside-Derby) außerdem auf dem Zweitmarkt kaufen. StubHub gehört zu den führenden Anbietern für alle, die über alternative Wege an Karten kommen möchten, und bietet Fans eine verlässliche Möglichkeit, noch kurzfristig Tickets zu erwerben.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Everton gegen Liverpool?

Die offiziellen Tickets für das Merseyside-Derby zwischen Everton und Liverpool im Hill Dickinson Stadium fallen bei Everton in die Preiskategorie A.

Reguläre Tickets für erwachsene Heimfans kosten zum Nennwert zwischen 55 und 75 Pfund. Für Gästefans gilt die in der Premier League übliche Preisobergrenze von 30 Pfund.

Hier findet Ihr die offiziellen Ticketpreise zum Nennwert für ein Premier-League-Spiel der Kategorie A bei Everton:

Tribüne und Sitzplatzbereich Preis für Erwachsene Ermäßigt Ost- und Westtribüne (an den Seitenlinien) 75 £ 52 bis 56 £ Südtribüne (stimmungsvoller Heimbereich / Oberrang) 71 £ 52 £ Nordtribüne (Heimbereich hinter dem Tor) 67 £ 50 £ Familientribüne 55 bis 63 £ 19 £

Weitere Informationen findet Ihr im offiziellen Ticketportal des Klubs. Die aktuelle Verfügbarkeit könnt Ihr auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub prüfen.

Alles Wissenswerte über das Hill Dickinson Stadium

Das Hill Dickinson Stadium ist die hochmoderne, an der Uferpromenade gelegene Heimspielstätte des Everton Football Club mit 52.769 Plätzen. Es befindet sich am Bramley-Moore Dock am Ufer des River Mersey in Liverpool.

Mit seiner offiziellen Eröffnung 2025 endete Evertons 133-jährige Verbindung zum Goodison Park. Das Stadion zählt zu den technologisch fortschrittlichsten und architektonisch markantesten Sportstätten Großbritanniens.

Mehr als zwei Jahrzehnte lang hatte Everton aktiv nach einem modernen Ersatz für den räumlich eingeengten Goodison Park gesucht. Nachdem Pläne für Standorte am King’s Dock und in Kirkby gescheitert waren, sicherte sich der Klub 2017 das teilweise brachliegende Gelände am Bramley-Moore Dock. Der Bau begann im August 2021 und wurde im Dezember 2024 abgeschlossen.

Denkwürdige Ereignisse im Hill Dickinson Stadium

Everton U18 1:2 Wigan U18 (Februar 2025) : Die erste Testveranstaltung des Stadions fand vor 10.000 Fans statt. Einwechselspieler Ray Robert erzielte Evertons erstes Tor in der neuen Spielstätte.

: Die erste Testveranstaltung des Stadions fand vor 10.000 Fans statt. Einwechselspieler Ray Robert erzielte Evertons erstes Tor in der neuen Spielstätte. Everton 2:0 Brighton & Hove Albion (August 2025) : Das erste Pflichtspiel in der Premier League. Iliman Ndiaye erzielte nach einer Vorlage von Jack Grealish das erste Ligator im Stadion.

: Das erste Pflichtspiel in der Premier League. Iliman Ndiaye erzielte nach einer Vorlage von Jack Grealish das erste Ligator im Stadion. Super League Magic Weekend (Juli 2026): Ein großes zweitägiges Rugby-League-Festival, das über das Wochenende insgesamt 82.925 Fans anzog, ein Rekordwert.

Austragungsort der EM 2028: Das Stadion wurde bereits als eine der wichtigsten Spielstätten für die kommende UEFA EURO 2028 ausgewählt. Dort sollen vier Gruppenspiele und ein Achtelfinale stattfinden.

Everton gegen Liverpool: Alles Wissenswerte über das Merseyside-Derby

Everton gegen Liverpool: Die Bilanz im Merseyside-Derby

Das Merseyside-Derby gehört zu den traditionsreichsten, leidenschaftlichsten und am härtesten umkämpften Duellen im Weltfußball. Das Aufeinandertreffen von Liverpool und Everton ist Englands am längsten ununterbrochen ausgetragenes Derby in der höchsten Spielklasse. Seit der Saison 1962/63 fand es in jeder Saison statt.

Nach den jüngsten Begegnungen liegt Liverpool in der historischen Gesamtbilanz vorn. Von 248 Spielen zwischen den beiden Mannschaften gewann Liverpool 102 und Everton 68. Hinzu kommen 78 Unentschieden.

Das jüngste Duell der Stadtrivalen fand im April 2026 statt. Liverpool besiegte Everton beim ersten Merseyside-Derby in Evertons neuem Hill Dickinson Stadium mit 2:1.