Wenn es um die großen Rivalitäten im englischen Fußball geht, steht das Merseyside-Derby zwischen Liverpool und Everton weit oben auf der Liste. Seit Generationen zieht es die Fans in seinen Bann, und das wird auch in den kommenden Jahren so bleiben.

Das nächste Duell zwischen Everton und Liverpool findet am Sonntag, dem 29. November, im Hill Dickinson Stadium statt. Tickets für die Partie können bereits gebucht werden.

Mit Stars wie Bradley Barcola, Alexander Isak, Virgil van Dijk, Kiernan Dewsbury-Hall und James Tarkowski, die alle auf dem Platz stehen sollen, verspricht das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Merseyside-Klubs erneut ein Ereignis zu werden, das man nicht verpassen sollte.

Doch wie könnt Ihr das Derby live im Stadion erleben? GOAL stellt Euch alle Ticketoptionen für Everton gegen Liverpool vor und erklärt, wo Ihr Karten kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann findet das nächste Merseyside-Derby statt?

Datum Spiel (Ortszeit) Tickets Spielort Sonntag, 29. November Premier League: Everton gegen Liverpool (12:00 Uhr GMT) Tickets Hill Dickinson Stadium (Liverpool) 30./31. Januar Premier League: Liverpool gegen Everton (Uhrzeit noch offen) Tickets Anfield (Liverpool)

So kauft Ihr Premier-League-Tickets für Everton gegen Liverpool

Offizielle Tickets für das Premier-League-Spiel zwischen Everton und Liverpool am 29. November können direkt über die offiziellen Vereinskanäle oder einen autorisierten Reisepartner gekauft werden. Ein freier Verkauf für dieses stark nachgefragte Merseyside-Derby findet praktisch nicht statt.

Heimfans (Everton-Kontingent) : Offizielle Tickets sind direkt über das offizielle eTicketing-Portal von Everton erhältlich. Voraussetzung ist eine aktive offizielle Vereinsmitgliedschaft.

: Offizielle Tickets sind direkt über das offizielle eTicketing-Portal von Everton erhältlich. Voraussetzung ist eine aktive offizielle Vereinsmitgliedschaft. Gästefans (Liverpool-Kontingent): Offizielle Gästetickets werden ausschließlich über das offizielle Ticketportal des FC Liverpool an Fans verkauft, die die erforderlichen Kriterien für zuvor besuchte Auswärtsspiele erfüllen.

Verkaufsweg / Fangruppe Verkaufsbeginn Ticketvergabe Everton-Heimticketverlosung (Forever Blue+-Mitglieder) Montag, 2. November Mitglieder nehmen an einer Verlosung teil, deren Anmeldefrist am Freitag, dem 6. November, endet. Everton-Verkauf an Mitglieder (Forever Blue) Nach Ende der Verlosung Zurückgegebene oder verbliebene Tickets gehen an Forever Blue-Mitglieder in den Verkauf. Es gilt das Prinzip: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Liverpool-Auswärtskontingent (berechtigte Fans) Montag, 9. November Berechtigte Fans können mit einem persönlichen Link zwischen 13 und 17 Uhr online Tickets kaufen.

Darüber hinaus können Fans Tickets für Everton gegen Liverpool, das Merseyside-Derby, auf dem Zweitmarkt kaufen. StubHub zählt zu den führenden Anbietern für alle, die auf anderem Weg Plätze ergattern möchten, und bietet auch Fans auf der Suche nach Last-Minute-Tickets eine verlässliche Möglichkeit.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Everton gegen Liverpool?

Die offiziellen Tickets für das Merseyside-Derby zwischen Everton und Liverpool im Hill Dickinson Stadium fallen bei Everton in die Kategorie A.

Für reguläre Heimtickets zahlen Erwachsene zum Nennwert zwischen 55 und 75 Pfund. Gästetickets kosten höchstens den in der Premier League üblichen Preis von 30 Pfund.

Hier findet Ihr die offiziellen Ticketpreise zum Nennwert für ein Premier-League-Spiel der Kategorie A bei Everton:

Sitzbereich und Tribüne Preis für Erwachsene Ermäßigt Ost- und Westtribüne (an den Seitenlinien) 75 Pfund 52 bis 56 Pfund Südtribüne (stimmungsvoller Heimbereich / Oberrang) 71 Pfund 52 Pfund Nordtribüne (Heimbereich hinter dem Tor) 67 Pfund 50 Pfund Familientribüne 55 bis 63 Pfund 19 Pfund

Weitere Informationen findet Ihr im offiziellen Ticketportal des Klubs. Die aktuelle Verfügbarkeit könnt Ihr auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub prüfen.

Alles Wissenswerte über das Hill Dickinson Stadium

Das Hill Dickinson Stadium ist die hochmoderne Heimspielstätte des FC Everton mit 52.769 Plätzen. Es liegt am Bramley-Moore Dock am Ufer des River Mersey in Liverpool.

Mit seiner offiziellen Eröffnung 2025 endete Evertons 133-jährige Zeit im Goodison Park. Das neue Stadion zählt zu den technologisch fortschrittlichsten und architektonisch eindrucksvollsten Spielstätten im britischen Sport.

Mehr als zwei Jahrzehnte lang suchte Everton aktiv nach einem modernen Ersatz für den räumlich eingeengten Goodison Park. Nachdem Pläne für King’s Dock und Kirkby gescheitert waren, sicherte sich der Klub 2017 das teilweise verfallene Gelände am Bramley-Moore Dock. Der Bau begann im August 2021 und wurde im Dezember 2024 abgeschlossen.

Denkwürdige Momente im Hill Dickinson Stadium

Everton U18 1:2 Wigan U18 (Februar 2025) : Die erste Testveranstaltung im Stadion fand vor 10.000 Fans statt. Der eingewechselte Ray Robert erzielte Evertons erstes Tor in der neuen Spielstätte.

: Die erste Testveranstaltung im Stadion fand vor 10.000 Fans statt. Der eingewechselte Ray Robert erzielte Evertons erstes Tor in der neuen Spielstätte. Everton 2:0 Brighton & Hove Albion (August 2025) : Im ersten Pflichtspiel der Premier League erzielte Iliman Ndiaye nach einer Vorlage von Jack Grealish das erste Ligator im Stadion.

: Im ersten Pflichtspiel der Premier League erzielte Iliman Ndiaye nach einer Vorlage von Jack Grealish das erste Ligator im Stadion. Super League Magic Weekend (Juli 2026): Das zweitägige Rugby-League-Festival zog über das Wochenende eine Rekordzahl von 82.925 Fans an.

Austragungsort der EM 2028: Das Stadion wurde bereits als eine der wichtigsten Spielstätten für die kommende UEFA EURO 2028 ausgewählt. Dort sollen vier Gruppenspiele und ein Achtelfinale stattfinden.

Everton gegen Liverpool: Alles Wissenswerte über das Merseyside-Derby

Everton gegen Liverpool: Die Bilanz im Merseyside-Derby

Das Merseyside-Derby gehört zu den traditionsreichsten, leidenschaftlichsten und umkämpftesten Duellen im Weltfußball. Das Aufeinandertreffen zwischen Liverpool und Everton ist Englands am längsten ohne Unterbrechung ausgetragenes Erstliga-Derby: Seit der Saison 1962/63 findet es in jeder Spielzeit statt.

Nach den jüngsten Begegnungen liegt Liverpool in der historischen Gesamtbilanz vorn. Von 248 Duellen gewann Liverpool 102 und Everton 68. Weitere 78 Partien endeten unentschieden.

Das jüngste Duell der Stadtrivalen fand im April 2026 statt. Liverpool besiegte Everton im ersten Merseyside-Derby in Evertons neuem Hill Dickinson Stadium mit 2:1.