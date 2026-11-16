Wenn es um die großen Rivalitäten im englischen Fußball geht, steht das Merseyside-Derby zwischen Liverpool und Everton stets weit oben. Seit Generationen zieht es die Fans in seinen Bann, und das wird auch in den kommenden Jahren so bleiben.

Das nächste Duell zwischen Everton und Liverpool findet am Sonntag, dem 29. November, im Hill Dickinson Stadium statt. Tickets für die Partie könnt Ihr schon jetzt buchen.

Mit Stars wie Bradley Barcola, Alexander Isak, Virgil van Dijk, Kiernan Dewsbury-Hall und James Tarkowski, die allesamt auf dem Platz stehen sollen, verspricht das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Merseyside-Klubs erneut ein Ereignis zu werden, das man nicht verpassen sollte.

Doch wie könnt Ihr das Derby live im Stadion erleben? GOAL stellt Euch alle verfügbaren Ticketoptionen für Everton gegen Liverpool vor und erklärt, wo Ihr Karten kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann findet das nächste Merseyside-Derby statt?

Datum Spiel (Ortszeit) Tickets Spielort Sonntag, 29. November Premier League: Everton gegen Liverpool (12 Uhr GMT) Tickets Hill Dickinson Stadium (Liverpool) 30./31. Januar Premier League: Liverpool gegen Everton (noch offen) Tickets Anfield (Liverpool)

So kauft Ihr Premier-League-Tickets für Everton gegen Liverpool

Offizielle Tickets für das Premier-League-Spiel zwischen Everton und Liverpool am 29. November können direkt über die offiziellen Kanäle der Klubs oder einen autorisierten Reisepartner gekauft werden. Einen freien Verkauf für dieses stark nachgefragte Merseyside-Derby gibt es praktisch nicht.

Heimfans (Everton-Kontingent) : Offizielle Tickets sind direkt über das offizielle eTicketing-Portal von Everton erhältlich. Voraussetzung ist eine aktive offizielle Klubmitgliedschaft.

: Offizielle Tickets sind direkt über das offizielle eTicketing-Portal von Everton erhältlich. Voraussetzung ist eine aktive offizielle Klubmitgliedschaft. Gästefans (Liverpool-Kontingent): Offizielle Auswärtstickets werden ausschließlich über das offizielle Ticketportal des Liverpool FC an Fans verkauft, die bestimmte Kriterien hinsichtlich ihrer bisherigen Auswärtsspielbesuche erfüllen.

Verkaufsweg / Fangruppe Verkaufsstart Vergabe der Tickets Everton-Verlosung für Heimfans (Forever Blue+-Mitglieder) Montag, 2. November Mitglieder nehmen an einer Verlosung teil, deren Anmeldefrist am Freitag, dem 6. November, endet Everton-Verkauf für allgemeine Mitglieder (Forever Blue) Nach Ende der Verlosung Zurückgegebene oder übrige Tickets gehen an allgemeine Forever Blue-Mitglieder. Es gilt das Prinzip: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Liverpool-Auswärtskontingent (berechtigte Fans) Montag, 9. November Berechtigte Fans können mit einem persönlichen Link zwischen 13 und 17 Uhr online Tickets kaufen

Darüber hinaus können Fans Tickets für Everton gegen Liverpool, das Merseyside-Derby, auf dem Zweitmarkt kaufen. StubHub zählt zu den führenden Anbietern für alle, die auf alternativen Wegen Plätze ergattern möchten, und bietet Fans eine zuverlässige Möglichkeit, noch kurzfristig Tickets zu bekommen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Everton gegen Liverpool?

Offizielle Tickets für das Merseyside-Derby zwischen Everton und Liverpool im Hill Dickinson Stadium fallen bei Everton in die Preiskategorie A.

Die regulären Eintrittspreise für erwachsene Heimfans liegen zwischen 55 und 75 Pfund. Tickets für Gästefans sind auf den in der Premier League üblichen Preis von 30 Pfund begrenzt.

Hier findet Ihr die offiziellen regulären Ticketpreise nach Kategorien für ein Premier-League-Spiel der Kategorie A bei Everton:

Sitzbereich und Tribüne Preis für Erwachsene Ermäßigter Preis Ost- und Westtribüne (an den Seitenlinien) 75 Pfund 52 bis 56 Pfund Südtribüne (stimmungsvoller Heimfanbereich / Oberrang) 71 Pfund 52 Pfund Nordtribüne (Heimfanbereich hinter dem Tor) 67 Pfund 50 Pfund Familientribüne 55 bis 63 Pfund 19 Pfund

Auf dem offiziellen Ticketportal des Klubs findet Ihr weitere Informationen. Die aktuelle Verfügbarkeit könnt Ihr auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub prüfen.

Alles, was Ihr über das Hill Dickinson Stadium wissen müsst

Das Hill Dickinson Stadium ist die hochmoderne Heimspielstätte des Everton Football Club am Wasser. Es bietet Platz für 52.769 Zuschauer und liegt am Bramley-Moore Dock am Ufer des River Mersey in Liverpool.

Mit seiner offiziellen Eröffnung im Jahr 2025 endete Evertons 133-jährige Geschichte im Goodison Park. Das Stadion zählt zu den technologisch fortschrittlichsten und architektonisch eindrucksvollsten Sportstätten Großbritanniens.

Mehr als zwei Jahrzehnte lang suchte Everton aktiv nach einem modernen Ersatz für den Goodison Park, der auf seinem Grundstück keine Erweiterungsmöglichkeiten bot. Nachdem Pläne für Standorte am King’s Dock und in Kirkby gescheitert waren, sicherte sich der Klub 2017 das teilweise verfallene Gelände am Bramley-Moore Dock. Der Bau begann im August 2021 und wurde im Dezember 2024 abgeschlossen.

Denkwürdige Momente im Hill Dickinson Stadium

Everton U18 1:2 Wigan U18 (Februar 2025) : Die allererste Testveranstaltung im Stadion fand vor 10.000 Fans statt. Einwechselspieler Ray Robert erzielte Evertons erstes Tor in der neuen Spielstätte.

: Die allererste Testveranstaltung im Stadion fand vor 10.000 Fans statt. Einwechselspieler Ray Robert erzielte Evertons erstes Tor in der neuen Spielstätte. Everton 2:0 Brighton & Hove Albion (August 2025) : Im ersten Pflichtspiel der Premier League erzielte Iliman Ndiaye nach einer Vorlage von Jack Grealish das historische erste Ligator.

: Im ersten Pflichtspiel der Premier League erzielte Iliman Ndiaye nach einer Vorlage von Jack Grealish das historische erste Ligator. Super League Magic Weekend (Juli 2026): Das große, zweitägige Rugby-League-Festival zog über das Wochenende eine Rekordzahl von 82.925 Fans an.

Spielort der EM 2028: Das Stadion wurde bereits als eine der wichtigsten Spielstätten für die kommende UEFA EURO 2028 ausgewählt. Dort sind vier Gruppenspiele und ein Achtelfinale vorgesehen.

Everton gegen Liverpool: Alles, was Ihr über das Merseyside-Derby wissen müsst

Everton gegen Liverpool: Die Bilanz im Merseyside-Derby

Das Merseyside-Derby gehört zu den traditionsreichsten, emotionalsten und am härtesten umkämpften Duellen des Weltfußballs. Das Aufeinandertreffen zwischen Liverpool und Everton ist Englands am längsten ununterbrochen ausgetragenes Erstliga-Derby: Seit der Saison 1962/63 fand es in jeder Spielzeit statt.

Nach den jüngsten Begegnungen liegt Liverpool in der Gesamtbilanz vorn. Von 248 Spielen zwischen den beiden Teams gewann Liverpool 102 und Everton 68. Hinzu kommen 78 Unentschieden.

Das jüngste Duell der Stadtrivalen fand im April 2026 statt. Liverpool besiegte Everton im ersten Merseyside-Derby in Evertons neuem Hill Dickinson Stadium mit 2:1.