Nur wenige Sportereignisse erreichen ein so großes weltweites Publikum oder haben eine solche historische Bedeutung wie El Clásico. Das Duell zwischen den beiden spanischen Fußballmächten Real Madrid und FC Barcelona geht weit über 90 Minuten auf dem Platz hinaus: Hier treffen unterschiedliche Fußballphilosophien, regionale Identitäten und kulturelle Kräfte aufeinander.

Nach mehr als 260 offiziellen Pflichtspielen ist die historische Bilanz erstaunlich ausgeglichen: Beide Klubs haben jeweils 106 Siege errungen. Ob unter dem geschlossenen Dach des Madrider Santiago Bernabéu oder im Spotify Camp Nou in Katalonien: Ein Ticket für El Clásico zu ergattern, gehört zu den großen Erlebnissen, die sich Sportfans weltweit wünschen.

Wann findet der nächste El Clásico statt?

Der erste Clásico der Saison 2026/27 ist für den 10. Spieltag im Oktober angesetzt. Das Rückspiel im Bernabéu folgt im Mai.

Auch für das Madrider Derby stehen in dieser Saison zwei Termine fest: Atletico Madrid empfängt Real Madrid am 20. September (7. Spieltag) im Riyadh Air Metropolitano. Das Rückspiel im Bernabéu findet am 4. April 2027 (30. Spieltag) statt.

Spiel Datum und Uhrzeit Tickets El Clásico: Barcelona gegen Real Madrid 25. Oktober 2026 Tickets El Clásico: Real Madrid gegen Barcelona 9. Mai 2027 Tickets

Wie kann man Tickets für El Clásico kaufen?

Da für El Clásico die Nachfrage im Vereinsfußball am höchsten ist, werden die Tickets zunächst nach einem strengen Prioritätssystem über die offiziellen Kanäle der Klubs vergeben, bevor sie auf den Zweitmarkt gelangen:

Verkauf an offizielle Vereinsmitglieder: Beide Klubs räumen ihren offiziellen Mitgliedern Vorrang ein (Socios bei Real Madrid; Socios und Culés Premium beim FC Barcelona). Die Verkaufsphasen für Mitglieder beginnen etwa 7 bis 10 Tage vor dem Anpfiff. Für den freien Verkauf bleiben damit nur äußerst wenige Tickets übrig.

Freier Verkauf: Verbleibende reguläre Plätze werden 3 bis 5 Tage vor dem Spiel über die offiziellen Portale der Klubs (realmadrid.com oder fcbarcelona.com) verkauft. Sie sind in der Regel innerhalb von Sekunden ausverkauft.

Zweitmarkt-Plattformen: Für internationale Reisende oder Fans, die beim offiziellen Verkauf leer ausgegangen sind, bieten vertrauenswürdige Wiederverkaufsplattformen wie StubHub eine sichere Möglichkeit, verifizierte digitale Tickets lange im Voraus oder noch bis zum Anpfiff zu kaufen.

VIP- und Hospitality-Pakete: Sie bieten die verlässlichste Möglichkeit, sich ohne Warteschlange für Mitglieder direkt bei den Klubs Plätze zu sichern. VIP-Tickets umfassen Plätze im unteren Rang an der Längsseite, Zugang zu privaten Stadionlounges, Gourmet-Catering und kostenlose Getränke an der Bar.

Wie viel kosten Tickets für El Clásico?

Wegen der weltweit außergewöhnlich hohen Nachfrage liegen die Preise für El Clásico deutlich über denen gewöhnlicher La-Liga-Spiele:

Originalpreis : Reguläre Tickets zum Originalpreis kosten für Plätze im Oberrang oder hinter den Toren (Fondos) ab etwa 120 bis 150 Euro. Für zentrale Plätze an der Längsseite (Tribuna / Lateral) steigen die Preise auf 350 bis über 500 Euro.

Zweitmarkt : Auf Plattformen wie StubHub schwanken die Zweitmarktpreise je nach Nachfrage. Die günstigsten Tickets beginnen dort in der Regel bei 250 bis 350 Euro. Für besonders begehrte Plätze der Kategorie 1 können bei Duellen, die über den Titel entscheiden, 600 bis über 1.200 Euro verlangt werden.

VIP und Hospitality : Offizielle VIP-Erlebnispakete kosten je nach Tribünenplatz und enthaltenen Lounge-Leistungen zwischen 950 und über 2.500 Euro pro Platz.

Wo findet El Clásico statt?

Santiago Bernabéu

Das Santiago Bernabéu ist ein Stadion mit verschließbarem Dach in Madrid. Mit knapp 80.000 Sitzplätzen ist es das zweitgrößte Fußballstadion Spaniens und seit seiner Fertigstellung 1947 die Heimstätte von Real Madrid.

Das Bernabéu gehört zu den berühmtesten Fußballstadien der Welt. Viermal fand dort das Finale des Europapokals der Landesmeister beziehungsweise der UEFA Champions League statt (1957, 1969, 1980 und 2010). Auch das Finale der FIFA-Weltmeisterschaft 1982, in dem Italien Westdeutschland mit 3:1 besiegte, wurde dort ausgetragen.

Abseits des Fußballs traten im Bernabéu im Laufe der Jahre zahlreiche internationale und heimische Musiklegenden auf, darunter Julio Iglesias, Frank Sinatra, U2, Bruce Springsteen und die Rolling Stones. Zuletzt gastierte dort Taylor Swift im Rahmen ihrer rekordverdächtigen Eras Tour.

Camp Nou

Das Camp Nou wurde 1957 als Ersatz für das alte Stadion Les Corts gebaut, das für die wachsende Fangemeinde des FC Barcelona zu klein geworden war.

Mit einer Kapazität von 93.053 Zuschauern wurde es damals zum größten Stadion Europas.

Im Camp Nou fanden zwei Endspiele des Europapokals der Landesmeister beziehungsweise der Champions League (1989 und 1999) sowie zwei Endspiele des Europapokals der Pokalsieger (1972 und 1982) statt. Außerdem traten dort bekannte Künstler wie U2, Bruce Springsteen und Beyonce auf.

Nach dem jüngsten Umbau soll die Sitzplatzkapazität auf 105.000 steigen. Damit wäre es gemessen an der Zahl der Sitzplätze erneut das größte Stadion Europas und das drittgrößte Fußballstadion der Welt.