Egnatia empfängt FK Kauno Zalgiris am Donnerstag, 10. Dezember 2026, im Stadiumi Egnatia in Rrogozhinë.

Die Partie ist das erste Pflichtspiel zwischen dem albanischen Klub KF Egnatia und dem litauischen Verein FK Kauno Žalgiris in einem europäischen Wettbewerb. Beide Klubs betreten mit dem Einzug in die Ligaphase der UEFA Conference League 2026/27 Neuland und zeigen damit ihre kontinuierliche Entwicklung auf internationaler Bühne.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr über Tickets für Egnatia gegen FK Kauno Zalgiris wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt Egnatia gegen FK Kauno Zalgiris in der Conference League?

Egnatia gegen FK Kauno Zalgiris findet am Donnerstag, 10. Dezember 2026, im Stadiumi Egnatia in Rrogozhinë statt.

Conference League - Spielwoche 5 10. Dez. 2026 - 15:00 Stadiumi Egnatia Rrogogzhine

Wie kann man Tickets für Egnatia gegen FK Kauno Zalgiris in der Conference League kaufen?

Für die anstehende Conference-League-Partie zwischen Egnatia und FK Kauno Zalgiris gibt es folgende Möglichkeiten zum Ticketkauf:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Informiert Euch auf der offiziellen Website oder den Social-Media-Kanälen von KF Egnatia (dem Heimverein) über Ankündigungen zum Beginn des Kassenverkaufs, zu Vorverkaufsstellen in Albanien oder zum direkten Online-Verkauf für die Arena Egnatia in Rrogozhinë.

Informiert Euch auf der offiziellen Website oder den Social-Media-Kanälen von KF Egnatia (dem Heimverein) über Ankündigungen zum Beginn des Kassenverkaufs, zu Vorverkaufsstellen in Albanien oder zum direkten Online-Verkauf für die Arena Egnatia in Rrogozhinë. Tickets für den Gästebereich: Wenn Ihr FK Kauno Žalgiris unterstützt, wendet Euch direkt an die Ticket- oder Fanabteilung des litauischen Vereins. Karten für Gästebereiche bei Europapokalspielen werden üblicherweise über die offiziellen Kanäle des Gastvereins vergeben.

2. Ticket-Zweitmarkt

Zweitmarkt-Plattformen: Sind die offiziellen Karten vollständig ausverkauft, lassen sich reguläre Tickets oft noch auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Conference-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die Kontingente im Erstverkauf erschöpft sind.

Was kosten Tickets für Egnatia gegen FK Kauno Zalgiris in der Conference League?

Das sind die geschätzten Ticketpreise für die Conference-League-Partie zwischen Egnatia und FK Kauno Zalgiris:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Tickets / direkter Kassenverkauf: In der Regel 15 bis 50 € .

In der Regel . VIP- & Hospitality-Angebote: Beginnen im Allgemeinen bei etwa 100 bis 250 € und mehr.

2. Ticket-Zweitmarkt

Sind die offiziellen Karten im Erstverkauf der Vereine ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Günstigste Tickets im Weiterverkauf: Beginnen bei etwa 54 bis 91 € .

Beginnen bei etwa . Mittlere Preisklasse und Plätze an den Längsseiten: Kosten in der Regel zwischen 120 und 300 € und mehr .

Kosten in der Regel zwischen . Premium- und VIP-Tickets im Weiterverkauf: Kosten bis zu 900 € und mehr.

Egnatia gegen FK Kauno Zalgiris in der Conference League: Alles Wissenswerte

Egnatia gegen FK Kauno Zalgiris: Die Form

Egnatia geht mit einer durchwachsenen Bilanz in die Partie: In den vergangenen fünf Pflichtspielen gab es drei Siege und zwei Niederlagen. Zuletzt gewann der Klub in der Kategoria Superiore mit 5:1 gegen Vora, nachdem er zuvor in der Conference League mit 0:2 gegen Universitatea Craiova verloren hatte. In diesen fünf Spielen erzielte Egnatia neun Tore und kassierte acht Gegentreffer. Die Mannschaft ist offensiv gefährlich, zeigt sich defensiv aber anfällig. Drei Ligasiege in Folge vor der Niederlage gegen Craiova unterstrichen ihre Konstanz auf nationaler Ebene.

FK Kauno Zalgiris steckt dagegen in einem Formtief und gewann nur eines seiner vergangenen fünf Spiele. Dieser Erfolg war ein 4:1-Auswärtssieg gegen Hegelmann in der A Lyga, der inmitten einer Reihe von Niederlagen steht. Die jüngste Partie endete mit einer 1:4-Niederlage gegen FK TransINVEST. In den fünf Spielen kassierte der Klub zwölf Gegentore und erzielte selbst nur sechs Treffer. In der Conference League hat Zalgiris seine letzten drei Europapokalspiele allesamt verloren und dabei acht Gegentore kassiert.

Egnatia gegen FK Kauno Zalgiris: Bisherige Duelle

In den verfügbaren Daten ist kein bisheriges Duell zwischen Egnatia und FK Kauno Zalgiris verzeichnet. Die Partie ist das erste Aufeinandertreffen der beiden Vereine.