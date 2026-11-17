Derby County empfängt Bristol City am Mittwoch, dem 9. Dezember 2026, im Pride Park in Derby.

Beim bislang letzten Aufeinandertreffen im Januar 2026 feierte Derby County auswärts im Ashton Gate einen deutlichen 5:0-Sieg gegen Bristol City. Vor dieser klaren Niederlage hatten sich die beiden Teams zu Beginn der Saison 2025–26 im Pride Park ein umkämpftes 1:1 geliefert.

Hier erfahrt Ihr bei GOAL alles, was Ihr über Tickets für Derby County gegen Bristol City wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann ist Anstoß bei Derby County gegen Bristol City in der Championship?

Derby County gegen Bristol City findet am Mittwoch, dem 9. Dezember 2026, im Pride Park in Derby statt.

England Championship - Spielwoche 20 9. Dez. 2026 - 14:45 Pride Park

Wie kauft Ihr Tickets für Derby County gegen Bristol City in der Championship?

Für Tickets zum Championship-Spiel zwischen Derby County und Bristol City habt Ihr folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Ihr könnt Tickets direkt über die offiziellen Ticketplattformen von Derby County und Bristol City kaufen.

2. Zweitmarkt für Tickets

Ticketplattformen auf dem Zweitmarkt: Wenn die Tickets bei den Vereinen vollständig ausverkauft sind, findet Ihr reguläre Eintrittskarten häufig noch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub. Dort können Fans Tickets für anstehende Championship-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Derby County gegen Bristol City in der Championship?

Hier findet Ihr eine Übersicht der geschätzten Ticketpreise für das Championship-Spiel zwischen Derby County und Bristol City:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Tickets für Erwachsene: Kosten in der Regel etwa 35 bis 45 Euro .

Kosten in der Regel etwa . Ermäßigte Tickets und Jugendtickets: Kosten üblicherweise 12 bis 30 Euro.

2. Zweitmarkt für Tickets

Sind die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Eckbereiche und Plätze hinter den Toren: Beginnen bei etwa 91 bis 104 Euro .

Beginnen bei etwa . Plätze an den Seitenlinien und Längsseiten: Kosten ungefähr 105 bis 132 Euro .

Kosten ungefähr . Hospitality- und VIP-Pakete: Beginnen bei etwa 130 Euro.

Derby County gegen Bristol City in der Championship: Alles Wissenswerte

Die Form von Derby County und Bristol City

Derby County hat von seinen letzten fünf Championship-Spielen eines gewonnen, eines unentschieden gespielt und drei verloren. Zuletzt gab es zu Hause einen 3:1-Sieg gegen die Bolton Wanderers, nachdem Derby in der ersten Halbzeit in Rückstand geraten war. Zuvor hatte die Mannschaft eine 0:4-Niederlage gegen Norwich City und eine 1:4-Niederlage gegen Millwall hinnehmen müssen. In diesen fünf Spielen erzielte Derby fünf Tore und kassierte elf Gegentreffer.

Bristol City hat von seinen letzten fünf Spielen eines gewonnen, eines unentschieden gespielt und drei verloren. Zuletzt unterlag die Mannschaft Norwich City mit 0:5, nachdem sie zuvor gegen die Wolverhampton Wanderers mit 1:2 verloren hatte. Den einzigen Sieg in diesem Zeitraum holte Bristol City auswärts bei Bolton mit 3:2. In den fünf Spielen erzielte die Mannschaft drei Tore und kassierte neun Gegentreffer.

Derby County gegen Bristol City: Die jüngsten direkten Duelle

Das bislang letzte Aufeinandertreffen der beiden Vereine fand im Januar 2026 statt. Bristol City empfing Derby im Ashton Gate und verlor mit 0:5. Davor trennten sich Derby und Bristol City im August 2025 im Pride Park mit 1:1. Von den letzten fünf direkten Duellen gewann Derby drei und Bristol City eines. Eine Partie endete unentschieden.