Deportivo La Coruña empfängt Athletic Bilbao am Sonntag, dem 13. Dezember 2026, im Abanca-Riazor in La Coruña.

Deportivo La Coruña und Athletic Bilbao verbindet eine lange Geschichte im spanischen Fußball. Seit der Gründung von LaLiga trafen die Klubs in zahlreichen Pflichtspielen der höchsten Spielklasse aufeinander. Während Athletic Bilbao mit seiner besonderen Philosophie, ausschließlich Spieler aus der baskischen Region einzusetzen, seit jeher eine feste Größe in LaLiga ist, kämpfte sich Deportivo über Jahre aus den unteren Ligen des spanischen Fußballs zurück.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr über Tickets für Deportivo La Coruña gegen Athletic Bilbao wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann ist Anstoß bei Deportivo La Coruña gegen Athletic Bilbao in LaLiga?

Deportivo La Coruña gegen Athletic Bilbao findet am Sonntag, dem 13. Dezember 2026, im Abanca-Riazor in La Coruña statt.

Wie kann ich Tickets für Deportivo La Coruña gegen Athletic Bilbao in LaLiga kaufen?

Für das bevorstehende LaLiga-Spiel zwischen Deportivo La Coruña und Athletic Bilbao gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizielle Website von Deportivo La Coruña: Für Spiele im Riazor könnt Ihr Tickets direkt über das offizielle Ticketportal von Deportivo kaufen. In der Regel beginnt der Verkauf zunächst für Mitglieder, bevor die Tickets eine Woche oder wenige Tage vor dem Spiel in den freien Verkauf gehen.

Für Spiele im Riazor könnt Ihr Tickets direkt über das offizielle Ticketportal von Deportivo kaufen. In der Regel beginnt der Verkauf zunächst für Mitglieder, bevor die Tickets eine Woche oder wenige Tage vor dem Spiel in den freien Verkauf gehen. Offizielle Website von Athletic Club: Für Spiele im San Mamés könnt Ihr Tickets über die offizielle Website von Athletic Bilbao kaufen. Athletic hat ein strenges Mitgliedersystem (Socios). Verbleibende Plätze für Nichtmitglieder werden bei LaLiga-Spielen jedoch regelmäßig online für den freien Verkauf freigegeben.

2. Ticket-Zweitmarkt

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, findet Ihr Eintrittskarten für reguläre Plätze häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub. Auf diesen Plattformen können Fans Tickets für anstehende LaLiga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn das ursprüngliche Kontingent erschöpft ist.

Wie viel kosten Tickets für Deportivo La Coruña gegen Athletic Bilbao in LaLiga?

Für das bevorstehende LaLiga-Spiel zwischen Deportivo La Coruña und Athletic Bilbao gibt es folgende Ticketpreise:

1. Offizielle Vereinskanäle

Hinter den Toren / Oberränge (Fondo / Pabellón): In der Regel zwischen 35 und 60 Euro .

In der Regel zwischen . Seitentribünen (Kategorie 1 / Tribuna): Üblicherweise zwischen 90 und 150 Euro .

Üblicherweise zwischen . VIP-Plätze und Hospitality-Logen: In der Regel zwischen 250 und über 400 Euro.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle ausverkauft sind, gibt es Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub. Dort richten sich die Ticketpreise nach der Nachfrage:

Weiterverkauf: reguläre Plätze / Oberrang: Die Preise beginnen üblicherweise bei etwa 100 bis 140 Euro .

Die Preise beginnen üblicherweise bei etwa . Weiterverkauf: Längsseite / Unterrang: Die Preise liegen häufig zwischen 250 und über 350 Euro .

Die Preise liegen häufig zwischen . Weiterverkauf: VIP- und Premiumpakete: Die Preise liegen oft zwischen 350 und über 500 Euro.

Deportivo La Coruña gegen Athletic Bilbao in LaLiga: Alles Wissenswerte

Die Form von Deportivo La Coruña und Athletic Bilbao

Deportivo La Coruña holte in den letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege und zwei Unentschieden bei einer Niederlage. Das jüngste Spiel in LaLiga endete 0:0 gegen Espanyol. Das beste Ergebnis in diesem Zeitraum war ein 2:1-Sieg gegen Osasuna. Hinzu kamen ein Sieg über Auriense in der Copa del Rey und ein 1:1 gegen Levante. Die einzige Niederlage gab es beim 0:1 gegen Atlético Madrid.

Athletic Bilbao verbuchte in den letzten fünf Spielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage. Zuletzt spielte Athletic 1:1 gegen Osasuna, nachdem das Team in LaLiga mit 2:1 gegen Real Sociedad gewonnen hatte. Das herausragende Ergebnis in diesem Zeitraum war ein 4:0-Sieg gegen Getafe. Zudem gewann Athletic in der Copa del Rey mit 1:6 bei AE Prat. Die einzige Niederlage gab es beim 1:3 gegen Levante.

Deportivo La Coruña gegen Athletic Bilbao: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Duell der beiden Klubs war ein Freundschaftsspiel im November 2018, das 2:2 endete. Davor trafen sie zuletzt im April 2018 in einem Pflichtspiel aufeinander. Damals gewann Deportivo in LaLiga auswärts im San Mamés von Athletic Bilbao mit 3:2. In den letzten fünf direkten Duellen gelangen beiden Teams jeweils zwei Siege, eine Partie endete unentschieden. Seit jenem Spiel im April 2018 standen sie sich in der Liga nicht mehr gegenüber.