Como empfängt Bologna am Samstag, dem 12. Dezember 2026, im Stadio Giuseppe Sinigaglia in Como.

Bei ihrem ersten Duell in der modernen Serie A im September 2024 trennten sich die beiden Mannschaften im Stadio Giuseppe Sinigaglia nach einem unterhaltsamen Spiel 2:2. Ihr jüngstes Aufeinandertreffen im Januar 2026 bot späte Dramatik: Comos Mittelfeldspieler Martin Baturina erzielte in der Nachspielzeit den Treffer zum 1:1.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Como gegen Bologna wissen müsst, darunter, wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann ist Anstoß bei Como gegen Bologna in der Serie A?

Como gegen Bologna findet am Samstag, dem 12. Dezember 2026, im Stadio Giuseppe Sinigaglia in Como statt.

Italien Serie A - Spielwoche 15 12. Dez. 2026 - 14:45 Stadio G. Sinigaglia

Wie kauft Ihr Tickets für Como gegen Bologna in der Serie A?

Für den Kauf von Tickets für das Serie-A-Spiel zwischen Como und Bologna gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Der direkteste und sicherste Weg ist der Kauf von Tickets zum regulären Preis über Comos offizielle Ticketplattform. Der Verkauf erfolgt üblicherweise in mehreren Phasen: Zunächst erhalten Vereinsmitglieder oder Dauerkarteninhaber Vorrang, bevor der Verkauf eine Woche oder weniger vor dem Anstoß für alle geöffnet wird.

2. Ticket-Zweitmarkt

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Serie-A-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglich verfügbaren Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Como gegen Bologna in der Serie A?

Hier findet Ihr eine Übersicht über die geschätzten Ticketpreise für das Serie-A-Spiel zwischen Como und Bologna:

1. Offizielle Vereinskanäle

Curva / reguläre Plätze hinter den Toren: In der Regel ab etwa 35 bis 45 € .

In der Regel ab etwa . Distinti (Seitentribünen): Im Allgemeinen zwischen 50 und 90 € .

Im Allgemeinen zwischen . Tribuna / überdachte Plätze in zentraler Lage: Üblicherweise zwischen 100 und über 150 €.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets beim offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Weiterverkauf: Standardplätze / Oberrang: Im Allgemeinen ab etwa 49 bis 95 € .

Im Allgemeinen ab etwa . Weiterverkauf: Distinti: Üblicherweise zwischen 100 und 190 € .

Üblicherweise zwischen . Weiterverkauf: Tribuna / Premiumplätze: Zwischen 200 und über 270 €.

Como gegen Bologna in der Serie A: Alles Wissenswerte

Die Form von Como und Bologna

Como hat wettbewerbsübergreifend vier seiner letzten fünf Spiele gewonnen und eines verloren. Zuletzt gab es in der Serie A eine 0:2-Niederlage gegen Inter. Sie beendete eine starke Serie, zu der auch ein 9:1-Sieg gegen Lens in der Champions League gehörte. In den fünf Spielen erzielte Como 15 Tore und kassierte drei Gegentreffer, zwei davon bei der Niederlage gegen Inter. Der Sieg gegen Lens war dabei die deutlichste Vorstellung.

Auch Bologna hat vier seiner letzten fünf Spiele gewonnen. Die einzige Niederlage gab es im Oktober in der Serie A beim 1:3 gegen Inter. Zuletzt gewann Bologna 2:1 gegen Parma. In diesen fünf Partien erzielte Bologna zehn Tore und kassierte sieben Gegentreffer. Zu den herausragenden Ergebnissen zählt ein 4:2-Sieg bei der AC Mailand.

Como gegen Bologna: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Duell der beiden Vereine fand am 10. Januar 2026 statt. Como und Bologna trennten sich dabei in der Serie A im Stadio Giuseppe Sinigaglia 1:1. Zuvor hatte Bologna im August 2025 zu Hause mit 1:0 und im Februar 2025 zu Hause mit 2:0 gewonnen. In den letzten fünf direkten Duellen des Datensatzes hat Bologna die bessere Bilanz. Comos bemerkenswertestes Ergebnis ist ein 5:1-Heimsieg aus dem März 2003.