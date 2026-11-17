Borussia Dortmund empfängt Inter am Mittwoch, 9. Dezember 2026, im Signal Iduna Park in Dortmund.

Borussia Dortmund und Inter verbindet eine umkämpfte Geschichte in der Champions League. Beim jüngsten europäischen Duell im Januar 2026 siegte die italienische Mannschaft im Signal Iduna Park mit 2:0. Dortmunds einziger Sieg in einem Pflichtspiel gegen Inter auf europäischer Bühne bleibt der denkwürdige 3:2-Heimerfolg nach Rückstand in der Gruppenphase im November 2019.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Borussia Dortmund gegen Inter wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann ist Anstoß bei Borussia Dortmund gegen Inter in der Champions League?

Borussia Dortmund gegen Inter findet am Mittwoch, 9. Dezember 2026, im Signal Iduna Park in Dortmund statt.

Champions League - Spielwoche 6 9. Dez. 2026 - 15:00 Signal Iduna Park

Wie kann man Tickets für Borussia Dortmund gegen Inter in der Champions League kaufen?

Für das anstehende Champions-League-Spiel zwischen Borussia Dortmund und Inter gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Der Kauf direkt über das offizielle Ticketportal oder die Mitgliederplattform von Borussia Dortmund ist der direkteste und zuverlässigste Weg, Tickets zum regulären Preis zu bekommen. Das hängt von der Verfügbarkeit und den Vorverkaufsphasen für Mitglieder ab.

2. Ticket-Zweitmarkt

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Champions-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Borussia Dortmund gegen Inter in der Champions League?

Das sind die Ticketpreise für das Champions-League-Spiel zwischen Borussia Dortmund und Inter:

1. Offizielle Vereinskanäle

Stehplätze / regulärer Eintritt: Kosten üblicherweise ungefähr 30 bis 60 Euro .

Kosten üblicherweise ungefähr . Sitzplatzkategorien (Kategorien 1–4): Kosten im Allgemeinen ungefähr 50 Euro bis über 100 Euro+.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Stehplätze / günstige Sitzplätze: Beginnen bei etwa 90 bis 135 Euro .

Beginnen bei etwa . Reguläre Sitzplatzkategorien (Kategorien 2–4): Kosten zwischen 140 und 250 Euro+ .

Kosten zwischen . Premium-Sitzplätze / Kategorie 1: Kosten ungefähr 350 bis 450 Euro+.

Borussia Dortmund gegen Inter in der Champions League: Alles Wissenswerte

Die Form von Borussia Dortmund und Inter

Borussia Dortmund hat vier seiner letzten fünf Pflichtspiele gewonnen und eines unentschieden gespielt. Dabei kassierte der BVB in jeder Partie ein Gegentor, traf aber auch selbst regelmäßig. Zuletzt gewann Dortmund in der Bundesliga mit 2:1 gegen Elversberg. Zuvor im November gab es außerdem einen 2:1-Sieg gegen Real Betis in der Champions League. Die einzigen Punktverluste gab es beim 2:2 gegen Bayern München Ende Oktober. In den fünf Spielen erzielte Dortmund neun Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

Inter hat vier seiner letzten fünf Pflichtspiele gewonnen. Die einzige Niederlage war ein 1:3 gegen die AC Mailand in der Serie A. Chivus Mannschaft reagierte darauf mit einem 3:0-Sieg gegen Feyenoord in der Champions League und anschließend einem 2:0-Ligaerfolg gegen Como am 8. November. In diesen fünf Partien erzielte Inter acht Tore und kassierte vier Gegentreffer. In den letzten beiden Spielen blieb die Mannschaft ohne Gegentor.

Borussia Dortmund gegen Inter: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Klubs fand im Januar 2026 in der Champions League statt. Inter gewann im Signal Iduna Park mit 2:0 gegen Dortmund. Von den drei verzeichneten Duellen in der Champions League hat Inter zwei gewonnen und Dortmund eines. Der einzige Sieg des deutschen Klubs war ein 3:2-Heimerfolg im November 2019.