Bolton Wanderers empfängt Wrexham am Freitag, dem 11. Desember 2026, im St. Mary's Stadium in Southampton.

Bolton Wanderers und Wrexham lieferten sich zuletzt enge Duelle. In der Saison 2024–25 trafen sie in der League One und der EFL Trophy insgesamt dreimal aufeinander. Die Begegnungen waren torarm und von der Defensive geprägt: In der Liga gab es zwei torlose 0:0-Unentschieden, in der EFL Trophy einen knappen 1:0-Sieg für Wrexham.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr über Tickets für Bolton Wanderers gegen Wrexham wissen müsst, einschließlich der Kaufmöglichkeiten und Preise.

Wann ist Anstoß bei Bolton Wanderers gegen Wrexham in der Championship?

Bolton Wanderers gegen Wrexham findet im Toughsheet Community Stadium in Bolton statt. Die offizielle Anstoßzeit wird erst kurz vor dem Spieltermin bestätigt.

England Championship - Spielwoche 21 11. Dez. 2026 - 15:00 Toughsheet Community Stadium

Wie kann man Tickets für Bolton Wanderers gegen Wrexham in der Championship kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das Championship-Spiel zwischen Bolton Wanderers und Wrexham gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizielle Online-Ticketportale der Vereine: Tickets können direkt über die offizielle E-Ticketing-Website von Bolton Wanderers gekauft werden. Dafür müsst Ihr ein Fan-Konto anlegen oder Euch anmelden. In der Regel beginnt der bevorzugte Vorverkauf für offizielle Vereinsmitglieder und Dauerkarteninhaber, bevor gegebenenfalls der freie Verkauf startet.

Tickets können direkt über die offizielle E-Ticketing-Website von Bolton Wanderers gekauft werden. Dafür müsst Ihr ein Fan-Konto anlegen oder Euch anmelden. In der Regel beginnt der bevorzugte Vorverkauf für offizielle Vereinsmitglieder und Dauerkarteninhaber, bevor gegebenenfalls der freie Verkauf startet. Gästeblock-Kontingent (Wrexham-Fans): Mitreisende Wrexham-Fans müssen ihre Tickets über den offiziellen Ticketkanal von Wrexham AFC kaufen. Die Gästekontingente werden direkt an die Gastvereine vergeben. Für den Kauf sind in der Regel eine Wrexham-Mitgliedschaft oder eine entsprechende Kaufhistorie nötig, um die Anforderungen an Treuepunkte zu erfüllen.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die offiziellen Vereinskontingente vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten oft auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für bevorstehende Championship-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Was kosten Tickets für Bolton Wanderers gegen Wrexham in der Championship?

Hier findet Ihr eine Übersicht der geschätzten Ticketpreise für das Championship-Spiel zwischen Bolton Wanderers und Wrexham:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Heimtickets für Erwachsene: 30 bis 38 £ .

. Ermäßigte Tickets (ab 65 Jahren und unter 23/21 Jahren): 20 bis 28 £ .

. Tickets für Jugendliche und Kinder (unter 18/unter 12 Jahren): 10 bis 15 £ .

. Tickets aus dem Gästekontingent: 26 bis 32 £ .

. Hospitality-Pakete am Spieltag: 85 bis 180+ £.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Wenn die Tickets über den offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Wiederverkauf regulärer Plätze im Heimbereich: 70 bis 110+ £ .

. Stark nachgefragte oder hochwertige Plätze auf Höhe der Mittellinie im Wiederverkauf: 110 bis 160+ £ .

. Plätze im Gästeblock im Wiederverkauf: 95 bis 150+ £.

Bolton Wanderers gegen Wrexham in der Championship: Alles Wissenswerte

Die Form von Bolton Wanderers und Wrexham

Bolton hat von seinen letzten fünf Championship-Spielen eines gewonnen, eines unentschieden gespielt und drei verloren. Dabei erzielte die Mannschaft fünf Tore und kassierte neun Gegentreffer. Zuletzt gab es eine 1:3-Heimniederlage gegen Derby County, nachdem Bolton bereits gegen Bristol City mit 2:3 verloren hatte. Die 1:5-Niederlage bei Middlesbrough war der schwerste Rückschlag in diesem Zeitraum. Ein 1:0-Auswärtssieg bei Charlton Athletic und ein torloses Unentschieden gegen Southampton sorgten allerdings für etwas Erleichterung. In vier der letzten fünf Spiele blieb Bolton nicht ohne Gegentor.

Wrexham hat von seinen letzten fünf Championship-Spielen zwei gewonnen, eines unentschieden gespielt und zwei verloren. Dabei erzielte die Mannschaft acht Tore und kassierte vier Gegentreffer. Zuletzt spielte Wrexham 1:1 gegen Wolverhampton Wanderers, nachdem zuvor ein 2:0-Sieg gegen Middlesbrough gelungen war. In diesem Zeitraum gewann Wrexham außerdem 4:1 gegen Preston North End. Die Niederlagen gegen Sheffield United und Blackburn Rovers zeigen jedoch, dass die Mannschaft von Parkinson an ihrer mangelnden Konstanz arbeiten muss.

Bolton Wanderers gegen Wrexham: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Duell der beiden Vereine fand im März 2025 statt und endete in der League One im Racecourse Ground mit einem 0:0. Davor trafen sie im Februar 2025 in der EFL Trophy aufeinander, wobei Wrexham zu Hause 1:0 gewann. Das einzige weitere im Datensatz erfasste Spiel war ein 0:0 in der League One im August 2024, als Bolton Wrexham empfing. In den drei aufgeführten direkten Duellen liegt Wrexham mit einem Sieg vorn, zwei Partien endeten unentschieden.