Barcelona empfängt Manchester City am Dienstag, 8. Dezember 2026, im Spotify Camp Nou in Barcelona.

Die beiden Klubs sind bereits mehrfach in Pflichtspielen aufeinandergetroffen, insbesondere in der Gruppenphase der UEFA Champions League 2016/17. Damals gewann Manchester City sein Heimspiel mit 3:1, bevor Barcelona im Camp Nou einen deutlichen 4:0-Sieg feierte. Neben ihren offiziellen Europapokalduellen trafen die Teams zuletzt auch in hochkarätigen Freundschaftsspielen aufeinander. Dabei gab es unterhaltsame Unentschieden, darunter ein 2:2 im Juli 2024 und ein 3:3 im August 2022.

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Wann beginnt Barcelona gegen Manchester City in der Champions League?

Barcelona gegen Manchester City findet am Dienstag, 8. Dezember 2026, im Spotify Camp Nou in Barcelona statt.

Champions League - Spielwoche 6 8. Dez. 2026 - 15:00 Spotify Camp Nou

Wie kann man Tickets für Barcelona gegen Manchester City in der Champions League kaufen?

Für das anstehende Champions-League-Spiel zwischen Barcelona und Manchester City gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Kanäle des Klubs

Offizieller Ticketverkauf des Klubs: Der direkte Kauf über das offizielle Ticketportal des Klubs ist die sicherste und unmittelbarste Möglichkeit, sich einen regulären Platz im Spotify Camp Nou zu sichern.

2. Ticket-Zweitmarkt

Ticketplattformen für den Weiterverkauf: Wenn die offiziellen Ticketkontingente des Klubs vollständig ausverkauft sind, finden sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarktplattformen wie StubHub. Dort können Fans Tickets für anstehende Champions-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Barcelona gegen Manchester City in der Champions League?

Hier sind die Ticketpreise für das Champions-League-Spiel zwischen Barcelona und Manchester City:

1. Offizielle Kanäle des Klubs

Reguläre Eintrittskarten: Kosten in der Regel zwischen 120 und mehr als 250 Euro .

Kosten in der Regel zwischen . VIP- und Hospitality-Pakete: Beginnen im Allgemeinen bei rund 450 Euro aufwärts.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die offiziellen Tickets über den Verkauf des Klubs ausverkauft sind, bieten Zweitmarktplattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Reguläre Angebote beim Weiterverkauf: Beginnen bei ungefähr 200 bis 470 Euro .

Beginnen bei ungefähr . Weiterverkauf und Premium-Angebote: Liegen im Durchschnitt zwischen 750 und 1.050 Euro.

Barcelona gegen Manchester City in der Champions League: Alles Wissenswerte

Die Form von Barcelona und Manchester City

Barcelona hat in seinen letzten fünf Pflichtspielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Zuletzt gewann der Klub in LaLiga mit 2:1 bei Atlético Madrid, wobei Fermin Lopez beide Tore erzielte. Zuvor schlug Barcelona Deportivo Alavés mit 6:1 und Aston Villa in der Champions League mit 3:0. Die einzige Niederlage gab es beim 1:2 gegen Real Madrid in LaLiga. In diesen fünf Spielen erzielte Barcelona 14 Tore und kassierte vier Gegentreffer.

Manchester City hat von seinen letzten fünf Spielen eines gewonnen und drei verloren. Hinzu kommt ein Unentschieden im Carabao Cup. Die jüngste Partie endete mit einer 1:3-Niederlage gegen Nottingham Forest in der Premier League. Davor gewann City in der Champions League auswärts bei RB Leipzig mit 3:2. In vier seiner letzten fünf Spiele kassierte City Gegentore. Nach Siegen in den ersten sieben Ligaspielen stehen nun aufeinanderfolgende Premier-League-Niederlagen gegen Aston Villa, Brighton und zuletzt Forest für einen deutlichen Formabfall.

Barcelona gegen Manchester City: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Klubs war ein Freundschaftsspiel im Juli 2024, das 2:2 endete. Zuvor trennten sich die Teams im August 2022 in einem Freundschaftsspiel mit 3:3. Ihr letztes Pflichtspielduell fand in der Gruppenphase der Champions League 2016/17 statt. Damals gewann Manchester City zu Hause mit 3:1, bevor Barcelona das Rückspiel im Camp Nou mit 4:0 für sich entschied. In den fünf jüngsten dokumentierten Begegnungen konnte sich keines der beiden Teams einen klaren Vorteil im direkten Vergleich verschaffen.