AZ Alkmaar empfängt Sturm Graz am Donnerstag, 10. Dezember 2026, im AFAS Stadion in Alkmaar.

Beide Klubs blicken auf eine lange Geschichte in europäischen Vereinswettbewerben zurück. Dieses erste Duell ist für beide Mannschaften jedoch Neuland: AZ Alkmaar und Sturm Graz sind bislang noch nie in einem Pflichtspiel aufeinandergetroffen. Die bevorstehende Begegnung in der UEFA Europa League ist das erste direkte Duell der beiden Klubs.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für AZ Alkmaar gegen Sturm Graz wissen müsst, darunter, wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt AZ Alkmaar gegen Sturm Graz in der Europa League?

AZ Alkmaar gegen Sturm Graz findet am Donnerstag, 10. Dezember 2026, im AFAS Stadion in Alkmaar statt.

Europa League - Spielwoche 6 10. Dez. 2026 - 12:45 AFAS Stadion

Wie kann man Tickets für AZ Alkmaar gegen Sturm Graz in der Europa League kaufen?

Für das bevorstehende Europa-League-Spiel zwischen AZ Alkmaar und Sturm Graz gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Der Kauf direkt über die offiziellen Websites und Vorverkaufsstellen von AZ Alkmaar oder Sturm Graz ist die wichtigste und verlässlichste Möglichkeit, Plätze zum regulären Preis zu bekommen.

2. Ticket-Zweitmarkt

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets bei den Vereinen vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten oft auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für bevorstehende Europa-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn das ursprüngliche Kontingent erschöpft ist.

Wie viel kosten Tickets für AZ Alkmaar gegen Sturm Graz in der Europa League?

Hier findet Ihr die Ticketpreise für das Europa-League-Spiel zwischen AZ Alkmaar und Sturm Graz:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Plätze: Kosten in der Regel ungefähr 25 bis 60 € .

Kosten in der Regel ungefähr . Gästeblock: Tickets kosten üblicherweise etwa 35 €.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die von der Nachfrage abhängen:

Plätze auf dem Oberrang oder reguläre Plätze: Beginnen bei etwa 90 bis 115 € .

Beginnen bei etwa . Premium-Plätze: Kosten bis zu 680 € oder mehr.

AZ Alkmaar gegen Sturm Graz in der Europa League: Alles, was Ihr wissen müsst

Die Form von AZ Alkmaar und Sturm Graz

AZ Alkmaar hat in seinen letzten fünf Spielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Zuletzt gewann AZ in der Eredivisie mit 4:3 gegen den FC Groningen, nachdem die Mannschaft zuvor zwei Ligaspiele in Folge gegen Ajax und den FC Twente verloren hatte. Auf europäischer Bühne gewann AZ auswärts mit 4:0 gegen Ararat Armenia, verlor zu Hause aber mit 1:2 gegen Juventus. In diesen fünf Partien erzielte AZ zehn Tore und kassierte zehn Gegentreffer.

Sturm Graz ist seit fünf Spielen sieglos. In diesem Zeitraum gab es zwei Unentschieden und drei Niederlagen. Zuletzt verlor Sturm in der Bundesliga mit 3:4 gegen Salzburg, in der Europa League unterlag die Mannschaft zudem NK Celje mit 2:3. Ein 1:1 gegen den Wolfsberger AC und ein 2:2 gegen Ried rahmen eine Serie ein, in der Sturm elf Tore erzielte und 13 Gegentreffer kassierte.

AZ Alkmaar gegen Sturm Graz: Bisherige direkte Duelle

Zu bisherigen Duellen zwischen AZ Alkmaar und Sturm Graz liegen keine Daten vor. Offenbar treffen die beiden Klubs erstmals in einem europäischen Wettbewerb aufeinander.