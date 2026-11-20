Atlético Madrid empfängt Valencia am Sonntag, 13. Dezember 2026, im Riyadh Air Metropolitano in Madrid.

Die jüngsten Duelle der beiden Teams in LaLiga waren taktisch geprägte, umkämpfte Partien, die oft mit nur einem Tor Unterschied entschieden wurden und Diego Simeones charakteristische Defensivorganisation unterstrichen. Da beide Mannschaften weiter um die Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb kämpfen, ist jedes Aufeinandertreffen in der Liga für ihre Ambitionen im oberen Bereich der LaLiga-Tabelle von großer Bedeutung.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Atlético Madrid gegen Valencia wissen müsst, darunter, wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann wird Atlético Madrid gegen Valencia in LaLiga angepfiffen?

Atlético Madrid gegen Valencia wird am Sonntag, 13. Dezember 2026, im Riyadh Air Metropolitano in Madrid angepfiffen.

La Liga - Spielwoche 16 13. Dez. 2026 - 09:00 Riyadh Air Metropolitano

Wie kann man LaLiga-Tickets für Atlético Madrid gegen Valencia kaufen?

Für das bevorstehende LaLiga-Spiel zwischen Atlético Madrid und Valencia gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizielle Vereinskanäle (Website von Atlético Madrid): Bei Heimspielen im Riyadh Air Metropolitano ist der direkte Kauf über das offizielle Ticketportal von Atlético Madrid die sicherste und zuverlässigste Möglichkeit.

Bei Heimspielen im Riyadh Air Metropolitano ist der direkte Kauf über das offizielle Ticketportal von Atlético Madrid die sicherste und zuverlässigste Möglichkeit. Offizielle Vereinskanäle (Website des Valencia CF): Falls das Spiel auswärts im Mestalla-Stadion stattfindet, können Tickets direkt über die offizielle Website des Valencia CF erworben werden. Für Gästefans wird üblicherweise ein eigener Bereich vorgesehen. Der Ticketkauf dafür kann über die Ticketstellen beider Vereine organisiert werden.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, finden sich Eintrittskarten für reguläre Plätze häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub. Dort können Fans Tickets für bevorstehende LaLiga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten LaLiga-Tickets für Atlético Madrid gegen Valencia?

Für das bevorstehende LaLiga-Spiel zwischen Atlético Madrid und Valencia gelten folgende Ticketpreise:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Plätze (Oberränge und Seitentribünen): Die Preise beginnen üblicherweise bei etwa 40 bis 55 Euro .

Die Preise beginnen üblicherweise bei etwa . Plätze der Standardkategorie (Fondo/Tortribünen): Die Preise liegen in der Regel bei 50 bis 85 Euro .

Die Preise liegen in der Regel bei . Plätze an den Längsseiten und offizielle Premium-Plätze: Sie kosten in der Regel zwischen 90 und 150 Euro .

Sie kosten in der Regel zwischen . VIP- und Hospitality-Pakete: Die Preise beginnen bei etwa 120 bis 250+ Euro.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle ausverkauft sind, werden sie auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub. Dort richten sich die Ticketpreise nach der Marktnachfrage:

Einstiegspreise beim Wiederverkauf: Sie beginnen in der Regel bei etwa 45 bis 60 Euro .

Sie beginnen in der Regel bei etwa . Durchschnittspreis beim Wiederverkauf: Er liegt bei 80 bis 130 Euro .

Er liegt bei . VIP- und Längsseitenplätze beim Wiederverkauf: Die Preise reichen von 120 bis über 300 Euro.

Atlético Madrid gegen Valencia in LaLiga: Alles Wissenswerte

Die Form von Atlético Madrid und Valencia

Atlético Madrid hat in den letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Zuletzt verlor das Team in LaLiga zu Hause mit 1:2 gegen Barcelona, nachdem es in der Champions League mit 0:2 gegen Bayern München unterlegen war. Zu den positiven Ergebnissen in diesem Zeitraum zählen ein 2:0-Auswärtssieg bei Levante und ein 1:0-Heimsieg gegen Deportivo de A Coruna. In diesen fünf Partien erzielte Atlético vier Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Valencia kam in den letzten fünf Spielen auf zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuletzt gewann das Team in der Copa del Rey mit 6:0 gegen Tavernes de la Valldigna, doch die Ergebnisse in der Liga zeichnen ein anderes Bild. Zuvor verlor Valencia im Mestalla mit 0:3 gegen Real Madrid, gewann auswärts mit 1:0 gegen Elche, unterlag Villarreal mit 1:2 und spielte 0:0 gegen Athletic Bilbao. In diesen fünf Spielen erzielte Valencia acht Tore und kassierte sechs Gegentreffer, wobei die Bilanz in der Liga in diesem Zeitraum deutlich weniger Tore aufweist.

Atlético Madrid gegen Valencia: Die jüngsten direkten Duelle

Das bislang letzte Duell der beiden Vereine fand am 2. Mai 2026 in LaLiga statt. Valencia empfing Atlético Madrid und verlor mit 0:2. In den letzten fünf direkten Duellen hat Atlético mit vier Siegen gegenüber keinem Sieg von Valencia bei einem Unentschieden eine deutliche Überlegenheit gezeigt. Das jüngste Aufeinandertreffen im Riyadh Air Metropolitano im Dezember 2025 endete mit einem 2:1-Sieg für Atlético.