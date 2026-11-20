Atalanta empfängt Genua am Montag, 14. Desember 2026, in der New Balance Arena in Bergamo.

In der Saison 2025/26 feierte Atalanta in Bergamo zunächst einen souveränen 4:0-Sieg im Achtelfinale der Coppa Italia, ehe das Team in Genua durch einen späten Kopfball von Isak Hien einen knappen 1:0-Erfolg in der Serie A einfuhr. Beim jüngsten Aufeinandertreffen am 2. Mai 2026 zeigte Genua allerdings mehr Widerstandskraft und erkämpfte sich in der New Balance Arena ein 0:0.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Atalanta gegen Genua wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann ist Anstoß bei Atalanta gegen Genua in der Serie A?

Atalanta gegen Genua wird am Montag, 14. Desember 2026, in der New Balance Arena in Bergamo angepfiffen.

Wie kauft man Tickets für Atalanta gegen Genua in der Serie A?

Für den Kauf von Tickets für das Serie-A-Spiel Atalanta gegen Genua gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizielle Website und Ticketportal von Atalanta: Die wichtigste und sicherste Anlaufstelle ist die offizielle Ticketplattform von Atalanta. Tickets sind üblicherweise einige Wochen vor dem Spiel erhältlich. Zunächst beginnt der Vorverkauf für Inhaber einer Dea Card, der Treue- und Mitgliedskarte von Atalanta, bevor der freie Verkauf startet.

Die wichtigste und sicherste Anlaufstelle ist die offizielle Ticketplattform von Atalanta. Tickets sind üblicherweise einige Wochen vor dem Spiel erhältlich. Zunächst beginnt der Vorverkauf für Inhaber einer Dea Card, der Treue- und Mitgliedskarte von Atalanta, bevor der freie Verkauf startet. Offizieller Ticketverkauf des Genoa CFC (Gästebereich): Wer Genua unterstützt und im Gästebereich (Settore Ospiti) sitzen möchte, kann Tickets über den offiziellen Ticketkanal von Genua kaufen. In der Regel ist dafür eine Tessera del Tifoso (Genuas Treuekarte) erforderlich; der Verkauf ist auf Gästefans beschränkt.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Zweitmarkt-Plattformen: Sind die offiziellen Vereinskontingente vollständig ausverkauft, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Serie-A-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente vergriffen sind.

Wie viel kosten Tickets für Atalanta gegen Genua in der Serie A?

Hier findet Ihr eine Übersicht der geschätzten Ticketpreise für das Serie-A-Spiel Atalanta gegen Genua:

1. Offizielle Vereinskanäle

Kurven hinter den Toren (Curva Nord Pisani / Curva Sud Morosini): 25 bis 35 Euro.

25 bis 35 Euro. Gästebereich (Settore Ospiti): 30 bis 35 Euro.

30 bis 35 Euro. Untere Plätze an der Längsseite (Parterre Rinascimento): 80 bis 85 Euro.

80 bis 85 Euro. Seitliche Plätze auf der Haupttribüne (Tribuna Rinascimento / Rinascimento G): 110 bis 130 Euro.

110 bis 130 Euro. Premiumplätze auf der Haupttribüne (Tribuna Ovest / Tribuna Onore): 110 bis über 175 Euro.

110 bis über 175 Euro. VIP-Hospitality (Blick auf das Spielfeld): 150 bis über 195 Euro

2. Zweitmarkt-Plattformen

Sind die Tickets über den offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Kurven und Plätze hinter den Toren: In der Regel ab etwa 65 bis 75 Euro.

In der Regel ab etwa Plätze an den Längsseiten: Üblicherweise zwischen 85 und 135 Euro.

Üblicherweise zwischen Überdachte Tribünen und Plätze mit besonders guter Sicht: Je nach Platz zwischen 160 und über 300 Euro.

Atalanta gegen Genua in der Serie A: Alles Wissenswerte

Die Form von Atalanta und Genua

Atalanta hat in den letzten fünf Pflichtspielen einen Sieg, drei Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Zuletzt gewann das Team in der Serie A auswärts bei Monza mit 0:1 und beendete damit eine sieglose Serie. Zuvor spielte Atalanta in der Conference League 1:1 gegen Kairat Almaty und verlor zu Hause deutlich mit 0:3 gegen Parma. In diesen fünf Partien erzielte Atalanta acht Tore und kassierte zehn Gegentreffer, was die defensiven Schwächen in diesem Zeitraum widerspiegelt.

Genua hat drei seiner letzten fünf Serie-A-Spiele gewonnen und zwei verloren. Zuletzt unterlag das Team auswärts bei der AC Milan mit 1:2. Davor hatte es gegen Lecce, Juventus und Venezia drei Siege in Folge eingefahren. Die Mannschaft von De Rossi erzielte in den fünf Partien sechs Tore und kassierte vier Gegentreffer. Besonders hervorzuheben sind dabei die aufeinanderfolgenden Siege gegen Juventus und Lecce.

Atalanta gegen Genua: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Teams am 2. Mai 2026 in der Serie A aufeinander. Die Partie in der New Balance Arena endete 0:0. Davor besiegte Genua Atalanta im Dezember 2025 zu Hause in der Liga mit 0:1, während Atalanta das Duell der beiden Teams in der Coppa Italia im Dezember 2025 mit 4:0 gewann. In den letzten fünf direkten Duellen siegte Atalanta zweimal und Genua einmal; zwei Partien endeten unentschieden. Atalanta erzielte dabei zehn Tore, Genua vier.