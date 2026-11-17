Ararat Armenia empfängt NEC Nijmegen am Donnerstag, 10. Dezember 2026, im Republikanischen Stadion Vazgen Sargsyan in Jerewan.

Ararat Armenia und NEC Nijmegen sind bislang noch nie in einem Pflichtspiel aufeinandergetroffen. Diese Partie in der UEFA Europa League ist das erste Duell der beiden Klubs. Im Republikanischen Stadion Vazgen Sargsyan betreten beide Mannschaften Neuland und wollen wichtige Punkte im Wettbewerb holen.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Ararat Armenia gegen NEC Nijmegen wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann wird Ararat Armenia gegen NEC Nijmegen in der Europa League angepfiffen?

Ararat Armenia gegen NEC Nijmegen findet am Donnerstag, 10. Dezember 2026, im Republikanischen Stadion Vazgen Sargsyan in Jerewan statt.

Europa League - Spielwoche 6 10. Dez. 2026 - 12:45 Republican Stadium - Vazgen Sargsyan

Wie bekommt Ihr Tickets für Ararat Armenia gegen NEC Nijmegen in der Europa League?

Für das kommende Europa-League-Spiel zwischen Ararat Armenia und NEC Nijmegen gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Kanäle des Klubs

Offizieller Ticketverkauf: Auf der offiziellen Website und über die Vorverkaufsstellen von Ararat Armenia könnt Ihr prüfen, ob Tickets für das Heimspiel direkt erhältlich sind.

2. Ticket-Zweitmarkt

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Kanäle des Klubs vollständig ausverkauft sind, lassen sich Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für bevorstehende Europa-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn das ursprüngliche Kontingent erschöpft ist.

Wie viel kosten Tickets für Ararat Armenia gegen NEC Nijmegen in der Europa League?

Das sind die Ticketpreise für das Europa-League-Spiel zwischen Ararat Armenia und NEC Nijmegen:

1. Offizielle Kanäle des Klubs

Tickets zum Originalpreis: In den regulären Sitzplatzkategorien beginnen die Preise üblicherweise bei etwa 14 € und steigen je nach Kategorie und Stadionbereich.

2. Ticket-Zweitmarkt

Sind die Tickets im offiziellen Verkauf des Klubs ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Oberrang / obere Längsseite: Die Preise beginnen in der Regel bei etwa 295 bis 340 € .

Die Preise beginnen in der Regel bei etwa . Unterrang / untere Längsseite: Die Preise liegen bei etwa 390 bis 530 €.

Ararat Armenia gegen NEC Nijmegen in der Europa League: Alles Wissenswerte

Ararat Armenia gegen NEC Nijmegen: Die Form

Ararat Armenia hat in den vergangenen fünf Spielen zweimal gewonnen und zweimal verloren. Ein Unentschieden gab es nicht, während das Ergebnis einer Partie noch bestätigt werden muss. Das jüngste Ergebnis war eine 2:3-Niederlage gegen Torreense in der Europa League. Zuvor unterlag die Mannschaft im laufenden Wettbewerb AZ Alkmaar mit 0:4. Positiv zu Buche stehen drei Siege in der armenischen Premier League, darunter ein 3:0 gegen Gandzasar und ein 2:1 gegen FC Noah.

NEC Nijmegen hat von den vergangenen fünf Spielen drei gewonnen, eines verloren und einmal unentschieden gespielt. Zuletzt gelang in der Eredivisie ein 3:2-Auswärtssieg beim FC Utrecht. Davor schlug die Mannschaft Omonia Nikosia in der Europa League mit 3:1. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war ein 0:1 gegen den SC Heerenveen in der Eredivisie.

Ararat Armenia gegen NEC Nijmegen: Die jüngsten direkten Duelle

Für Ararat Armenia und NEC Nijmegen liegen keine Daten zu jüngsten direkten Duellen vor.