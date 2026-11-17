Anderlecht empfängt Hoffenheim am Donnerstag, 10. Dezember 2026, im Lotto Park in Anderlecht.

Das bislang einzige Aufeinandertreffen fand am 31. Januar 2025 in der Ligaphase der UEFA Europa League statt. Die torreiche Partie im Lotto Park endete mit einem spannenden 4:3-Auswärtssieg für Hoffenheim.

Hier erfahrt Ihr bei GOAL alles, was Ihr über Tickets für Anderlecht gegen Hoffenheim wissen müsst, einschließlich der Verkaufsstellen und Preise.

Wann wird Anderlecht gegen Hoffenheim in der Europa League angepfiffen?

Anderlecht gegen Hoffenheim wird am Donnerstag, 10. Dezember 2026, im Lotto Park in Anderlecht angepfiffen.

Europa League - Spielwoche 6 10. Dez. 2026 - 12:45 Lotto Park

Wie kann man Tickets für Anderlecht gegen Hoffenheim in der Europa League kaufen?

Für das anstehende Europa-League-Spiel zwischen Anderlecht und Hoffenheim gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Der direkte Kauf über die offiziellen Websites oder Ticketstellen von RSC Anderlecht und TSG Hoffenheim ist der sicherste und zuverlässigste Weg, um reguläre Tickets zum Originalpreis zu erhalten.

2. Ticket-Zweitmarkt

Ticket-Zweitmarktplattformen: Wenn die offiziellen Vereinskontingente vollständig ausverkauft sind, sind reguläre Tickets häufig noch auf Zweitmarktplattformen wie StubHub erhältlich. Dort können Fans Tickets für anstehende Europa-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Anderlecht gegen Hoffenheim in der Europa League?

Das sind die Ticketpreise für das Europa-League-Spiel zwischen Anderlecht und Hoffenheim:

1. Offizielle Vereinskanäle

Standardtickets: Sie kosten üblicherweise etwa 30 bis 75 Euro.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, richten sich die Preise auf Zweitmarktplattformen wie StubHub nach der Nachfrage:

Plätze im Oberrang oder reguläre Sitzplätze: Die Preise beginnen in der Regel bei etwa 145 bis 155 Euro .

Die Preise beginnen in der Regel bei etwa . Premiumplätze oder zentrale Plätze im Unterrang: Die Preise reichen von 200 bis über 450 Euro.

Anderlecht gegen Hoffenheim in der Europa League: Alles Wissenswerte

Die Form von Anderlecht und Hoffenheim

Anderlecht hat in seinen letzten fünf Pflichtspielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Die jüngste Partie in der belgischen First Division A gegen Club Brügge endete 1:1. Zuvor gewann Anderlecht in diesem Zeitraum mit 2:0 gegen Salzburg in der Europa League und mit 4:1 gegen Westerlo in der Liga. Der Tiefpunkt war die 0:4-Niederlage gegen Gent. Insgesamt erzielte Anderlecht in diesen fünf Spielen zehn Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Hoffenheim kommt in seinen letzten fünf Pflichtspielen auf zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuletzt gewann die TSG in der Bundesliga mit 2:1 gegen Schalke 04, nachdem sie sich in der Europa League 1:1 von Crystal Palace getrennt hatte. Das 3:0 gegen Bayer Leverkusen war das stärkste Ergebnis in diesem Zeitraum. Die Niederlagen gegen Werder Bremen und Holstein Kiel im DFB-Pokal zeigen jedoch, dass Hoffenheim verwundbar ist. In diesen fünf Partien erzielte Hoffenheim acht Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Anderlecht gegen Hoffenheim: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften fand am 30. Januar 2025 in der Europa League statt. Hoffenheim gewann die torreiche Partie im Lotto Park gegen Anderlecht mit 4:3. Das einzige weitere erfasste Spiel zwischen den Vereinen war ein Freundschaftsspiel im Januar 2019, das Anderlecht in Sinsheim mit 3:2 gewann. Hoffenheim führt den direkten Vergleich dieser beiden Begegnungen an. In beiden Spielen fielen insgesamt jeweils sieben Tore.