Al-Wasl trifft in einem mit Spannung erwarteten Gruppenspiel der AFC Champions League Elite auf Al Ittihad. Die Partie findet im Zabeel-Stadion in Dubai statt und bringt kontinentale Spitzenklasse in die Vereinigten Arabischen Emirate.

GOAL hat alle Informationen zum Spiel und zu den Ticketpreisen. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr Euch jetzt Karten sichern und Euer Lieblingsteam vor Ort unterstützen könnt.

Wann beginnt Al-Wasl gegen Al Ittihad in der AFC Champions League Elite?

Al-Wasl gegen Al Ittihad wird am Montag, 7. Dezember 2026, um 20 Uhr saudi-arabischer Zeit im Zabeel-Stadion in Dubai angepfiffen.

Wo kann man Tickets für Al-Wasl gegen Al Ittihad kaufen?

Am besten sichert Ihr Euch Eure Plätze über die offiziellen Ticketportale der Vereine und des Wettbewerbs, etwa über die Plattform Platinumlist. Fans sollten zunächst die offiziellen Kanäle prüfen, um sich über Vorverkauf und regulären Verkauf bis zum Spieltag zu informieren.

Wenn die Tickets auf der offiziellen Website ausverkauft sind, bietet sich die Zweitmarkt-Plattform Grintahub an. Dort könnt Ihr auf der Ticketseite für dieses Spiel der AFC Champions League Elite verfügbare Plätze ansehen und Karten kaufen.

Wie viel kosten Tickets für Al-Wasl gegen Al Ittihad?

Für anreisende Fans und Anhänger vor Ort ist ein möglichst günstiges Ticket oft besonders wichtig. Über die offiziellen Vereinskanäle beginnen reguläre Eintrittskarten für dieses Spiel bei erschwinglichen 30 SAR. Plätze im Unterrang kosten in der Regel bis zu 150 SAR.

Auf dem Zweitmarkt, etwa bei Grintahub, beginnen die Preise für reguläre Eintrittskarten bei ungefähr 60 SAR. Wer sich den niedrigsten Preis sichern will, sollte schnell handeln, bevor die Nachfrage zum Spieltag hin steigt.

Al-Wasl gegen Al Ittihad in der AFC Champions League Elite: Alle wichtigen Informationen

Die Form von Al-Wasl und Al Ittihad

Al-Wasl hat in seinen letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege, zwei Niederlagen und ein Unentschieden verbucht. Zuletzt verlor das Team in der ADNOC Pro League mit 1:2 gegen Al-Jazira. In der Partie davor gewann Al-Wasl in der AFC Champions League Elite mit 4:3 gegen Al Quwa Al Jawiya. Außerdem gelang ein 2:0-Auswärtssieg bei Baniyas. In den fünf Spielen erzielte Al-Wasl neun Tore und kassierte elf Gegentreffer.

Al Ittihad hat von seinen letzten fünf Pflichtspielen drei gewonnen, eines unentschieden gespielt und eines verloren. Zuletzt unterlag das Team in der AFC Champions League Elite zu Hause mit 1:4 gegen Al-Ain. Davor gewann Al Ittihad in der Saudi Pro League mit 4:1 gegen Al-Ettifaq und mit 2:0 gegen Al Diriyah. Im internationalen Wettbewerb gelang zudem ein 2:1-Auswärtssieg bei Neftchi Fargona. In den fünf Spielen erzielte Al Ittihad neun Tore und kassierte zehn Gegentreffer.

Al-Wasl gegen Al Ittihad: Die jüngsten direkten Duelle

Zu den letzten fünf Begegnungen zwischen Al-Wasl und Al Ittihad sind derzeit keine Daten verfügbar. Weitere Angaben werden ergänzt, sobald die Aufzeichnungen bestätigt sind.