Al-Shamal trifft am Montag, dem 23. November 2026, in einem spannenden Gruppenspiel der AFC Champions League Elite auf Al Ahli Saudi. Die mit Spannung erwartete Partie findet im beeindruckenden Al-Bayt-Stadion statt.

GOAL hat alle Informationen zu Spiel und Ticketpreisen für Euch. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr Euch jetzt Tickets sichern und Euer Lieblingsteam vor Ort unterstützen könnt.

Wann beginnt Al-Shamal gegen Al Ahli in der AFC Champions League Elite?

Das Spiel zwischen Al-Shamal und Al Ahli am 5. Spieltag der AFC Champions League Elite beginnt am Montag, dem 23. November 2026, um 19 Uhr Ortszeit.

Wo kann man Tickets für Al-Shamal gegen Al Ahli Saudi kaufen?

Am besten sichert Ihr Euch Eure Plätze über die offiziellen Ticketportale der Klubs und des Wettbewerbs. Fans sollten zuerst dort nachsehen, sobald im Vorfeld des Spieltags Ticketkontingente verfügbar werden.

Sind die Angebote auf den offiziellen Seiten ausverkauft, bietet sich die Zweitmarktplattform Grintahub an. Auf der entsprechenden Ticketseite von Grintahub könnt Ihr verfügbare Plätze für dieses Spiel der AFC Champions League Elite ansehen und den Kauf abschließen.

Wie viel kosten Tickets für Al-Shamal gegen Al Ahli Saudi?

Für anreisende Fans und Anhänger vor Ort ist ein möglichst günstiges Ticket oft besonders wichtig. Über die offiziellen Kanäle der Klubs beginnen reguläre Eintrittskarten für diese Partie bei günstigen 30 SAR. Plätze auf den unteren Tribünenrängen kosten in der Regel bis zu 150 SAR.

Auf dem Zweitmarkt, etwa bei Grintahub, beginnen die Preise für reguläre Eintrittskarten bei etwa 50 SAR. Wer sich den niedrigsten Preis sichern will, sollte schnell zugreifen, bevor die Nachfrage zum Spieltag hin steigt.

Al-Shamal gegen Al Ahli in der AFC Champions League Elite: Alles Wissenswerte

Die Form von Al-Shamal und Al Ahli

Al-Shamal verbuchte in seinen letzten fünf Spielen zwei Siege und drei Niederlagen. Zuletzt gewann der Klub am 7. November in der Stars League mit 5:0 gegen Al-Sailiya. Zuvor hatte Al-Shamal in der AFC Champions League Elite mit 0:1 gegen Esteghlal verloren. Davor besiegte das Team Al Hilal im kontinentalen Wettbewerb mit 3:1, verlor im Ligabetrieb aber mit 1:4 gegen Al-Sadd und mit 2:3 gegen Qatar SC. In diesen fünf Spielen erzielte Al-Shamal zehn Tore und kassierte neun Gegentreffer.

Al Ahli verbuchte in seinen letzten fünf Partien drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage. Zuletzt spielte der Klub am 2. November in der AFC Champions League Elite 0:0 gegen Al-Sadd. Davor hatte Al Ahli in der Liga eine deutliche 1:6-Niederlage gegen Al Shabab kassiert. Vor diesen beiden Spielen gewann Al Ahli drei Partien in Folge: 2:1 gegen Al-Gharafa, 4:1 gegen Al Khaleej und 3:2 gegen Al-Fayha. In diesen fünf Spielen erzielte Al Ahli acht Tore und kassierte neun Gegentreffer.

Al-Shamal gegen Al Ahli: Die letzten direkten Duelle

Zu den letzten fünf direkten Duellen zwischen Al-Shamal und Al Ahli liegen keine Daten vor. Informationen zur bisherigen Bilanz werden ergänzt, sobald sie im Vorfeld der Partie verfügbar sind.