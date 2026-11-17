Al Nassr empfängt Al Sadd am Dienstag, dem 24. November 2026, zu einem mit Spannung erwarteten Gruppenspiel der AFC Champions League Elite. Die Begegnung findet im Al-Awwal Park in Riad statt.

GOAL hat alle Informationen zu den Spieldetails und Ticketpreisen für Euch. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr Euch jetzt Tickets sichern und Euer Lieblingsteam vor Ort unterstützen könnt.

Wann beginnt Al Nassr FC gegen Al-Sadd in der AFC Champions League Elite?

Al Nassr empfängt Al-Sadd in der AFC Champions League Elite. Die Anstoßzeit und Einzelheiten zum Spielort werden zu einem späteren Zeitpunkt vor der Partie bestätigt.

Wo kann man Tickets für Al Nassr gegen Al Sadd kaufen?

Am besten sichert Ihr Euch Eure Plätze über die offiziellen Ticketportale des Klubs und des Wettbewerbs, etwa über die Ticketplattform des Al-Awwal Park. Fans sollten immer zuerst die offiziellen Kanäle prüfen, sobald im Vorfeld des Spieltags Ticketkontingente verfügbar werden.

Wenn die Tickets auf der offiziellen Seite ausverkauft sind, könnt Ihr auf die Zweitmarkt-Plattform Grintahub ausweichen. Auf der Ticketseite für dieses Spiel der AFC Champions League Elite könnt Ihr verfügbare Plätze ansehen und den Kauf abschließen.

Wie viel kosten Tickets für Al Nassr gegen Al Sadd?

Für anreisende Fans und Anhänger vor Ort ist ein möglichst günstiges Ticket oft das wichtigste Ziel. Über die offiziellen Kanäle des Klubs sind reguläre Tickets für diese Partie bereits ab 35 SAR erhältlich. Plätze im Unterrang kosten in der Regel bis zu 150 SAR.

Auf Zweitmarkt-Plattformen wie Grintahub beginnen die Preise für reguläre Tickets bei etwa 80 SAR. Wer sich den niedrigsten Preis sichern möchte, sollte schnell handeln, bevor die Nachfrage zum Spieltag hin steigt.

Al Nassr FC gegen Al-Sadd in der AFC Champions League Elite: Alles, was Ihr wissen müsst

Al Nassr FC gegen Al-Sadd: Die Form

Al Nassr hat alle seine letzten fünf Spiele in der Saudi Pro League und der AFC Champions League Elite gewonnen. Dabei erzielte das Team 18 Tore und kassierte acht Gegentreffer. Zuletzt gelang in der Champions League ein 6:2-Sieg gegen Pakhtakor Tashkent, zuvor gewann Al Nassr in der Liga mit 5:3 gegen Al Kholood. Weitere Siege gab es gegen Al-Faisaly, Neom SC und Neftchi Fargona. Das zeigt die konstanten Leistungen in beiden Wettbewerben.

Al-Sadd kommt in den letzten fünf Spielen auf zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Zuletzt verlor das Team am 8. November in der Stars League mit 3:4 gegen Al-Rayyan. Am 2. November spielte es in der Champions League 0:0 gegen Al Ahli. Zu den vorherigen Ergebnissen zählen ein 4:1-Sieg gegen Al-Shamal und Unentschieden gegen Al Qadsiah. In den fünf Partien erzielte Al-Sadd neun Tore und kassierte neun Gegentreffer.

Al Nassr FC gegen Al-Sadd: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Duell der beiden Klubs fand im Dezember 2024 statt. Damals besiegte Al-Sadd Al Nassr an diesem Spielort in der AFC Champions League Elite mit 2:1. In den letzten fünf direkten Duellen in diesem Wettbewerb gewann Al Nassr zweimal und Al-Sadd ebenfalls zweimal. Eine Partie endete unentschieden. Die Teams waren in diesen Begegnungen ähnlich stark. Zu den früheren Duellen zählen ein 3:1-Sieg von Al Nassr im April 2021 und ein 2:2 zu Hause im Februar 2020.