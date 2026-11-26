Al Kholood empfängt Al Hilal am Donnerstag, 26. November 2026, im King Abdullah Stadium in Buraydah.

Beim ersten Aufeinandertreffen im Oktober 2025 feierte NEOM SC auf dem Platz von Al Kholood einen spannenden 3:2-Auswärtssieg. Im Rückspiel im Februar 2026 revanchierte sich Al Kholood mit einem knappen 2:1-Auswärtssieg in Tabuk.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr über Tickets für Al Kholood gegen Al Hilal wissen müsst, darunter, wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann ist Anstoß bei Al Kholood gegen Al Hilal in der Saudi Pro League?

Al Kholood gegen Al Hilal wird am Donnerstag, 26. November 2026, im King Abdullah Stadium in Buraydah angepfiffen.

1. Liga - Spielwoche 15 11. Dez. 2026 - 09:50 King Abdullah Stadium, Buraydah

Wie kann man Tickets für Al Kholood gegen Al Hilal in der Saudi Pro League kaufen?

Nach den Ticketinformationen für die bevorstehende Partie gibt es folgende Möglichkeiten, Karten für Al Kholood gegen Al Hilal zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Tickets für Heimspiele werden in der Regel direkt vom gastgebenden Verein, je nach Spielort also Al Kholood oder Al Hilal, über dessen offizielles Ticketportal oder ausgewählte regionale Ticketpartner angeboten.

2. Zweitmarkt für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen: Sind die offiziellen Tickets vollständig ausverkauft, lassen sich Eintrittskarten häufig noch auf Zweitmarkt-Plattformen wie Grintahub finden. Dort können Fans Tickets für bevorstehende Spiele der Saudi Pro League kaufen und verkaufen, wenn das ursprüngliche Kontingent erschöpft ist.

Wie viel kosten Tickets für Al Kholood gegen Al Hilal in der Saudi Pro League?

Für das Saudi-Pro-League-Spiel zwischen Al Ittihad und Al Ahli gibt es folgende Ticketpreise:

1. Offizielle Vereinskanäle

Standardtickets und allgemeiner Einlass: Beginnen bei regulären Ligaspielen bei etwa 35 bis 50 SAR .

Beginnen bei regulären Ligaspielen bei etwa . Plätze an der Seitenlinie und nach Kategorien: Kosten in der Regel 100 bis 250 SAR .

Kosten in der Regel . VIP- und Hospitality-Pakete: Kosten bei hochkarätigen Spielen 500 bis über 1.500 SAR.

2. Zweitmarkt für Tickets

Sind die offiziellen Tickets beim Verein ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie Grintahub Tickets zu Preisen an, die von der Nachfrage abhängen:

Standardtickets im Wiederverkauf: Beginnen bei etwa 180 bis 400 SAR .

Beginnen bei etwa . Premium- und Längsseitentickets im Wiederverkauf: Beginnen bei etwa 450 bis 900 SAR .

Beginnen bei etwa . VIP- und Premium-Pakete im Wiederverkauf: Beginnen bei etwa 1.500 SAR, abhängig davon, wie kurz vor dem Spieltag der Kauf erfolgt.

Al Kholood gegen Al Hilal in der Saudi Pro League: Alles Wissenswerte

Die Form von Al Kholood und Al Hilal

Al Kholood hat vier seiner letzten fünf Spiele in der Saudi Pro League verloren. Der einzige Sieg in diesem Zeitraum war ein 2:1 gegen Al Shabab im September. Gegen Al Qadsiah gab es ein 0:5, gegen Al Faisaly ein 2:3, gegen Al Riyadh ein 0:3 und gegen Al-Ettifaq ebenfalls ein 0:3. Bei diesen vier Niederlagen kassierte Al Kholood 13 Gegentore.

Al Hilal hat seine letzten fünf Spiele in der Saudi Pro League und der AFC Champions League Elite allesamt gewonnen. Die Ergebnisse: ein 3:2-Auswärtssieg in der Liga bei Al Qadsiah, ein 1:0 gegen Al Hazem, ein 2:0 gegen Al-Sadd in der AFC Champions League Elite, ein 3:2 in der Liga gegen Al Ittihad und ein 2:1 in der Champions League gegen Al-Gharafa. In diesen fünf Spielen erzielte Al Hilal elf Tore und kassierte fünf Gegentreffer.

Al Kholood gegen Al Hilal: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Duell der beiden Vereine fand im Mai 2026 im King Cup statt. Al Hilal gewann im King Abdullah Stadium mit 2:1. Von den letzten fünf Begegnungen in allen Wettbewerben gewann Al Hilal vier, während Al Kholood in diesem Zeitraum keinen Sieg verbuchte. Al Hilals höchster Sieg in dieser Serie war ein 6:0 zu Hause in der Liga im April 2026. In den fünf Spielen erzielte Al Hilal 16 Tore, Al Kholood fünf.