Al Ittihad empfängt Al Ahli am Donnerstag, 26. November 2026, in der King Abdullah Sports City in Dschidda.

Im jüngsten Aufeinandertreffen in der Saudi Pro League am 6. März 2026 setzte sich Al Ahli gegen den Stadtrivalen deutlich mit 3:1 durch. Auch insgesamt hatte Al Ahli zuletzt die Nase vorn: Von den vergangenen sechs Ligaspielen gegen Al Ittihad gewann der Klub vier, ein weiteres endete unentschieden.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles Wichtige zu Tickets für Al Ittihad gegen Al Ahli: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann findet Al Ittihad gegen Al Ahli in der Saudi Pro League statt?

Al Ittihad gegen Al Ahli findet am Donnerstag, 26. November 2026, in der King Abdullah Sports City in Dschidda statt.

1. Liga - Spielwoche 15 11. Dez. 2026 - 12:30 King Abdullah Sports City

Wie kann ich Tickets für Al Ittihad gegen Al Ahli kaufen?

Nach den Ticketinformationen für das anstehende Spiel gibt es folgende Möglichkeiten, Karten für Al Ittihad gegen Al Ahli zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Vor dem Spiel könnt Ihr Tickets direkt über die offiziellen Ticketportale oder Websites von Al Ittihad und Al Ahli kaufen.

2. Ticket-Zweitmarkt

Zweitmarkt-Plattformen: Sind die offiziellen Kontingente vollständig ausverkauft, findet Ihr reguläre Eintrittskarten häufig noch auf Zweitmarkt-Plattformen wie Grintahub. Dort können Fans Tickets für anstehende Spiele der Saudi Pro League kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Al Ittihad gegen Al Ahli?

Für das Saudi-Pro-League-Spiel zwischen Al Ittihad und Al Ahli gibt es folgende Ticketpreise:

1. Offizielle Vereinskanäle

Standardplätze im Oberrang: Reguläre Sitzplätze im Oberrang kosten ab etwa 59 SAR .

Reguläre Sitzplätze im Oberrang kosten ab etwa . Reguläre Plätze / Unterrang: Die Preise liegen in der Regel zwischen 60 und 150 SAR .

Die Preise liegen in der Regel zwischen . Premiumplätze und Plätze an der Seitenlinie: Sie kosten in der Regel zwischen 250 und 600 SAR .

Sie kosten in der Regel zwischen . VIP- und Hospitality-Pakete: Je nach Paket können sie mehr als 1.000 SAR kosten.

2. Ticket-Zweitmarkt

Sind die offiziellen Tickets bei den Vereinen ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie Grintahub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Standardtickets im Oberrang: Die Preise beginnen bei etwa 350 bis 550 SAR .

Die Preise beginnen bei etwa . Premiumplätze im Unterrang: Die Preise liegen häufig bei 900 bis über 2.000 SAR.

Al Ittihad gegen Al Ahli in der Saudi Pro League: Alles Wissenswerte

Al Ittihad gegen Al Ahli: Die aktuelle Form

Al Ittihad hat in den vergangenen fünf Spielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Zuletzt gewann der Klub am 23. Oktober in der Saudi Pro League zu Hause mit 2:0 gegen Al Diriyah, nachdem er zuvor bei Al-Ettifaq mit 4:1 gesiegt hatte. Die einzige Niederlage in dieser Serie gab es in der AFC Champions League Elite beim 1:2 gegen Shabab Al-Ahli Dubai. In den fünf Partien erzielte Al Ittihad zehn Tore und kassierte vier Gegentreffer.

Al Ahli hat wettbewerbsübergreifend vier seiner vergangenen fünf Spiele gewonnen. Zuletzt gab es am 23. Oktober in der Saudi Pro League einen 4:1-Sieg gegen Al Khaleej; außerdem gewann der Klub bei Al Fateh mit 4:0. Die einzige Niederlage gab es gegen Mamelodi Sundowns im FIFA Intercontinental Cup. In diesen fünf Partien erzielte Al Ahli 13 Tore und kassierte fünf Gegentreffer.

Al Ittihad gegen Al Ahli: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Klubs endete am 6. März 2026 in der Saudi Pro League mit einem 3:1-Heimsieg für Al Ahli. Von den vergangenen fünf direkten Duellen gewann Al Ahli drei und Al Ittihad eines, ein Spiel endete unentschieden. Den einzigen Sieg in dieser Serie feierte Al Ittihad im Oktober 2024 zu Hause mit 1:0.