Al Hilal trifft am Dienstag, dem 24. November 2026, in der Gruppenphase der AFC Champions League Elite auf Al-Ain. Das hochkarätige Duell findet in der hochmodernen Kingdom Arena in Riad statt.

GOAL hat alle Informationen zu den Spieldetails und Ticketpreisen. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr Euch jetzt Tickets sichern und Eure Lieblingsmannschaft vor Ort unterstützen könnt.

Wann ist Anstoß bei Al Hilal gegen Al-Ain in der AFC Champions League Elite?

Offizielle Informationen zur Übertragung von Al Hilal gegen Al-Ain in der AFC Champions League Elite liegen derzeit nicht vor. Schaut kurz vor dem Anstoß noch einmal vorbei, um zu erfahren, auf welchem TV-Sender und per Livestream das Spiel übertragen wird.

Wo gibt es Tickets für Al Hilal gegen Al-Ain?

Am besten sichert Ihr Euch Eure Plätze über die offiziellen Ticketportale des Vereins und des Wettbewerbs, etwa über die Plattform Blu Store. Fans sollten immer zuerst die offiziellen Kanäle prüfen, sobald im Vorverkauf oder im freien Verkauf vor dem Spieltag Tickets verfügbar werden.

Wenn die Tickets auf der offiziellen Website ausverkauft sind, ist die Zweitmarkt-Plattform Grintahub eine Möglichkeit. Auf der entsprechenden Ticketseite von Grintahub könnt Ihr verfügbare Plätze für dieses Spiel der AFC Champions League Elite finden und den Kauf abschließen.

Wie viel kosten Tickets für Al Hilal gegen Al-Ain?

Sowohl für anreisende Fans als auch für Anhänger vor Ort ist ein möglichst günstiges Ticket oft das wichtigste Ziel. Über die offiziellen Kanäle des Vereins sind reguläre Tickets für dieses Spiel bereits ab 35 SAR erhältlich. Plätze im Unterrang kosten in der Regel bis zu 150 SAR.

Auf Zweitmarkt-Plattformen wie Grintahub beginnen die Preise für reguläre Tickets bei etwa 85 SAR. Wer sich den niedrigsten Preis sichern möchte, sollte schnell handeln, bevor die Nachfrage zum Spieltag hin steigt.

Al Hilal gegen Al-Ain in der AFC Champions League Elite: Alles Wissenswerte

Die Form von Al Hilal und Al-Ain

Al Hilal hat in seinen letzten fünf Spielen in der Saudi Pro League und der AFC Champions League Elite vier Siege und eine Niederlage verbucht. Zuletzt gewann die Mannschaft am 3. November im kontinentalen Wettbewerb mit 2:0 gegen Shabab Al Ahli Dubai. Zuvor hatte sie in der Liga Al Fateh mit 2:0 besiegt und auswärts bei Al Qadsiah mit 3:2 gewonnen. Der einzige Rückschlag in dieser Serie war eine 1:3-Niederlage gegen Al-Shamal in der AFC Champions League Elite am 27. Oktober. In diesen fünf Partien erzielte Al Hilal acht Tore und kassierte vier Gegentreffer.

Al-Ain hat aus den letzten fünf Spielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen geholt. Das herausragende Ergebnis war ein 4:1 gegen Al Ittihad in der AFC Champions League Elite am 2. November. Außerdem gewann Al-Ain im kontinentalen Wettbewerb mit 2:1 gegen Tractor, verlor aber sowohl im President's Cup als auch in der ADNOC Pro League gegen Shabab Al Ahli Dubai. Der jüngste Auftritt endete am 8. November mit einem 0:0 gegen Al-Wahda.

Al Hilal gegen Al-Ain: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Mannschaften im Oktober 2024 in der AFC Champions League Elite aufeinander. Al-Ain hatte Heimrecht und verlor mit 4:5. Davor gewann Al Hilal im April 2024 zu Hause mit 2:1 gegen Al-Ain, während Al-Ain das Hinspiel desselben Duells auf eigenem Platz mit 4:2 für sich entschied. In den fünf erfassten direkten Duellen in diesem Wettbewerb gewann Al Hilal dreimal und Al-Ain zweimal. Zusammen erzielten die beiden Mannschaften in diesen Partien 19 Tore.