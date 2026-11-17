Al Hilal trifft am Dienstag, 24. November 2026, in einem hochkarätigen Gruppenspiel der AFC Champions League Elite auf Al Ain. Die Partie findet in der hochmodernen Kingdom Arena in Riad statt.

GOAL liefert Euch alle Informationen zum Spiel und zu den Ticketpreisen. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr Euch jetzt Karten sichern und Eure Lieblingsmannschaft vor Ort unterstützen könnt.

Wann ist Anstoß bei Al Hilal gegen Al-Ain in der AFC Champions League Elite?

Offizielle Informationen zur Übertragung von Al Hilal gegen Al-Ain in der AFC Champions League Elite liegen derzeit nicht vor. Schaut kurz vor dem Anstoß noch einmal vorbei, um zu erfahren, welcher TV-Sender und welcher Livestream die Partie zeigen.

Wo kann man Tickets für Al Hilal gegen Al Ain kaufen?

Am besten sichert Ihr Euch Eure Plätze über die offiziellen Ticketportale des Klubs und des Wettbewerbs, etwa über die Plattform Blu Store. Fans sollten immer zuerst die offiziellen Kanäle prüfen, sobald im Vorverkauf und im freien Verkauf Tickets für den Spieltag verfügbar werden.

Sind die Angebote auf der offiziellen Seite ausverkauft, ist die Zweitmarktplattform Grintahub eine Alternative. Auf der entsprechenden Ticketseite von Grintahub könnt Ihr verfügbare Plätze für diese Partie der AFC Champions League Elite ansehen und den Kauf abschließen.

Wie viel kosten Tickets für Al Hilal gegen Al Ain?

Für anreisende Fans und Anhänger vor Ort ist ein möglichst günstiges Ticket oft das wichtigste Ziel. Über die offiziellen Kanäle des Klubs gibt es reguläre Eintrittskarten für diese Partie bereits ab erschwinglichen 35 SAR. Plätze im Unterrang kosten in der Regel bis zu 150 SAR.

Auf dem Zweitmarkt, etwa bei Grintahub, beginnen die Preise für reguläre Eintrittskarten bei ungefähr 85 SAR. Wer sich den niedrigsten Preis sichern will, sollte schnell sein, bevor die Nachfrage bis zum Spieltag steigt.

Al Hilal gegen Al-Ain in der AFC Champions League Elite: Alles Wissenswerte

Die Form von Al Hilal und Al-Ain

Al Hilal hat in seinen letzten fünf Spielen in der Saudi Pro League und der AFC Champions League Elite vier Siege und eine Niederlage verbucht. Zuletzt gewann das Team am 3. November im internationalen Wettbewerb mit 2:0 gegen Shabab Al Ahli Dubai. Zuvor hatte es einen 2:0-Ligasieg gegen Al Fateh und einen 3:2-Auswärtssieg bei Al Qadsiah gegeben. Der einzige Rückschlag in diesem Zeitraum war die 1:3-Niederlage gegen Al-Shamal am 27. Oktober in der AFC Champions League Elite. In den fünf Spielen erzielte Al Hilal acht Tore und kassierte vier Gegentreffer.

Al-Ain kommt in seinen letzten fünf Spielen auf zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Das herausragende Ergebnis war ein 4:1 gegen Al Ittihad am 2. November in der AFC Champions League Elite. Auch gegen Tractor gewann Al-Ain im internationalen Wettbewerb mit 2:1, verlor jedoch sowohl im President's Cup als auch in der ADNOC Pro League gegen Shabab Al Ahli Dubai. Die jüngste Partie endete am 8. November mit einem 0:0 gegen Al-Wahda.

Al Hilal gegen Al-Ain: Die letzten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Teams im Oktober 2024 in der AFC Champions League Elite aufeinander. Al-Ain war Gastgeber und verlor mit 4:5 gegen Al Hilal. Davor besiegte Al Hilal Al-Ain im April 2024 zu Hause mit 2:1, während Al-Ain das Hinspiel desselben Duells auf eigenem Platz mit 4:2 gewonnen hatte. Von den fünf erfassten direkten Duellen in diesem Wettbewerb gewann Al Hilal drei und Al-Ain zwei. Insgesamt fielen in diesen Partien 19 Tore.