Al-Faisaly empfängt Al Khaleej am Donnerstag, 26. November 2026, in der Majmaah Sports City in Al Majma'ah.

Das jüngste Pflichtspiel zwischen Al-Faisaly und Al-Khaleej fand im Januar 2019 im King's Cup statt. Al-Khaleej setzte sich nach Verlängerung mit 2:1 durch. Al-Faisaly trägt die Partie im Majmaah Sports City Stadium aus und will den Heimvorteil nutzen, um wichtige Punkte zu holen.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles Wichtige zu den Tickets für Al-Faisaly gegen Al Khaleej: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann findet Al-Faisaly gegen Al Khaleej in der Saudi Pro League statt?

Al-Faisaly gegen Al Khaleej findet am Donnerstag, 26. November 2026, in der Majmaah Sports City in Al Majma'ah statt.

1. Liga - Spielwoche 15 10. Dez. 2026 - 09:45 Majmaah Sports City

Wie kann man Tickets für Al-Faisaly gegen Al Khaleej kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das anstehende Saudi-Pro-League-Spiel zwischen Al-Faisaly und Al Khaleej gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Schaut kurz vor dem Spiel auf den offiziellen Websites oder Social-Media-Kanälen von Al-Faisaly und Al Khaleej nach. Dort geben die Vereine häufig bekannt, wann Tickets für Heim- und Auswärtsfans erhältlich sind, und veröffentlichen direkte Kauflinks.

2. Zweitmarkt für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen: Sind die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft, finden sich Eintrittskarten häufig noch auf Zweitmarkt-Plattformen wie Grintahub. Dort können Fans Tickets für anstehende Spiele der Saudi Pro League kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Al-Faisaly gegen Al Khaleej?

Für das Saudi-Pro-League-Spiel zwischen Al Ittihad und Al Ahli gibt es folgende Ticketpreise:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Eintrittskarten und Standardplätze: Kosten in der Regel 10 bis 30 SAR .

Kosten in der Regel . Plätze in mittleren Preiskategorien und auf der Längsseite: Kosten meist 40 bis 80 SAR .

Kosten meist . VIP- und Premiumplätze: Kosten üblicherweise 100 bis 250+ SAR.

2. Zweitmarkt für Tickets

Sind die offiziellen Tickets über den Erstverkauf der Vereine ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie Grintahub Tickets zu nachfrageabhängigen Preisen an:

Weiterverkauf von Standardplätzen und Plätzen im Oberrang: Einstiegspreise zwischen 50 und 170 SAR .

Einstiegspreise zwischen . Weiterverkauf von Plätzen auf der Längsseite und in zentralen Blöcken: Preise zwischen 200 und 500+ SAR .

Preise zwischen . Weiterverkauf von VIP- und Hospitality-Paketen: Preise von 1.000 bis 1.500+ SAR.

Al-Faisaly gegen Al Khaleej in der Saudi Pro League: Alles Wissenswerte

Die Form von Al-Faisaly und Al Khaleej

Al-Faisaly hat in den vergangenen fünf Spielen der Saudi Pro League einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Dabei erzielte die Mannschaft sieben Tore und kassierte acht Gegentreffer. Das jüngste Spiel endete mit einer 1:3-Niederlage gegen Al Nassr. Zuvor gab es in diesem Zeitraum auch ein 1:3 gegen Al Ittihad. Das Unentschieden gegen Al Shabab und das torlose Remis gegen Al-Ettifaq zeigen, dass die Mannschaft Ergebnisse erkämpfen kann. Die Defensivbilanz bleibt jedoch ein Problem.

Al Khaleej hat von den vergangenen fünf Spielen zwei gewonnen, zwei unentschieden gespielt und eines verloren. Zuletzt gab es eine 1:4-Niederlage gegen Al Ahli. Davor gewann die Mannschaft auswärts bei Al Fateh mit 3:2 und schlug Al-Fayha mit 2:0. Damit bewies sie, dass sie auch auswärts Tore erzielen kann. In früheren Spielen holte Al Khaleej mit zwei 1:1-Unentschieden gegen Al-Ettifaq und Al Nassr Punkte gegen starke Gegner.

Al-Faisaly gegen Al Khaleej: Die jüngsten direkten Duelle

Die jüngste Begegnung der beiden Vereine fand im Januar 2019 im King Cup statt. Al Khaleej gewann gegen Al-Faisaly mit 2:1. In den letzten fünf erfassten direkten Duellen siegte Al-Faisaly zweimal, Al Khaleej ebenfalls zweimal. Eine Partie endete unentschieden. Historisch sind die Teams damit ebenbürtig.