AGF empfängt den FC Twente am Donnerstag, 10. Dezember 2026, im Cepheus Park Randers in Randers.

AGF Aarhus und der FC Twente haben bislang nur selten in Pflichtspielen gegeneinander gespielt. Ihre bemerkenswertesten bisherigen Begegnungen liegen Jahrzehnte zurück: ein knappes Duell mit Hin- und Rückspiel in der UEFA Europa League. Nun treffen die beiden Teams in der Ligaphase der UEFA Conference League 2026/27 erneut aufeinander und gehen mit unterschiedlicher Form in die Partie im Winter.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für AGF gegen den FC Twente wissen müsst, einschließlich der Bezugsquellen und Preise.

Wann wird AGF gegen den FC Twente in der Conference League angepfiffen?

AGF gegen den FC Twente findet am Donnerstag, 10. Dezember 2026, im Cepheus Park Randers in Randers statt.

Conference League - Spielwoche 5 10. Dez. 2026 - 15:00 Cepheus Park Randers

Wie kann man Tickets für AGF gegen den FC Twente in der Conference League kaufen?

Für die anstehende Conference-League-Partie zwischen AGF und dem FC Twente gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizielles AGF-Ticketportal (Heimverein): Da AGF Gastgeber der Partie ist, sind Tickets direkt über die offizielle Ticketplattform des Vereins (billet.agf.dk) erhältlich. Karten für Heimfans und neutrale Bereiche werden über die regulären Ticketkanäle des Vereins verkauft.

Da AGF Gastgeber der Partie ist, sind Tickets direkt über die offizielle Ticketplattform des Vereins (billet.agf.dk) erhältlich. Karten für Heimfans und neutrale Bereiche werden über die regulären Ticketkanäle des Vereins verkauft. Gästebereich des FC Twente: Für mitreisende Fans des niederländischen Teams werden offizielle Ticketinformationen und Kontingente direkt über den offiziellen Ticketshop und die Vereinskanäle des FC Twente koordiniert.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Conference-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für AGF gegen den FC Twente in der Conference League?

Hier sind die geschätzten Ticketpreise für die Conference-League-Partie zwischen AGF und dem FC Twente:

1. Offizielle Vereinskanäle

Gästebereich des FC Twente: Preis: 20 Euro .

Preis: . AGF-Heimbereiche: Die Preise liegen üblicherweise bei etwa 25 bis 60 Euro.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu nachfrageabhängigen Preisen an:

Günstigere Plätze / Plätze im Oberrang: 80 bis 95 Euro

Premiumplätze und besonders gute Plätze an der Seitenlinie: 160 bis 240 Euro

VIP- und Executive-Hospitality-Pakete: 250 bis über 450 Euro

AGF gegen den FC Twente in der Conference League: Alles Wissenswerte

Die Form von AGF und dem FC Twente

AGF hat wettbewerbsübergreifend zwei seiner letzten fünf Spiele gewonnen, eines unentschieden gespielt und eines verloren. Ein Ergebnis bleibt in dieser Serie unberücksichtigt. Zuletzt gewann AGF in der Superliga mit 2:0 gegen AC Horsens, nachdem die Mannschaft in der Conference League 0:0 gegen Braga gespielt hatte. Die 0:2-Niederlage gegen Broendby IF zu einem früheren Zeitpunkt dieser Serie war die einzige Niederlage. In den fünf Spielen erzielte AGF fünf Tore und kassierte zwei Gegentreffer.

Der FC Twente hat vier seiner letzten fünf Pflichtspiele gewonnen und eines unentschieden gespielt. Zuletzt gab es in der Eredivisie ein 2:2 gegen Ajax. Davor schlug Twente Pafos FC in der Conference League mit 3:1. Der 9:0-Kantersieg gegen Excelsior sticht in dieser Serie besonders hervor. In den fünf Spielen erzielte Twente 19 Tore und kassierte vier Gegentreffer.

AGF gegen den FC Twente: Bisherige Duelle

Vor dieser Partie liegen keine Daten zu direkten Duellen zwischen AGF und dem FC Twente vor.