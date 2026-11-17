AFC Bournemouth empfängt Viktoria Plzen am Donnerstag, 10. Dezember 2026, im Vitality Stadium in Bournemouth.

Die Partie ist eine historische Premiere: AFC Bournemouth und FC Viktoria Plzeň sind in europäischen Wettbewerben noch nie aufeinandergetroffen. Da beide Mannschaften taktisch Neuland betreten, wird das Spiel zur interessanten Standortbestimmung für die Tiefe der Kader zur Mitte der Ligaphase.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für AFC Bournemouth gegen Viktoria Plzen wissen müsst, einschließlich der Bezugsquellen und Preise.

Wann beginnt AFC Bournemouth gegen Viktoria Plzen in der Europa League?

AFC Bournemouth gegen Viktoria Plzen wird am Donnerstag, 10. Dezember 2026, im Vitality Stadium in Bournemouth angepfiffen.

Europa League - Spielwoche 6 10. Dez. 2026 - 15:00 Vitality Stadium

Wie kauft man Tickets für AFC Bournemouth gegen Viktoria Plzen in der Europa League?

Für das anstehende Europa-League-Spiel zwischen AFC Bournemouth und Viktoria Plzen gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Auf der offiziellen Website von AFC Bournemouth oder bei der Ticketstelle des Vereins könnt Ihr Euch über reguläre Ticketkontingente, Vorverkaufsrechte für Mitglieder und offizielle Hospitality-Pakete informieren.

2. Ticket-Zweitmarkt

Ticketplattformen auf dem Zweitmarkt: Wenn die offiziellen Vereinsangebote vollständig ausverkauft sind, sind reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo erhältlich. Dort können Fans Tickets für anstehende Europa-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Was kosten Tickets für AFC Bournemouth gegen Viktoria Plzen in der Europa League?

Das sind die Ticketpreise für das Europa-League-Spiel zwischen AFC Bournemouth und Viktoria Plzen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Eintrittskarten im Erstverkauf: 35 bis 60 Euro.

Offizielle Hospitality-Pakete des Vereins: 120 bis 250 Euro und mehr.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo Tickets zu nachfrageabhängigen Preisen an:

Reguläre Eintrittskarten hinter dem Tor oder auf dem Unterrang: 465 bis 480 Euro.

Plätze an der Längsseite und mit zentraler Sicht: 530 bis 800 Euro und mehr.

AFC Bournemouth gegen Viktoria Plzen in der Europa League: Alles Wissenswerte

Die Form von AFC Bournemouth und Viktoria Plzen

Bournemouth geht in herausragender Form in die Partie: Die Mannschaft hat ihre letzten fünf Pflichtspiele allesamt gewonnen und steht damit bei fünf Siegen, keinem Unentschieden und keiner Niederlage. Zuletzt gab es einen 2:1-Sieg in der Premier League gegen Ipswich Town, zuvor gewann Bournemouth in der Europa League mit 3:1 bei Sparta Prag. In diesen fünf Spielen erzielte Bournemouth elf Tore und kassierte nur eines. In vier der fünf Partien blieb die Mannschaft ohne Gegentor.

Viktoria Plzen kommt in den letzten fünf Spielen auf drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage. Zuletzt spielte die Mannschaft in der ersten tschechischen Liga 1:1 gegen Sparta Prag, zudem gewann sie in der Europa League mit 1:0 gegen Lillestroem. Plzen erzielte in diesen fünf Partien zwölf Tore, kassierte aber auch vier Gegentreffer. Die Mannschaft ist damit offensiv torgefährlich, zeigt jedoch gewisse Schwächen in der Defensive.

AFC Bournemouth gegen Viktoria Plzen: Die jüngsten direkten Duelle

Für die letzten fünf Begegnungen zwischen AFC Bournemouth und Viktoria Plzen liegen keine Daten zu direkten Duellen vor. Die Partie wird einen ersten Hinweis darauf geben, wie sich die beiden Vereine auf diesem Niveau gegeneinander behaupten.