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So kommt ihr an Tickets für Arsenal gegen Hull City: Premier-League-Preise, Spielinfos, Last-Minute-Ticketverkäufe und mehr

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Arsenal trifft in der Premier League auf Hull City. So sichert ihr euch Tickets für das Spiel.

Arsenal empfängt Hull City am Samstag, dem 7. November 2026, im Emirates Stadium in London.

Die Bilanz der jüngsten direkten Duelle spricht klar für Arsenal: In den letzten fünf Begegnungen über alle Wettbewerbe hinweg gab es vier Siege und ein Unentschieden. Hull Citys bemerkenswertester Erfolg gegen Arsenal in jüngerer Zeit war ein knapper 1:0-Auswärtssieg im Emirates Stadium im September 2016.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Arsenal gegen Hull City wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann ist Anstoß bei Arsenal gegen Hull City in der Premier League?

Arsenal gegen Hull City findet im Emirates Stadium in London statt. Die offizielle Anstoßzeit wird erst kurz vor dem Spieltermin bestätigt.

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Premier League - Spielwoche 10
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Wie kann man Tickets für Arsenal gegen Hull City in der Premier League kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das bevorstehende Spiel zwischen Arsenal und Hull City gibt es je nach Mitgliedsstatus und Vorlieben mehrere Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Offizieller Ticketverkauf von Arsenal: Tickets könnt Ihr direkt über die offizielle eTicketing-Website von Arsenal kaufen. Der Zugang hängt in der Regel von der Art der Vereinsmitgliedschaft ab, etwa einer Platinum-Mitgliedschaft, oder von der Teilnahme an Ticketverlosungen wie denen für Silver- und Red-Mitglieder sowie Verlosungen über die Ticketbörse.

2. Zweitmarkt für Tickets

  • Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Premier-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die Karten aus dem Erstverkauf vergriffen sind.

Wie viel kosten Tickets für Arsenal gegen Hull City in der Premier League?

Hier findet Ihr die Ticketpreise für das bevorstehende Premier-League-Spiel zwischen Arsenal und Hull City:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Reguläre Eintrittskarten für Erwachsene fallen bei dieser als Kategorie C eingestuften Partie in der Regel in eine Preisspanne von 31,80 £ bis 59,00 £ zum Nennwert und werden über die offiziellen Ticketverlosungen für Vereinsmitglieder angeboten.
  • Plätze im Oberrang und reguläre Club-Sitzplätze können je nach genauem Sitzblock bis zu etwa 145,50 £ kosten.
  • Offizielle Hospitality- und Club-Level-Pakete mit Verpflegung am Spieltag und Zugang zu einer Lounge beginnen bei etwa 500 £ bis 850 £ und mehr pro Person.

2. Zweitmarkt für Tickets

Sind die Tickets im offiziellen Erstverkauf des Vereins ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu nachfrageabhängigen Preisen an:

  • Plätze im Oberrang an der kurzen Seite sind ab etwa 161 £ gelistet.
  • Plätze mit Blick von der langen Seite kosten je nach Nachfrage und genauer Lage im Rang im Allgemeinen zwischen 300 £ und 650 £ oder mehr.
  • Premium-Hospitality-Angebote oder seltene Plätze im Unterrang können mehr als 1.000 £ kosten.

Arsenal gegen Hull City in der Premier League: Alles Wissenswerte

Die Form von Arsenal und Hull City

Arsenal hat drei seiner letzten fünf Spiele über alle Wettbewerbe hinweg gewonnen, eines verloren und eines im Carabao Cup gewonnen. Zuletzt gab es in der Premier League eine 0:3-Niederlage gegen Brighton. Davor holte Arsenal allerdings einen 1:0-Auswärtssieg bei SSC Napoli in der Champions League und einen 2:1-Sieg gegen Chelsea in der Liga. In den fünf Spielen erzielte Arsenal neun Tore und kassierte in den vier Pflichtspielen außerhalb des Pokals vier Gegentreffer. Arsenal hat gezeigt, dass es auswärts in Europa gewinnen kann. Die Auswärtsleistungen in der heimischen Liga waren dagegen weniger überzeugend.

Hull City verzeichnete in den letzten fünf Spielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Die jüngste Partie endete mit einer 1:2-Niederlage gegen Newcastle United in der Premier League. Gegen Chelsea spielte Hull City 2:2 und gegen Aston Villa 0:0. Der einzige Sieg in diesem Zeitraum gelang gegen Coventry City. Hull City kassierte in diesen fünf Spielen fünf Gegentore und erzielte vier Treffer.

ARS

ARS - Form

NFO
S0-1
FCB
U2-2
EVE
S2-0
FLE
N1-1
LIV
S0-1
Tor erzielt (kassiert)
7/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
HUL

HUL - Form

NEW
N2-1
EVE
U2-2
FUL
N1-0
BRE
U1-1
IPS
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
6/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Arsenal gegen Hull City: Die jüngsten direkten Duelle

Die jüngste Begegnung der beiden Klubs fand im Februar 2017 statt. Arsenal gewann damals in der Premier League im Emirates Stadium mit 2:0. In den letzten fünf erfassten Duellen dominierte Arsenal mit vier Siegen und einem Unentschieden. Hull Citys einziges positives Ergebnis in diesem Zeitraum war ein 1:0-Heimsieg im September 2016 zwischen deutlichen Niederlagen. Arsenal erzielte in den fünf Spielen 13 Tore und kassierte nur zwei Gegentreffer.

Head to Head

FC ArsenalUnentschiedenHull
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Premier League
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Premier League
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END
England FA Cup
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Hull
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England FA Cup
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Hull
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0
END
Premier League
Hull badge
Hull
HUL
1
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FC Arsenal
ARS
3
END
13Erzielte Tore2
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

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