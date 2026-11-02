Arsenal empfängt Hull City am Samstag, dem 7. November 2026, im Emirates Stadium in London.

Die Bilanz der jüngsten direkten Duelle spricht klar für Arsenal: In den letzten fünf Begegnungen über alle Wettbewerbe hinweg gab es vier Siege und ein Unentschieden. Hull Citys bemerkenswertester Erfolg gegen Arsenal in jüngerer Zeit war ein knapper 1:0-Auswärtssieg im Emirates Stadium im September 2016.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Arsenal gegen Hull City wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann ist Anstoß bei Arsenal gegen Hull City in der Premier League?

Arsenal gegen Hull City findet im Emirates Stadium in London statt. Die offizielle Anstoßzeit wird erst kurz vor dem Spieltermin bestätigt.

Wie kann man Tickets für Arsenal gegen Hull City in der Premier League kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das bevorstehende Spiel zwischen Arsenal und Hull City gibt es je nach Mitgliedsstatus und Vorlieben mehrere Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf von Arsenal: Tickets könnt Ihr direkt über die offizielle eTicketing-Website von Arsenal kaufen. Der Zugang hängt in der Regel von der Art der Vereinsmitgliedschaft ab, etwa einer Platinum-Mitgliedschaft, oder von der Teilnahme an Ticketverlosungen wie denen für Silver- und Red-Mitglieder sowie Verlosungen über die Ticketbörse.

2. Zweitmarkt für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Premier-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die Karten aus dem Erstverkauf vergriffen sind.

Wie viel kosten Tickets für Arsenal gegen Hull City in der Premier League?

Hier findet Ihr die Ticketpreise für das bevorstehende Premier-League-Spiel zwischen Arsenal und Hull City:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Eintrittskarten für Erwachsene fallen bei dieser als Kategorie C eingestuften Partie in der Regel in eine Preisspanne von 31,80 £ bis 59,00 £ zum Nennwert und werden über die offiziellen Ticketverlosungen für Vereinsmitglieder angeboten.

fallen bei dieser als Kategorie C eingestuften Partie in der Regel in eine Preisspanne von zum Nennwert und werden über die offiziellen Ticketverlosungen für Vereinsmitglieder angeboten. Plätze im Oberrang und reguläre Club-Sitzplätze können je nach genauem Sitzblock bis zu etwa 145,50 £ kosten.

können je nach genauem Sitzblock bis zu etwa kosten. Offizielle Hospitality- und Club-Level-Pakete mit Verpflegung am Spieltag und Zugang zu einer Lounge beginnen bei etwa 500 £ bis 850 £ und mehr pro Person.

2. Zweitmarkt für Tickets

Sind die Tickets im offiziellen Erstverkauf des Vereins ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu nachfrageabhängigen Preisen an:

Plätze im Oberrang an der kurzen Seite sind ab etwa 161 £ gelistet.

sind ab etwa gelistet. Plätze mit Blick von der langen Seite kosten je nach Nachfrage und genauer Lage im Rang im Allgemeinen zwischen 300 £ und 650 £ oder mehr .

kosten je nach Nachfrage und genauer Lage im Rang im Allgemeinen zwischen . Premium-Hospitality-Angebote oder seltene Plätze im Unterrang können mehr als 1.000 £ kosten.

Arsenal gegen Hull City in der Premier League: Alles Wissenswerte

Die Form von Arsenal und Hull City

Arsenal hat drei seiner letzten fünf Spiele über alle Wettbewerbe hinweg gewonnen, eines verloren und eines im Carabao Cup gewonnen. Zuletzt gab es in der Premier League eine 0:3-Niederlage gegen Brighton. Davor holte Arsenal allerdings einen 1:0-Auswärtssieg bei SSC Napoli in der Champions League und einen 2:1-Sieg gegen Chelsea in der Liga. In den fünf Spielen erzielte Arsenal neun Tore und kassierte in den vier Pflichtspielen außerhalb des Pokals vier Gegentreffer. Arsenal hat gezeigt, dass es auswärts in Europa gewinnen kann. Die Auswärtsleistungen in der heimischen Liga waren dagegen weniger überzeugend.

Hull City verzeichnete in den letzten fünf Spielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Die jüngste Partie endete mit einer 1:2-Niederlage gegen Newcastle United in der Premier League. Gegen Chelsea spielte Hull City 2:2 und gegen Aston Villa 0:0. Der einzige Sieg in diesem Zeitraum gelang gegen Coventry City. Hull City kassierte in diesen fünf Spielen fünf Gegentore und erzielte vier Treffer.

Arsenal gegen Hull City: Die jüngsten direkten Duelle

Die jüngste Begegnung der beiden Klubs fand im Februar 2017 statt. Arsenal gewann damals in der Premier League im Emirates Stadium mit 2:0. In den letzten fünf erfassten Duellen dominierte Arsenal mit vier Siegen und einem Unentschieden. Hull Citys einziges positives Ergebnis in diesem Zeitraum war ein 1:0-Heimsieg im September 2016 zwischen deutlichen Niederlagen. Arsenal erzielte in den fünf Spielen 13 Tore und kassierte nur zwei Gegentreffer.