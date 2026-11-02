Arsenal empfängt Hull City am Samstag, 7. November 2026, im Emirates Stadium in London.

Die jüngste Bilanz im direkten Vergleich spricht klar für Arsenal: In den letzten fünf Begegnungen in allen Wettbewerben gab es vier Siege und ein Unentschieden. Hull Citys bemerkenswertester Erfolg gegen Arsenal in jüngerer Zeit war ein knapper 1:0-Auswärtssieg im Emirates Stadium im September 2016.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr über Tickets für Arsenal gegen Hull City wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das Premier-League-Spiel Arsenal gegen Hull City?

Arsenal gegen Hull City findet im Emirates Stadium in London statt. Die offizielle Anstoßzeit wird erst kurz vor dem Spieltermin bestätigt.

Wie kann man Tickets für das Premier-League-Spiel Arsenal gegen Hull City kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das anstehende Spiel zwischen Arsenal und Hull City gibt es je nach Mitgliedsstatus und Vorliebe mehrere Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf von Arsenal: Tickets könnt Ihr direkt über die offizielle eTicketing-Website von Arsenal kaufen. Der Zugang hängt in der Regel von der Art der Vereinsmitgliedschaft ab, etwa einer Platinum-Mitgliedschaft, oder von der Teilnahme an Ticketverlosungen wie denen für Silver- und Red-Mitglieder sowie Verlosungen über die Ticketbörse.

2. Ticket-Zweitmarkt

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, sind reguläre Eintrittskarten oft auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub erhältlich. Dort können Fans Tickets für anstehende Premier-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das Premier-League-Spiel Arsenal gegen Hull City?

Hier findet Ihr die Ticketpreise für das anstehende Premier-League-Spiel zwischen Arsenal und Hull City:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Eintrittskarten für Erwachsene für diese Partie, die als Spiel der Kategorie C eingestuft ist, haben bei den offiziellen Ticketverlosungen für Vereinsmitglieder in der Regel einen Nennwert zwischen 31,80 £ und 59,00 £ .

für diese Partie, die als Spiel der Kategorie C eingestuft ist, haben bei den offiziellen Ticketverlosungen für Vereinsmitglieder in der Regel einen Nennwert zwischen . Plätze im Oberrang und reguläre Plätze im Clubbereich können je nach genauem Sitzplatzblock bis zu etwa 145,50 £ kosten.

können je nach genauem Sitzplatzblock bis zu etwa kosten. Offizielle Hospitality- und Club-Level-Pakete mit Verpflegung am Spieltag und Zugang zu einer Lounge beginnen bei etwa 500 £ bis über 850 £ pro Person.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Plätze im Oberrang hinter den Toren werden ab etwa 161 £ angeboten.

werden ab etwa angeboten. Plätze an den Längsseiten kosten je nach Nachfrage und genauer Lage im Rang in der Regel zwischen 300 £ und über 650 £ .

kosten je nach Nachfrage und genauer Lage im Rang in der Regel zwischen . Premium-Hospitality-Angebote oder seltene Plätze im Unterrang können mehr als 1.000 £ kosten.

Arsenal gegen Hull City in der Premier League: Alles, was Ihr wissen müsst

Arsenal gegen Hull City: Die aktuelle Form

Arsenal hat drei seiner letzten fünf Spiele in allen Wettbewerben gewonnen, eines verloren und eines im Carabao Cup gewonnen. Zuletzt gab es in der Premier League eine 0:3-Niederlage gegen Brighton. Davor gewann Arsenal in der Champions League auswärts mit 1:0 bei SSC Napoli und in der Liga mit 2:1 gegen Chelsea. In den fünf Spielen erzielte Arsenal neun Tore und kassierte in den vier Pflichtspielen außerhalb des Pokals vier Gegentreffer. Arsenal hat gezeigt, dass es in Europa auswärts gewinnen kann, doch die Auswärtsleistungen in nationalen Wettbewerben waren weniger überzeugend.

Hull City verbuchte in den letzten fünf Spielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Das jüngste Spiel endete mit einer 1:2-Niederlage gegen Newcastle United in der Premier League. Gegen Chelsea spielte Hull 2:2 und gegen Aston Villa 0:0. Der einzige Sieg in dieser Serie gelang gegen Coventry City. In diesen fünf Spielen kassierte Hull fünf Gegentore und erzielte vier Treffer.

Arsenal gegen Hull City: Die jüngsten direkten Duelle

Die jüngste Begegnung der beiden Klubs fand im Februar 2017 statt. Arsenal gewann damals im Emirates Stadium in der Premier League mit 2:0. In den letzten fünf erfassten Duellen dominierte Arsenal mit vier Siegen und einem Unentschieden. Hulls einziges positives Ergebnis in diesem Zeitraum war ein 1:0-Heimsieg im September 2016 zwischen deutlichen Niederlagen. Arsenal erzielte in diesen fünf Spielen 13 Tore und kassierte nur zwei Gegentreffer.