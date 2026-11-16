Der November 2026 verspricht in London ein unvergesslicher Monat voller sportlicher Höhepunkte zu werden. Im Mittelpunkt steht der spannende Abschluss der ersten Ausgabe der World Rugby Nations Championship Finals.

Fußballfans können sich auf Arsenal gegen Borussia Dortmund in der Champions League und eine Reihe attraktiver Premier-League-Partien freuen, darunter Arsenal gegen Manchester City.

Während der Herbst in der Hauptstadt Einzug hält, kommen Weltklasseathleten aus aller Welt zu den legendären Sportstätten der Stadt. Wer sie live erleben möchte, kann sich schon heute Tickets sichern.

Ob du London diesen November im Urlaub oder auf Geschäftsreise besuchst und Spitzensport erleben möchtest oder als Sportfan aus der Stadt noch kurzfristig Tickets suchst: GOAL liefert dir alle wichtigen Informationen, darunter, wo du Tickets kaufen kannst, wie viel sie kosten und mehr.

2. Premier-League-Spiele, London (verschiedene Spielorte): 21. bis 29. November

Nach der Länderspielpause Mitte November stehen einige herausragende Premier-League-Partien an, darunter das Spitzenspiel zwischen Arsenal und Manchester City.

Datum (und Ortszeit) Partie Tickets Spielort Sa., 21. Nov. (15:00 Uhr) Chelsea gegen Leeds United Tickets Stamford Bridge Sa., 21. Nov. (15:00 Uhr) Tottenham Hotspur gegen Ipswich Town Tickets Tottenham Hotspur Stadium Mo., 23. Nov. (20:00 Uhr) Brentford gegen Everton Tickets Gtech Community Stadium So., 29. Nov. (14:05 Uhr) Crystal Palace gegen Hull City Tickets Selhurst Park So., 29. Nov. (14:05 Uhr) Fulham gegen Bournemouth Tickets Craven Cottage So., 29. Nov. (16:30 Uhr) Arsenal gegen Manchester City Tickets Emirates Stadium

Welche Premier-League-Vereine gibt es in London?

Arsenal F.C.: Emirates Stadium (Holloway, Nordlondon)

Brentford F.C.: Gtech Community Stadium (Brentford, Westlondon)

Chelsea F.C.: Stamford Bridge (Fulham, Westlondon)

Crystal Palace F.C.: Selhurst Park (Selhurst, Südlondon)

Fulham F.C.: Craven Cottage (Fulham, Westlondon)

Tottenham Hotspur F.C.: Tottenham Hotspur Stadium (Tottenham, Nordlondon)

Wie kann man Premier-League-Tickets kaufen?

Für Premier-League-Spiele gibt es verschiedene Ticketoptionen: von Eintrittskarten für einzelne Partien über Dauerkarten bis hin zu zusätzlichen Hospitality-Paketen. Sie sind über die offiziellen Ticketportale der Vereine erhältlich.

Britische Erstligavereine vergeben Tickets üblicherweise in drei Phasen:

Zuerst an Dauerkarteninhaber

Danach an Personen, die bereits Heimspiele besucht haben und anhand von Treuepunkten eingestuft werden

Schließlich im freien Verkauf an die Öffentlichkeit

Falls du über die offiziellen Vereinskanäle keine Plätze bekommst oder kurzfristig Tickets suchst, kann sich ein Blick auf geprüfte Zweitmarktplätze wie LiveFootballTickets lohnen.

3. Arsenal gegen Borussia Dortmund, Emirates Stadium: 24. November

Arsenal gegen Borussia Dortmund findet am Dienstag, dem 24. November, im Emirates Stadium in London statt. Der Anpfiff ist für 20 Uhr GMT angesetzt.

Wie kann man Champions-League-Tickets für Arsenal gegen Borussia Dortmund kaufen?

Wegen der beispiellosen Nachfrage und des vollständig digitalen Einlasses an den Drehkreuzen des Emirates Stadium vergibt Arsenal Tickets nach einem festen System:

Dauerkarteninhaber: Ihnen sind Plätze für alle 19 Heimspiele der Premier League und vier Heimspiele der Champions League in der Ligaphase garantiert. Nicht genutzte Tickets können über die offizielle Wiederverkaufsplattform des Vereins erneut angeboten werden.

Ihnen sind Plätze für alle 19 Heimspiele der Premier League und vier Heimspiele der Champions League in der Ligaphase garantiert. Nicht genutzte Tickets können über die offizielle Wiederverkaufsplattform des Vereins erneut angeboten werden. Verlosungen für Red-Mitglieder: Die bisherigen Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch zufällige Verlosungen für zahlende Red-Mitglieder ersetzt. Mitglieder müssen sich innerhalb eines bestimmten Zeitfensters mehrere Wochen vor dem jeweiligen Spiel anmelden.

Die bisherigen Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch zufällige Verlosungen für zahlende Red-Mitglieder ersetzt. Mitglieder müssen sich innerhalb eines bestimmten Zeitfensters mehrere Wochen vor dem jeweiligen Spiel anmelden. Offizielle Ticketbörse: Ist ein Spiel ausverkauft, können offizielle Mitglieder, die bei der Verlosung leer ausgegangen sind, über die Arsenal Ticket Exchange zurückgegebene Tickets direkt von Dauerkarteninhabern zum Originalpreis kaufen.

Ist ein Spiel ausverkauft, können offizielle Mitglieder, die bei der Verlosung leer ausgegangen sind, über die Arsenal Ticket Exchange zurückgegebene Tickets direkt von Dauerkarteninhabern zum Originalpreis kaufen. Hospitality-Pakete: Hochwertige Hospitality-Angebote mit Plätzen auf der Club-Ebene, gehobener Gastronomie und Zugang zu Logen sind für Premier-League- und Champions-League-Spiele direkt über Arsenals offizielles Hospitality-Portal erhältlich.

Hochwertige Hospitality-Angebote mit Plätzen auf der Club-Ebene, gehobener Gastronomie und Zugang zu Logen sind für Premier-League- und Champions-League-Spiele direkt über Arsenals offizielles Hospitality-Portal erhältlich. Zweitmarkt-Plattformen: Für ausverkaufte Spiele oder einen kurzfristigen Stadionbesuch können sich Fans über geprüfte Zweitmarkt-Plattformen wie LiveFootballTickets Tickets besorgen.

Wie viel kosten Arsenals Champions-League-Tickets?

Arsenal teilt seine Heimspiele im Emirates Stadium in drei Kategorien ein (Kategorie A, B und C), die den regulären Ticketpreis bestimmen:

Spiele der Kategorie A: Höhere Preise für Topgegner und Derbys, etwa gegen Real Madrid, Tottenham oder Manchester City. Die Preise liegen in der Regel zwischen 65 und über 120 Pfund .

Höhere Preise für Topgegner und Derbys, etwa gegen Real Madrid, Tottenham oder Manchester City. Die Preise liegen in der Regel zwischen . Spiele der Kategorie B: Gegner der mittleren Kategorie, etwa Borussia Dortmund, Leeds oder Everton. Die Preise liegen üblicherweise zwischen 45 und 75 Pfund .

Gegner der mittleren Kategorie, etwa Borussia Dortmund, Leeds oder Everton. Die Preise liegen üblicherweise zwischen . Spiele der Kategorie C: Gegner, bei denen die Nachfrage geringer ist, etwa Sabah, Coventry City oder Hull City. Die regulären Preise beginnen bei 35 bis 55 Pfund .

Gegner, bei denen die Nachfrage geringer ist, etwa Sabah, Coventry City oder Hull City. Die regulären Preise beginnen bei . Ermäßigungen: In bestimmten Kategorien gibt es ermäßigte Preise für Junior Gunners (unter 18 Jahren), Young-Adult-Mitglieder (18 bis 24 Jahre) und ältere Fans (über 66 Jahre).

In bestimmten Kategorien gibt es ermäßigte Preise für Junior Gunners (unter 18 Jahren), Young-Adult-Mitglieder (18 bis 24 Jahre) und ältere Fans (über 66 Jahre). Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um an Ticketverlosungen teilzunehmen oder über offizielle Kanäle Tickets zum Originalpreis zu kaufen, benötigen Fans eine aktive, kostenpflichtige offizielle Vereinsmitgliedschaft.

4. World Rugby Nations Championship in London, Allianz Stadium: 14. bis 29. November

Zu den sportlichen Höhepunkten dieses Herbstes in London zählt zweifellos das Finalwochenende der Nations Championship vom 27. bis 29. November.

Das brandneue, alle zwei Jahre stattfindende Turnier, bei dem die größten Rugby-Nationen der Nord- und Südhalbkugel gegeneinander antreten, um einen weltweiten Champion zu küren, begann im Juli und erreicht in London seinen Höhepunkt.

Das Allianz Stadium in Twickenham ist nicht nur Austragungsort sämtlicher Spiele des Finalwochenendes, sondern auch der letzten drei Gruppenspiele Englands gegen Australien (8. November), Japan (14. November) und Neuseeland (21. November).

Welche Teams am Finalwochenende aufeinandertreffen, steht erst nach Abschluss der Gruppenphase fest. Alle zwölf teilnehmenden Nationen werden jedoch am abschließenden dreitägigen Wochenende vertreten sein.

Datum (und Ortszeit) Runde und Partie Tickets Sa., 21. Nov. (14:10 Uhr) R6: England gegen Neuseeland Tickets Fr., 27. Nov. (16:40 Uhr) Spiel um Platz 11: noch offen gegen noch offen Tickets Fr., 27. Nov. (20:10 Uhr) Spiel um Platz 5: noch offen gegen noch offen Tickets Sa., 28. Nov. (13:10 Uhr) Spiel um Platz 9: noch offen gegen noch offen Tickets Sa., 28. Nov. (16:40 Uhr) Spiel um Platz 3: noch offen gegen noch offen Tickets So., 29. Nov. (13:10 Uhr) Spiel um Platz 7: noch offen gegen noch offen Tickets So., 29. Nov. (16:40 Uhr) Finale: noch offen gegen noch offen Tickets

Wie kann man Tickets für die World Rugby Nations Championship in London kaufen?

Offizielle Tickets für die World Rugby Nations Championship 2026 können je nach Partie über die zentralen Verkaufsstellen des Turniers oder über den jeweiligen Gastgeberverband, etwa den englischen, gekauft werden.

Finalwochenende (27. bis 29. November) : Der Verkauf der Tickets für die sechs Finalspiele im Allianz Stadium (Twickenham) wird zentral über die offizielle Website der Nations Championship Rugby und ihren Ticketpartner Ticketmaster abgewickelt.

: Der Verkauf der Tickets für die sechs Finalspiele im Allianz Stadium (Twickenham) wird zentral über die offizielle Website der Nations Championship Rugby und ihren Ticketpartner Ticketmaster abgewickelt. Gruppenspiele (Juli und November): Tickets für einzelne Gruppenspiele werden direkt von den gastgebenden Nationen verkauft. Du kannst sie über die offiziellen Portale ihrer Rugbyverbände erwerben.

Wie viel kosten Tickets für die World Rugby Nations Championship in London?

Die offiziellen Ticketpreise für die World Rugby Nations Championship 2026 unterscheiden sich erheblich, je nachdem, ob du einzelne Tageskarten oder Mehrtagespakete für das „Finalwochenende“ im Allianz Stadium (Twickenham) in London kaufst.

Für einzelne Spieltage mit jeweils zwei Partien am „Finalwochenende“ gelten folgende offizielle Preiskategorien:

Freitag, 27. November: zwei Spiele : Tageskarten kosten zwischen 20 und 125 Pfund

: Tageskarten kosten zwischen 20 und 125 Pfund Samstag, 28. November: zwei Spiele : Tageskarten kosten zwischen 40 und 180 Pfund

: Tageskarten kosten zwischen 40 und 180 Pfund Sonntag, 29. November: zwei Spiele : Tageskarten kosten zwischen 125 und 280 Pfund

: Tageskarten kosten zwischen 125 und 280 Pfund Mehrtageskarten (für zwei oder drei Tage): Sie bieten gestaffelte Rabatte von 10 bis 15 Prozent. Eine Dreitageskarte für Erwachsene kostet beispielsweise zwischen 242 und 514 Pfund.

Gruppenspiele im November

Die regulären Ticketpreise für Erwachsene bei den einzelnen Gruppenspielen in London lauten wie folgt:

England