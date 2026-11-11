Der November 2026 verspricht in London ein unvergesslicher Monat voller sportlicher Höhepunkte zu werden. Im Mittelpunkt steht das spannende Finale der ersten Ausgabe der World Rugby Nations Championship Finals.

Fußballfans können sich auf England gegen Kroatien in der UEFA Nations League, Arsenal gegen Borussia Dortmund in der Champions League und eine Reihe attraktiver Premier-League-Partien freuen, darunter Arsenal gegen Manchester City.

Während in der Hauptstadt der Herbst Einzug hält, kommen Weltklasse-Athleten aus aller Welt in die berühmten Londoner Sportstätten. Wer sie live erleben möchte, kann sich schon heute Tickets für die Spiele sichern.

Ob Ihr im November im Urlaub oder auf Geschäftsreise in London seid und hochklassigen Sport sehen möchtet oder als Sportfans vor Ort nach Last-Minute-Tickets sucht: GOAL liefert Euch alle nötigen Informationen, darunter, wo Ihr Tickets kaufen könnt, was sie kosten und mehr.

1. England gegen Kroatien in der UEFA Nations League, Wembley: 12. November

England gegen Kroatien findet am Donnerstag, dem 12. November, im Wembley-Stadion in London statt. Anpfiff ist für 19.45 Uhr GMT angesetzt.

Wie kann man Tickets für England gegen Kroatien in der UEFA Nations League kaufen?

Tickets für Englands Heimspiele werden zunächst über das offizielle Ticketportal von England Football angeboten. In der Regel erhalten Mitglieder des England Supporters Travel Club und dem FA angeschlossene Dauerkarteninhaber zuerst Zugang, bevor verbleibende Tickets in den freien Verkauf gehen.

Was kosten Tickets für England gegen Kroatien in der UEFA Nations League?

Die Ticketpreise für Spiele Englands unterscheiden sich je nach Sitzplatz und Paket erheblich. Über offizielle Verkaufswege gelten tendenziell folgende Preiskategorien:

Kategorie 1 : ab 80 £

: ab 80 £ Kategorie 2 : ab 65 £

: ab 65 £ Kategorie 3 : ab 45 £

: ab 45 £ Kategorie 4: ab 35 £

2. Premier-League-Spiele an verschiedenen Orten in London: 7. bis 29. November

Mitte November steht zwar eine weitere Länderspielpause bevor, doch auch danach gibt es in der Premier League einige herausragende Partien, auf die man sich freuen kann. Dazu zählt das mit Spannung erwartete Duell zwischen Arsenal und Manchester City.

Datum (& Ortszeit) Partie Tickets Spielort Sa., 21. Nov. (15:00) Chelsea gegen Leeds United Tickets Stamford Bridge Sa., 21. Nov. (15:00) Tottenham Hotspur gegen Ipswich Town Tickets Tottenham Hotspur Stadium Mo., 23. Nov. (20:00) Brentford gegen Everton Tickets Gtech Community Stadium So., 29. Nov. (14:05) Crystal Palace gegen Hull City Tickets Selhurst Park So., 29. Nov. (14:05) Fulham gegen Bournemouth Tickets Craven Cottage So., 29. Nov. (16:30) Arsenal gegen Manchester City Tickets Emirates Stadium

Welche Londoner Fußballvereine spielen in der Premier League?

Arsenal F.C.: Emirates Stadium (Holloway, Nordlondon)

Brentford F.C.: Gtech Community Stadium (Brentford, Westlondon)

Chelsea F.C.: Stamford Bridge (Fulham, Westlondon)

Crystal Palace F.C.: Selhurst Park (Selhurst, Südlondon)

Fulham F.C.: Craven Cottage (Fulham, Westlondon)

Tottenham Hotspur F.C.: Tottenham Hotspur Stadium (Tottenham, Nordlondon)

Wie kann man Premier-League-Tickets kaufen?

Für Premier-League-Spiele gibt es verschiedene Ticketoptionen, von Einzelkarten über Dauerkarten bis hin zu zusätzlichen Hospitality-Paketen. Sie sind über die offiziellen Ticketportale der Vereine erhältlich.

Britische Vereine der höchsten Spielklasse vergeben Tickets üblicherweise in drei Schritten:

Zuerst an Dauerkarteninhaber

Danach an Personen, die bereits Heimspiele besucht haben und anhand von Treuepunkten eingestuft werden

Schließlich im freien Verkauf an die Öffentlichkeit

Wenn Ihr über die offiziellen Vereinskanäle keine Plätze bekommt oder kurzfristig Tickets sucht, könnte sich ein Blick auf verifizierte Zweitmarktplattformen wie LiveFootballTickets lohnen.

3. Arsenal gegen Borussia Dortmund, Emirates Stadium: 24. November

Arsenal gegen Borussia Dortmund findet am Dienstag, dem 24. November, im Emirates Stadium in London statt. Anpfiff ist für 20 Uhr GMT angesetzt.

Wie kann man Champions-League-Tickets für Arsenal gegen Borussia Dortmund kaufen?

Wegen der beispiellosen Nachfrage und des vollständig digitalen Einlasses am Emirates Stadium vergibt Arsenal seine Tickets über ein strukturiertes System:

Dauerkarteninhaber: Ihnen sind Plätze für alle 19 Premier-League-Heimspiele und 4 Champions-League-Heimspiele der Ligaphase garantiert. Nicht genutzte Tickets können über die offizielle Wiederverkaufsplattform des Vereins erneut angeboten werden.

Ihnen sind Plätze für alle 19 Premier-League-Heimspiele und 4 Champions-League-Heimspiele der Ligaphase garantiert. Nicht genutzte Tickets können über die offizielle Wiederverkaufsplattform des Vereins erneut angeboten werden. Verlosungen für Red-Mitglieder: Die bisherigen Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden für zahlende Red-Mitglieder durch zufällige Verlosungen ersetzt. Mitglieder müssen sich Wochen vor jedem Spiel innerhalb eines bestimmten Anmeldezeitraums registrieren.

Die bisherigen Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden für zahlende Red-Mitglieder durch zufällige Verlosungen ersetzt. Mitglieder müssen sich Wochen vor jedem Spiel innerhalb eines bestimmten Anmeldezeitraums registrieren. Offizielle Ticketbörse: Ist ein Spiel ausverkauft, können offizielle Mitglieder, die bei der Verlosung leer ausgegangen sind, über die Arsenal Ticket Exchange direkt von Dauerkarteninhabern zurückgegebene Tickets zum Originalpreis kaufen.

Ist ein Spiel ausverkauft, können offizielle Mitglieder, die bei der Verlosung leer ausgegangen sind, über die Arsenal Ticket Exchange direkt von Dauerkarteninhabern zurückgegebene Tickets zum Originalpreis kaufen. Hospitality-Pakete: Premium-Hospitality-Angebote mit Sitzplätzen auf der Club-Ebene, gehobener Gastronomie und Zugang zu exklusiven Logen sind für Premier-League- und Champions-League-Spiele direkt über Arsenals offizielles Hospitality-Portal erhältlich.

Premium-Hospitality-Angebote mit Sitzplätzen auf der Club-Ebene, gehobener Gastronomie und Zugang zu exklusiven Logen sind für Premier-League- und Champions-League-Spiele direkt über Arsenals offizielles Hospitality-Portal erhältlich. Zweitmarkt-Ticketplattformen: Für ausverkaufte Partien oder den kurzfristigen Besuch eines Spiels können Fans Tickets über verifizierte Zweitmarkt-Ticketplattformen wie LiveFootballTickets finden.

Was kosten Champions-League-Tickets für Arsenal?

Arsenal teilt seine Heimspiele im Emirates Stadium in drei Stufen ein (Kategorie A, B und C), die den Originalpreis der Tickets bestimmen:

Spiele der Kategorie A: Höhere Preise für hochkarätige Gegner und Derbys (z. B. Real Madrid, Tottenham, Manchester City). Die Preise liegen in der Regel zwischen 65 £ und über 120 £ .

Höhere Preise für hochkarätige Gegner und Derbys (z. B. Real Madrid, Tottenham, Manchester City). Die Preise liegen in der Regel zwischen . Spiele der Kategorie B: Gegner der mittleren Stufe (z. B. Borussia Dortmund, Leeds, Everton). Die Preise liegen üblicherweise zwischen 45 £ und 75 £ .

Gegner der mittleren Stufe (z. B. Borussia Dortmund, Leeds, Everton). Die Preise liegen üblicherweise zwischen . Spiele der Kategorie C: Gegner, für die eine geringere Nachfrage besteht (z. B. Sabah, Coventry City, Hull City). Die Originalpreise liegen bei 35 £ bis 55 £ .

Gegner, für die eine geringere Nachfrage besteht (z. B. Sabah, Coventry City, Hull City). Die Originalpreise liegen bei . Ermäßigte Preise: In bestimmten Kategorien gibt es Ermäßigungen für Junior Gunners (unter 18 Jahren), Young-Adult-Mitglieder (18 bis 24 Jahre) und ältere Fans (über 66 Jahre).

In bestimmten Kategorien gibt es Ermäßigungen für Junior Gunners (unter 18 Jahren), Young-Adult-Mitglieder (18 bis 24 Jahre) und ältere Fans (über 66 Jahre). Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um an Verlosungen teilzunehmen oder Tickets zum Originalpreis über offizielle Kanäle zu kaufen, benötigen Fans eine aktive, kostenpflichtige offizielle Vereinsmitgliedschaft.

4. World Rugby Nations Championship in London, Allianz Stadium: 8. bis 29. November

Zu den sportlichen Höhepunkten in London in diesem Herbst zählt zweifellos das Finalwochenende der Nations Championship (27. bis 29. November).

Das neue, alle zwei Jahre ausgetragene Turnier begann im Juli und erreicht in London seinen Höhepunkt. Rugby-Spitzenteams der Nord- und Südhalbkugel treten gegeneinander an, um einen Gesamtsieger zu ermitteln.

Das Allianz Stadium in Twickenham ist nicht nur Austragungsort sämtlicher Spiele des Finalwochenendes, sondern auch der letzten drei Gruppenspiele Englands gegen Australien (8. November), Japan (14. November) und Neuseeland (21. November).

Welche Mannschaften am Finalwochenende aufeinandertreffen, steht erst nach Abschluss der Gruppenphase fest. Alle zwölf teilnehmenden Nationen werden jedoch an diesem abschließenden dreitägigen Wochenende vertreten sein.

Datum (& Ortszeit) Runde & Partie Tickets Sa., 14. Nov. (16:40) Runde 5: England gegen Japan Tickets Sa., 21. Nov. (14:10) Runde 6: England gegen Neuseeland Tickets Fr., 27. Nov. (16:40) Platz 11: noch offen gegen noch offen Tickets Fr., 27. Nov. (20:10) Platz 5: noch offen gegen noch offen Tickets Sa., 28. Nov. (13:10) Platz 9: noch offen gegen noch offen Tickets Sa., 28. Nov. (16:40) Platz 3: noch offen gegen noch offen Tickets So., 29. Nov. (13:10) Platz 7: noch offen gegen noch offen Tickets So., 29. Nov. (16:40) Finale: noch offen gegen noch offen Tickets

Wie kann man Tickets für die World Rugby Nations Championship in London kaufen?

Offizielle Tickets für die World Rugby Nations Championship 2026 sind je nach Partie über die zentralen Verkaufsstellen des Turniers oder den jeweiligen gastgebenden Rugby-Verband (etwa den englischen) erhältlich.

Finalwochenende (27. bis 29. November) : Der Verkauf der Tickets für die sechs Finalspiele im Allianz Stadium (Twickenham) wird zentral über die offizielle Website der Nations Championship Rugby und ihren Ticketpartner Ticketmaster organisiert.

: Der Verkauf der Tickets für die sechs Finalspiele im Allianz Stadium (Twickenham) wird zentral über die offizielle Website der Nations Championship Rugby und ihren Ticketpartner Ticketmaster organisiert. Gruppenspiele (Juli & November): Tickets für die einzelnen Gruppenspiele werden direkt von den gastgebenden Nationen vertrieben. Ihr könnt sie über die offiziellen Portale ihrer Rugby-Verbände kaufen.

Was kosten Tickets für die World Rugby Nations Championship in London?

Die offiziellen Ticketpreise für die World Rugby Nations Championship 2026 unterscheiden sich erheblich, je nachdem, ob Ihr einzelne Tageskarten oder Mehrtagespakete für das „Finalwochenende“ im Allianz Stadium (Twickenham) in London kauft.

Für die einzelnen Spieltage mit jeweils zwei Partien am „Finalwochenende“ gelten offiziell folgende Preiskategorien:

Zwei Spiele am Freitag, 27. November : Tageskarten kosten zwischen 20 £ und 125 £

: Tageskarten kosten zwischen 20 £ und 125 £ Zwei Spiele am Samstag, 28. November : Tageskarten kosten zwischen 40 £ und 180 £

: Tageskarten kosten zwischen 40 £ und 180 £ Zwei Spiele am Sonntag, 29. November : Tageskarten kosten zwischen 125 £ und 280 £

: Tageskarten kosten zwischen 125 £ und 280 £ Mehrtageskarten für 2 oder 3 Tage: Sie bieten gestaffelte Rabatte von 10 bis 15 %. Eine Dreitageskarte für Erwachsene kostet beispielsweise zwischen 242 £ und 514 £.

Gruppenspiele im November

Die regulären Ticketpreise für Erwachsene bei den einzelnen Gruppenspielen in London lauten wie folgt:

England