Der November 2026 verspricht in London ein unvergesslicher Monat voller sportlicher Höhepunkte zu werden. Im Mittelpunkt steht der spannende Abschluss der ersten Ausgabe der World Rugby Nations Championship Finals.

Auf Fußballfans warten England gegen Kroatien in der UEFA Nations League, Arsenal gegen Borussia Dortmund in der Champions League sowie eine Reihe attraktiver Premier-League-Partien, darunter Arsenal gegen Manchester City.

Während in der Hauptstadt der Herbst Einzug hält, kommen Weltklasseathleten aus aller Welt in die berühmten Sportstätten der Stadt. Wer heute Tickets bucht, kann sie live erleben.

Ob ihr London im November im Urlaub oder auf einer Geschäftsreise besucht und hochklassigen Sport sehen möchtet oder als Sportfans aus der Stadt noch kurzfristig Tickets sucht: GOAL liefert euch alle wichtigen Informationen, darunter, wo ihr Tickets kaufen könnt und wie viel sie kosten.

1. England gegen Kroatien in der UEFA Nations League, Wembley: 12. November

England gegen Kroatien findet am Donnerstag, 12. November, im Wembley-Stadion in London statt. Anstoß ist planmäßig um 19.45 Uhr (GMT).

Wie kann man Tickets für England gegen Kroatien in der UEFA Nations League kaufen?

Tickets für Englands Heimspiele werden zunächst über das offizielle Ticketportal von England Football angeboten. Mitglieder des England Supporters Travel Club und der FA angeschlossene Dauerkarteninhaber erhalten in der Regel vorrangigen Zugang, bevor verbleibende Tickets in den freien Verkauf gehen.

Wie viel kosten Tickets für England gegen Kroatien in der UEFA Nations League?

Die Ticketpreise für Spiele Englands variieren je nach Sitzplatz und Paket erheblich. Auf offiziellen Verkaufswegen beginnen die Preise in den einzelnen Kategorien üblicherweise bei:

Kategorie 1 : ab 80 £

: ab 80 £ Kategorie 2 : ab 65 £

: ab 65 £ Kategorie 3 : ab 45 £

: ab 45 £ Kategorie 4: ab 35 £

2. Premier-League-Spiele an verschiedenen Orten in London: 7. bis 29. November

Mitte November steht zwar eine weitere Länderspielpause bevor, doch danach finden noch einige herausragende Premier-League-Partien statt, auf die man sich freuen kann. Dazu gehört das große Duell zwischen Arsenal und Manchester City.

Datum und Ortszeit Spiel Tickets Spielort Sa., 21. Nov. (15.00 Uhr) Chelsea gegen Leeds United Tickets Stamford Bridge Sa., 21. Nov. (15.00 Uhr) Tottenham Hotspur gegen Ipswich Town Tickets Tottenham Hotspur Stadium Mo., 23. Nov. (20.00 Uhr) Brentford gegen Everton Tickets Gtech Community Stadium So., 29. Nov. (14.05 Uhr) Crystal Palace gegen Hull City Tickets Selhurst Park So., 29. Nov. (14.05 Uhr) Fulham gegen Bournemouth Tickets Craven Cottage So., 29. Nov. (16.30 Uhr) Arsenal gegen Manchester City Tickets Emirates Stadium

Welche Premier-League-Fußballvereine gibt es in London?

Arsenal F.C.: Emirates Stadium (Holloway, Nordlondon)

Brentford F.C.: Gtech Community Stadium (Brentford, Westlondon)

Chelsea F.C.: Stamford Bridge (Fulham, Westlondon)

Crystal Palace F.C.: Selhurst Park (Selhurst, Südlondon)

Fulham F.C.: Craven Cottage (Fulham, Westlondon)

Tottenham Hotspur F.C.: Tottenham Hotspur Stadium (Tottenham, Nordlondon)

Wie kann man Premier-League-Tickets kaufen?

Für Premier-League-Spiele gibt es verschiedene Ticketoptionen: von Eintrittskarten für einzelne Spiele über Dauerkarten bis hin zu zusätzlichen Hospitality-Paketen. Sie sind über die offiziellen Ticketportale der Vereine erhältlich.

Britische Vereine der höchsten Spielklasse vergeben Tickets üblicherweise in drei Schritten:

Zuerst an Dauerkarteninhaber

Danach an Personen, die bereits Heimspiele besucht haben und anhand von Treuepunkten eingestuft werden

Schließlich im freien Verkauf an die Öffentlichkeit

Falls ihr über die offiziellen Vereinskanäle keine Plätze bekommt oder kurzfristig Tickets sucht, kann sich ein Blick auf verifizierte Zweitmarkt-Plattformen wie LiveFootballTickets lohnen.

3. Arsenal gegen Borussia Dortmund, Emirates Stadium: 24. November

Arsenal gegen Borussia Dortmund findet am Dienstag, 24. November, im Emirates Stadium in London statt. Anstoß ist planmäßig um 20.00 Uhr (GMT).

Wie kann man Champions-League-Tickets für Arsenal gegen Borussia Dortmund kaufen?

Aufgrund der beispiellosen Nachfrage und des vollständig digitalen Einlasses an den Drehkreuzen des Emirates Stadium vergibt Arsenal Tickets über ein strukturiertes System:

Dauerkarteninhaber: Ihnen sind Plätze für alle 19 Heimspiele in der Premier League und die 4 Heimspiele der Champions-League-Ligaphase garantiert. Nicht genutzte Tickets können über die offizielle Wiederverkaufsplattform des Vereins erneut angeboten werden.

Ihnen sind Plätze für alle 19 Heimspiele in der Premier League und die 4 Heimspiele der Champions-League-Ligaphase garantiert. Nicht genutzte Tickets können über die offizielle Wiederverkaufsplattform des Vereins erneut angeboten werden. Losverfahren für Red-Mitglieder: Die bisherigen Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden für zahlende Red-Mitglieder durch ein Losverfahren ersetzt. Mitglieder müssen sich während eines bestimmten Anmeldezeitraums mehrere Wochen vor jedem Spiel registrieren.

Die bisherigen Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden für zahlende Red-Mitglieder durch ein Losverfahren ersetzt. Mitglieder müssen sich während eines bestimmten Anmeldezeitraums mehrere Wochen vor jedem Spiel registrieren. Offizielle Ticketbörse: Ist ein Spiel ausverkauft, können offizielle Mitglieder, die bei der Verlosung leer ausgegangen sind, über die Arsenal Ticket Exchange zurückgegebene Tickets direkt von Dauerkarteninhabern zum Originalpreis kaufen.

Ist ein Spiel ausverkauft, können offizielle Mitglieder, die bei der Verlosung leer ausgegangen sind, über die Arsenal Ticket Exchange zurückgegebene Tickets direkt von Dauerkarteninhabern zum Originalpreis kaufen. Hospitality-Pakete: Premium-Hospitality-Angebote mit Plätzen auf der Club-Ebene, gehobener Gastronomie und Zugang zu VIP-Logen sind für Premier-League- und Champions-League-Spiele direkt über Arsenals offizielles Hospitality-Portal erhältlich.

Premium-Hospitality-Angebote mit Plätzen auf der Club-Ebene, gehobener Gastronomie und Zugang zu VIP-Logen sind für Premier-League- und Champions-League-Spiele direkt über Arsenals offizielles Hospitality-Portal erhältlich. Zweitmarkt-Plattformen: Für ausverkaufte Spiele oder einen kurzfristigen Stadionbesuch können Fans Tickets über verifizierte Zweitmarkt-Plattformen wie LiveFootballTickets bekommen.

Wie viel kosten Arsenal-Tickets für die Champions League?

Arsenal teilt Heimspiele im Emirates Stadium in drei Stufen ein (Kategorie A, B und C), die den Originalpreis der Tickets bestimmen:

Spiele der Kategorie A: Höhere Preise für Spitzengegner und Derbys (z. B. Real Madrid, Tottenham, Manchester City). Die Preise liegen im Allgemeinen zwischen 65 £ und über 120 £ .

Höhere Preise für Spitzengegner und Derbys (z. B. Real Madrid, Tottenham, Manchester City). Die Preise liegen im Allgemeinen zwischen . Spiele der Kategorie B: Gegner der mittleren Kategorie (z. B. Borussia Dortmund, Leeds, Everton). Die Preise liegen üblicherweise zwischen 45 £ und 75 £ .

Gegner der mittleren Kategorie (z. B. Borussia Dortmund, Leeds, Everton). Die Preise liegen üblicherweise zwischen . Spiele der Kategorie C: Gegner, für die eine geringere Nachfrage besteht (z. B. Sabah, Coventry City, Hull City). Die Originalpreise beginnen bei 35 £ bis 55 £ .

Gegner, für die eine geringere Nachfrage besteht (z. B. Sabah, Coventry City, Hull City). Die Originalpreise beginnen bei . Ermäßigungen: In bestimmten Kategorien gibt es reduzierte Preise für Junior Gunners (unter 18 Jahren), Young-Adult-Mitglieder (18 bis 24 Jahre) und ältere Fans (über 66 Jahre).

In bestimmten Kategorien gibt es reduzierte Preise für Junior Gunners (unter 18 Jahren), Young-Adult-Mitglieder (18 bis 24 Jahre) und ältere Fans (über 66 Jahre). Erforderliche offizielle Mitgliedschaft: Um an Ticketverlosungen teilzunehmen oder Tickets zum Originalpreis über offizielle Kanäle zu kaufen, benötigen Fans eine aktive, kostenpflichtige offizielle Vereinsmitgliedschaft.

4. World Rugby Nations Championship in London, Allianz Stadium: 8. bis 29. November

Zu den sportlichen Höhepunkten in London in diesem Herbst gehört zweifellos das Finalwochenende der Nations Championship vom 27. bis 29. November.

Bei dem neuen, alle zwei Jahre stattfindenden Turnier treten die größten Rugby-Nationen der Nord- und Südhalbkugel gegeneinander an, um einen Gesamtsieger auf Weltebene zu ermitteln. Es begann im Juli und erreicht in London seinen Höhepunkt.

Das Allianz Stadium in Twickenham ist nicht nur Austragungsort sämtlicher Spiele des Finalwochenendes, sondern auch der letzten drei Gruppenspiele Englands gegen Australien (8. November), Japan (14. November) und Neuseeland (21. November).

Die Paarungen für das Finalwochenende stehen zwar erst nach Abschluss der Gruppenphase fest, doch alle zwölf teilnehmenden Nationen werden am abschließenden, dreitägigen Wochenende garantiert im Einsatz sein.

Datum und Ortszeit Runde und Spiel Tickets Sa., 14. Nov. (16.40 Uhr) Runde 5: England gegen Japan Tickets Sa., 21. Nov. (14.10 Uhr) Runde 6: England gegen Neuseeland Tickets Fr., 27. Nov. (16.40 Uhr) Spiel um Platz 11: noch offen gegen noch offen Tickets Fr., 27. Nov. (20.10 Uhr) Spiel um Platz 5: noch offen gegen noch offen Tickets Sa., 28. Nov. (13.10 Uhr) Spiel um Platz 9: noch offen gegen noch offen Tickets Sa., 28. Nov. (16.40 Uhr) Spiel um Platz 3: noch offen gegen noch offen Tickets So., 29. Nov. (13.10 Uhr) Spiel um Platz 7: noch offen gegen noch offen Tickets So., 29. Nov. (16.40 Uhr) Finale: noch offen gegen noch offen Tickets

Wie kann man Tickets für die World Rugby Nations Championship in London kaufen?

Offizielle Tickets für die World Rugby Nations Championship 2026 können je nach Spiel über die zentralen Portale des Turniers oder über den jeweils gastgebenden Verband (z. B. England) gekauft werden.

Finalwochenende (27. bis 29. November) : Der Verkauf der Tickets für die sechs Finalspiele im Allianz Stadium (Twickenham) wird zentral über die offizielle Website der Nations Championship Rugby und deren Ticketpartner Ticketmaster abgewickelt.

: Der Verkauf der Tickets für die sechs Finalspiele im Allianz Stadium (Twickenham) wird zentral über die offizielle Website der Nations Championship Rugby und deren Ticketpartner Ticketmaster abgewickelt. Gruppenspiele (Juli und November): Tickets für einzelne Gruppenspiele werden direkt von den gastgebenden Nationalverbänden vertrieben. Ihr könnt sie über deren offizielle Verbandsportale kaufen.

Wie viel kosten Tickets für die World Rugby Nations Championship in London?

Die offiziellen Ticketpreise für die World Rugby Nations Championship 2026 unterscheiden sich erheblich, je nachdem, ob ihr einzelne Tageskarten oder Mehrtagespakete für das Finalwochenende im Allianz Stadium (Twickenham) in London kauft.

Für die einzelnen Spieltage mit jeweils zwei Partien am Finalwochenende gelten folgende offizielle Preisspannen:

Freitag, 27. November: zwei Spiele : Tageskarten kosten zwischen 20 £ und 125 £

: Tageskarten kosten zwischen 20 £ und 125 £ Samstag, 28. November: zwei Spiele : Tageskarten kosten zwischen 40 £ und 180 £

: Tageskarten kosten zwischen 40 £ und 180 £ Sonntag, 29. November: zwei Spiele : Tageskarten kosten zwischen 125 £ und 280 £

: Tageskarten kosten zwischen 125 £ und 280 £ Mehrtagespakete (für 2 oder 3 Tage): Sie bieten gestaffelte Rabatte von 10 % bis 15 %. Ein 3-Tages-Pass für Erwachsene kostet beispielsweise zwischen 242 £ und 514 £.

Gruppenspiele im November

Die regulären Ticketpreise für Erwachsene bei den einzelnen Gruppenspielen in London lauten wie folgt:

England