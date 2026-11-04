Der November 2026 verspricht in London ein unvergesslicher Monat voller sportlicher Höhepunkte zu werden. Den Höhepunkt bildet der spannende Abschluss der ersten Ausgabe der World Rugby Nations Championship Finals.

Auf Fußballfans warten England gegen Kroatien in der UEFA Nations League, Arsenal gegen Borussia Dortmund in der Champions League und eine Reihe attraktiver Premier-League-Partien, darunter Arsenal gegen Manchester City.

Während in der Hauptstadt der Herbst Einzug hält, kommen Weltklasseathleten aus aller Welt in die berühmten Londoner Sportstätten. Wer sie live erleben möchte, kann sich schon heute Tickets sichern.

Ob du London diesen November im Urlaub oder auf Geschäftsreise besuchst und Spitzensport erleben möchtest oder als Sportfan vor Ort nach Last-Minute-Tickets suchst: GOAL liefert dir alle wichtigen Informationen, darunter, wo du Tickets kaufen kannst, was sie kosten und mehr.

1. England gegen Kroatien in der UEFA Nations League, Wembley: 12. November

England gegen Kroatien findet am Donnerstag, 12. November, im Wembley-Stadion in London statt. Der Anstoß ist für 19.45 Uhr (GMT) angesetzt.

Wie kann man Tickets für England gegen Kroatien in der UEFA Nations League kaufen?

Tickets für Englands Heimspiele sind zunächst über das offizielle Ticketportal von England Football erhältlich. Mitglieder des England Supporters Travel Club und Dauerkarteninhaber, die der FA angeschlossen sind, erhalten üblicherweise bevorzugten Zugang, bevor verbleibende Tickets in den freien Verkauf gehen.

Was kosten Tickets für England gegen Kroatien in der UEFA Nations League?

Die Ticketpreise für Spiele Englands unterscheiden sich je nach Sitzplatz und Paket erheblich. Über die offiziellen Verkaufswege gelten in der Regel folgende Preiskategorien:

Kategorie 1 : ab 80 £

: ab 80 £ Kategorie 2 : ab 65 £

: ab 65 £ Kategorie 3 : ab 45 £

: ab 45 £ Kategorie 4: ab 35 £

2. Premier-League-Spiele an verschiedenen Orten in London: 7. bis 29. November

Mitte November steht zwar eine weitere Länderspielpause an, doch davor und danach finden einige herausragende Premier-League-Partien statt, darunter das große Duell zwischen Arsenal und Manchester City.

Datum und Ortszeit Partie Tickets Spielort Sa., 7. Nov. (15.00 Uhr) Arsenal gegen Hull City Tickets Emirates Stadium Sa., 7. Nov. (15.00 Uhr) Fulham gegen Newcastle United Tickets Craven Cottage So., 8. Nov. (14.00 Uhr) Crystal Palace gegen Liverpool Tickets Selhurst Park Sa., 21. Nov. (15.00 Uhr) Chelsea gegen Leeds United Tickets Stamford Bridge Sa., 21. Nov. (15.00 Uhr) Tottenham Hotspur gegen Ipswich Town Tickets Tottenham Hotspur Stadium Mo., 23. Nov. (20.00 Uhr) Brentford gegen Everton Tickets Gtech Community Stadium So., 29. Nov. (14.05 Uhr) Crystal Palace gegen Hull City Tickets Selhurst Park So., 29. Nov. (14.05 Uhr) Fulham gegen Bournemouth Tickets Craven Cottage So., 29. Nov. (16.30 Uhr) Arsenal gegen Manchester City Tickets Emirates Stadium

Welche Premier-League-Fußballvereine gibt es in London?

Arsenal FC: Emirates Stadium (Holloway, Nordlondon)

Brentford FC: Gtech Community Stadium (Brentford, Westlondon)

Chelsea FC: Stamford Bridge (Fulham, Westlondon)

Crystal Palace FC: Selhurst Park (Selhurst, Südlondon)

Fulham FC: Craven Cottage (Fulham, Westlondon)

Tottenham Hotspur FC: Tottenham Hotspur Stadium (Tottenham, Nordlondon)

Wie kann man Premier-League-Tickets kaufen?

Für Premier-League-Spiele gibt es verschiedene Ticketoptionen, von Einzelkarten über Dauerkarten bis hin zu zusätzlichen Hospitality-Paketen. Sie sind über die offiziellen Ticketportale der Vereine erhältlich.

Britische Erstligavereine vergeben Tickets in der Regel in drei Phasen:

Zuerst an Dauerkarteninhaber

Danach an Personen, die bereits Heimspiele besucht haben und nach Treuepunkten eingestuft werden

Schließlich im freien Verkauf an die Öffentlichkeit

Wer sich über die offiziellen Vereinskanäle keine Plätze sichern kann oder kurzfristig Tickets sucht, kann einen Blick auf verifizierte Zweitmarktplätze wie LiveFootballTickets werfen.

3. Arsenal gegen Borussia Dortmund, Emirates Stadium: 24. November

Arsenal gegen Borussia Dortmund findet am Dienstag, 24. November, im Emirates Stadium in London statt. Der Anstoß ist für 20 Uhr (GMT) angesetzt.

Wie kann man Champions-League-Tickets für Arsenal gegen Borussia Dortmund kaufen?

Wegen der beispiellosen Nachfrage und des vollständig digitalen Zugangs an den Drehkreuzen des Emirates Stadium vergibt Arsenal Tickets nach einem strukturierten System:

Dauerkarteninhaber: Ihnen sind Plätze für alle 19 Premier-League-Heimspiele und 4 Champions-League-Heimspiele der Ligaphase garantiert. Nicht genutzte Tickets können über die offizielle Wiederverkaufsplattform des Vereins erneut angeboten werden.

Ihnen sind Plätze für alle 19 Premier-League-Heimspiele und 4 Champions-League-Heimspiele der Ligaphase garantiert. Nicht genutzte Tickets können über die offizielle Wiederverkaufsplattform des Vereins erneut angeboten werden. Verlosungen für Red-Mitglieder: An die Stelle der früheren Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ sind Verlosungen für zahlende Red-Mitglieder getreten. Mitglieder müssen sich innerhalb eines bestimmten Anmeldezeitraums einige Wochen vor dem jeweiligen Spiel registrieren.

An die Stelle der früheren Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ sind Verlosungen für zahlende Red-Mitglieder getreten. Mitglieder müssen sich innerhalb eines bestimmten Anmeldezeitraums einige Wochen vor dem jeweiligen Spiel registrieren. Offizielle Ticketbörse: Ist ein Spiel ausverkauft, können offizielle Mitglieder, die bei der Verlosung leer ausgegangen sind, über die Arsenal Ticket Exchange direkt von Dauerkarteninhabern zurückgegebene Tickets zum Nennwert kaufen.

Ist ein Spiel ausverkauft, können offizielle Mitglieder, die bei der Verlosung leer ausgegangen sind, über die Arsenal Ticket Exchange direkt von Dauerkarteninhabern zurückgegebene Tickets zum Nennwert kaufen. Hospitality-Pakete: Premium-Hospitality-Angebote mit Plätzen auf dem Club Level, gehobener Gastronomie und Zugang zu VIP-Logen sind für Premier-League- und Champions-League-Spiele direkt über Arsenals offizielles Hospitality-Portal erhältlich.

Premium-Hospitality-Angebote mit Plätzen auf dem Club Level, gehobener Gastronomie und Zugang zu VIP-Logen sind für Premier-League- und Champions-League-Spiele direkt über Arsenals offizielles Hospitality-Portal erhältlich. Zweitmarkt-Ticketplattformen: Für ausverkaufte Spiele oder einen kurzfristigen Stadionbesuch können Fans Tickets über verifizierte Zweitmarkt-Ticketplattformen wie LiveFootballTickets erwerben.

Was kosten Champions-League-Tickets für Arsenal?

Arsenal teilt seine Heimspiele im Emirates Stadium in drei Kategorien ein (Kategorie A, B und C), die die Ticketpreise zum Nennwert bestimmen:

Spiele der Kategorie A: Höhere Preise für hochkarätige Gegner und Derbys (z. B. Real Madrid, Tottenham, Manchester City). Die Preise liegen im Allgemeinen zwischen 65 £ und über 120 £ .

Höhere Preise für hochkarätige Gegner und Derbys (z. B. Real Madrid, Tottenham, Manchester City). Die Preise liegen im Allgemeinen zwischen . Spiele der Kategorie B: Gegner der mittleren Kategorie (z. B. Borussia Dortmund, Leeds, Everton). Die Preise liegen üblicherweise zwischen 45 £ und 75 £ .

Gegner der mittleren Kategorie (z. B. Borussia Dortmund, Leeds, Everton). Die Preise liegen üblicherweise zwischen . Spiele der Kategorie C: Gegner mit geringerer Nachfrage (z. B. Sabah, Coventry City, Hull City). Die Preise zum Nennwert beginnen bei 35 £ bis 55 £ .

Gegner mit geringerer Nachfrage (z. B. Sabah, Coventry City, Hull City). Die Preise zum Nennwert beginnen bei . Ermäßigte Preise: In bestimmten Kategorien gibt es Ermäßigungen für Junior Gunners (unter 18 Jahren), Young-Adult-Mitglieder (18 bis 24 Jahre) und ältere Fans (über 66 Jahre).

In bestimmten Kategorien gibt es Ermäßigungen für Junior Gunners (unter 18 Jahren), Young-Adult-Mitglieder (18 bis 24 Jahre) und ältere Fans (über 66 Jahre). Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um an Verlosungen teilzunehmen oder über offizielle Kanäle Tickets zum Nennwert zu kaufen, benötigen Fans eine aktive, kostenpflichtige offizielle Vereinsmitgliedschaft.

4. World Rugby Nations Championship in London, Allianz Stadium: 8. bis 29. November

Zu den sportlichen Höhepunkten in London in diesem Herbst gehört zweifellos das Finalwochenende der Nations Championship vom 27. bis 29. November.

Das neue, alle zwei Jahre stattfindende Turnier, bei dem die größten Rugby-Nationen der Nord- und Südhalbkugel gegeneinander antreten, um einen weltweiten Champion zu küren, begann im Juli und erreicht in London seinen Höhepunkt.

Das Allianz Stadium in Twickenham ist nicht nur Austragungsort sämtlicher Spiele des Finalwochenendes. Dort bestreitet England auch seine letzten drei Gruppenspiele gegen Australien (8. November), Japan (14. November) und Neuseeland (21. November).

Die Paarungen für das Finalwochenende stehen zwar erst nach Abschluss der Gruppenphase fest, doch alle zwölf teilnehmenden Nationen werden an dem abschließenden dreitägigen Wochenende garantiert vertreten sein.

Datum und Ortszeit Runde und Partie Tickets So., 8. Nov. (15.10 Uhr) R4: England gegen Australien Tickets Sa., 14. Nov. (16.40 Uhr) R5: England gegen Japan Tickets Sa., 21. Nov. (14.10 Uhr) R6: England gegen Neuseeland Tickets Fr., 27. Nov. (16.40 Uhr) Spiel um Platz 11: noch offen gegen noch offen Tickets Fr., 27. Nov. (20.10 Uhr) Spiel um Platz 5: noch offen gegen noch offen Tickets Sa., 28. Nov. (13.10 Uhr) Spiel um Platz 9: noch offen gegen noch offen Tickets Sa., 28. Nov. (16.40 Uhr) Spiel um Platz 3: noch offen gegen noch offen Tickets So., 29. Nov. (13.10 Uhr) Spiel um Platz 7: noch offen gegen noch offen Tickets So., 29. Nov. (16.40 Uhr) Finale: noch offen gegen noch offen Tickets

Wie kann man Tickets für die World Rugby Nations Championship in London kaufen?

Offizielle Tickets für die World Rugby Nations Championship 2026 können je nach Partie über die zentralen Verkaufsstellen des Turniers oder den jeweiligen gastgebenden Rugby-Verband (also beispielsweise England) gekauft werden.

Finalwochenende (27. bis 29. November) : Der Verkauf der Tickets für die sechs Finalspiele im Allianz Stadium (Twickenham) läuft zentral über die offizielle Website der Nations Championship Rugby und ihren Ticketpartner Ticketmaster.

: Der Verkauf der Tickets für die sechs Finalspiele im Allianz Stadium (Twickenham) läuft zentral über die offizielle Website der Nations Championship Rugby und ihren Ticketpartner Ticketmaster. Gruppenspiele (Juli und November): Tickets für die einzelnen Gruppenspiele werden direkt von den gastgebenden Nationen vertrieben. Sie sind über deren offizielle Verbandsportale erhältlich.

Was kosten Tickets für die World Rugby Nations Championship in London?

Die offiziellen Ticketpreise für die World Rugby Nations Championship 2026 unterscheiden sich erheblich, je nachdem, ob man einzelne Tageskarten oder Mehrtagespakete für das Finalwochenende im Allianz Stadium (Twickenham) in London kauft.

Für die einzelnen Spieltage mit jeweils zwei Partien während des Finalwochenendes gelten offiziell folgende Preiskategorien:

Freitag, 27. November: zwei Partien : Tageskarten kosten zwischen 20 £ und 125 £

: Tageskarten kosten zwischen 20 £ und 125 £ Samstag, 28. November: zwei Partien : Tageskarten kosten zwischen 40 £ und 180 £

: Tageskarten kosten zwischen 40 £ und 180 £ Sonntag, 29. November: zwei Partien : Tageskarten kosten zwischen 125 £ und 280 £

: Tageskarten kosten zwischen 125 £ und 280 £ Mehrtagespässe für 2 oder 3 Tage: Sie bieten gestaffelte Rabatte von 10 % bis 15 %. Ein 3-Tages-Pass für Erwachsene kostet beispielsweise zwischen 242 £ und 514 £.

Gruppenspiele im November

Die regulären Ticketpreise für Erwachsene bei den einzelnen Gruppenspielen in London lauten wie folgt:

England