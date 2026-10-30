Der November 2026 verspricht in London ein unvergesslicher Monat voller sportlicher Höhepunkte zu werden. Im Mittelpunkt steht das Finale der ersten Ausgabe der World Rugby Nations Championship Finals.

Fußballfans können sich auf England gegen Kroatien in der UEFA Nations League, Arsenal gegen Borussia Dortmund in der Champions League und zahlreiche attraktive Premier-League-Partien freuen, darunter Arsenal gegen Manchester City.

Wenn der Herbst in der Hauptstadt Einzug hält, kommen Weltklasseathleten aus aller Welt in die berühmten Sportstätten der Stadt. Wer sie live erleben möchte, kann sich schon heute Tickets sichern.

Ob du London im November im Urlaub oder auf einer Geschäftsreise besuchst und Spitzensport sehen möchtest oder als Sportfan aus der Stadt noch kurzfristig Tickets suchst: GOAL liefert dir alle wichtigen Informationen, darunter, wo du Tickets kaufen kannst, was sie kosten und mehr.

1. England gegen Kroatien in der UEFA Nations League, Wembley: 12. November

England gegen Kroatien findet am Donnerstag, 12. November, im Wembley-Stadion in London statt. Anpfiff ist für 19.45 Uhr (GMT) angesetzt.

Wie kann man Tickets für England gegen Kroatien in der UEFA Nations League kaufen?

Tickets für Englands Heimspiele werden zunächst über das offizielle Ticketportal von England Football angeboten. Mitglieder des England Supporters Travel Club und Inhaber von Dauerkarten mit FA-Anbindung erhalten in der Regel bevorzugten Zugang, bevor ein mögliches Restkontingent in den freien Verkauf geht.

Wie viel kosten Tickets für England gegen Kroatien in der UEFA Nations League?

Die Ticketpreise für England-Spiele unterscheiden sich je nach Sitzplatz und Paket erheblich. Über die offiziellen Verkaufswege beginnen die Preise in der Regel bei:

Kategorie 1 : 80 £

: 80 £ Kategorie 2 : 65 £

: 65 £ Kategorie 3 : 45 £

: 45 £ Kategorie 4: 35 £

2. Premier-League-Spiele an verschiedenen Orten in London: 7. bis 29. November

Mitte November steht zwar die nächste Länderspielpause an, doch davor und danach finden einige herausragende Premier-League-Partien statt, darunter das Spitzenspiel Arsenal gegen Manchester City.

Datum (und Ortszeit) Partie Tickets Spielort Sa., 7. Nov. (15.00 Uhr) Arsenal gegen Hull City Tickets Emirates Stadium Sa., 7. Nov. (15.00 Uhr) Fulham gegen Newcastle United Tickets Craven Cottage So., 8. Nov. (14.00 Uhr) Crystal Palace gegen Liverpool Tickets Selhurst Park Sa., 21. Nov. (15.00 Uhr) Chelsea gegen Leeds United Tickets Stamford Bridge Sa., 21. Nov. (15.00 Uhr) Tottenham Hotspur gegen Ipswich Town Tickets Tottenham Hotspur Stadium Mo., 23. Nov. (20.00 Uhr) Brentford gegen Everton Tickets Gtech Community Stadium So., 29. Nov. (14.05 Uhr) Crystal Palace gegen Hull City Tickets Selhurst Park So., 29. Nov. (14.05 Uhr) Fulham gegen Bournemouth Tickets Craven Cottage So., 29. Nov. (16.30 Uhr) Arsenal gegen Manchester City Tickets Emirates Stadium

Welche Premier-League-Klubs gibt es in London?

FC Arsenal: Emirates Stadium (Holloway, Nord-London)

FC Brentford: Gtech Community Stadium (Brentford, West-London)

FC Chelsea: Stamford Bridge (Fulham, West-London)

Crystal Palace: Selhurst Park (Selhurst, Süd-London)

FC Fulham: Craven Cottage (Fulham, West-London)

Tottenham Hotspur: Tottenham Hotspur Stadium (Tottenham, Nord-London)

Wie kann man Premier-League-Tickets kaufen?

Für Premier-League-Spiele gibt es verschiedene Ticketoptionen, von Eintrittskarten für einzelne Partien über Dauerkarten bis hin zu zusätzlichen Hospitality-Paketen. Diese sind über die offiziellen Ticketportale der Vereine erhältlich.

Britische Erstligaklubs vergeben Tickets in der Regel in drei Phasen:

Zuerst an Dauerkarteninhaber

Dann an Fans, die bereits Heimspiele besucht haben und anhand von Treuepunkten eingestuft werden

Schließlich im freien Verkauf an die Öffentlichkeit

Wenn du über die offiziellen Vereinskanäle keine Plätze bekommen hast oder kurzfristig Tickets suchst, kann sich ein Blick auf verifizierte Zweitmarkt-Plattformen wie LiveFootballTickets lohnen.

3. Arsenal gegen Borussia Dortmund, Emirates Stadium: 24. November

Arsenal gegen Borussia Dortmund findet am Dienstag, 24. November, im Emirates Stadium in London statt. Anpfiff ist für 20 Uhr (GMT) angesetzt.

Wie kann man Champions-League-Tickets für Arsenal gegen Borussia Dortmund kaufen?

Wegen der beispiellosen Nachfrage und des vollständig digitalen Einlasses an den Drehkreuzen des Emirates Stadium vergibt Arsenal Tickets nach einem festen System:

Dauerkarteninhaber: Ihnen sind Plätze für alle 19 Premier-League-Heimspiele und vier Heimspiele in der Ligaphase der Champions League garantiert. Nicht genutzte Tickets können über die offizielle Wiederverkaufsplattform des Klubs erneut angeboten werden.

Ihnen sind Plätze für alle 19 Premier-League-Heimspiele und vier Heimspiele in der Ligaphase der Champions League garantiert. Nicht genutzte Tickets können über die offizielle Wiederverkaufsplattform des Klubs erneut angeboten werden. Verlosungen für Red Members: An die Stelle der früheren Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ sind für zahlende Red Members Verlosungen getreten. Mitglieder müssen sich innerhalb eines bestimmten Anmeldezeitraums mehrere Wochen vor jedem Spiel registrieren.

An die Stelle der früheren Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ sind für zahlende Red Members Verlosungen getreten. Mitglieder müssen sich innerhalb eines bestimmten Anmeldezeitraums mehrere Wochen vor jedem Spiel registrieren. Offizielle Ticketbörse: Ist eine Partie ausverkauft, können offizielle Mitglieder, die bei der Verlosung leer ausgegangen sind, über die Arsenal Ticket Exchange zurückgegebene Tickets zum Originalpreis direkt von Dauerkarteninhabern kaufen.

Ist eine Partie ausverkauft, können offizielle Mitglieder, die bei der Verlosung leer ausgegangen sind, über die Arsenal Ticket Exchange zurückgegebene Tickets zum Originalpreis direkt von Dauerkarteninhabern kaufen. Hospitality-Pakete: Premium-Angebote mit Plätzen auf dem Club Level, gehobener Gastronomie und Zugang zu Logen sind sowohl für Premier-League- als auch für Champions-League-Spiele direkt über Arsenals offizielles Hospitality-Portal erhältlich.

Premium-Angebote mit Plätzen auf dem Club Level, gehobener Gastronomie und Zugang zu Logen sind sowohl für Premier-League- als auch für Champions-League-Spiele direkt über Arsenals offizielles Hospitality-Portal erhältlich. Zweitmarkt-Plattformen: Für ausverkaufte Partien oder den kurzfristigen Stadionbesuch am Spieltag können Fans Tickets über verifizierte Zweitmarkt-Plattformen wie LiveFootballTickets erwerben.

Wie viel kosten Champions-League-Tickets für Arsenal?

Arsenal teilt Heimspiele im Emirates Stadium in drei Preisstufen ein (Kategorie A, B und C), die den Originalpreis der Tickets bestimmen:

Spiele der Kategorie A: Höhere Preise für Spitzengegner und Derbys (z. B. Real Madrid, Tottenham, Manchester City). Die Preise liegen in der Regel zwischen 65 £ und mehr als 120 £ .

Höhere Preise für Spitzengegner und Derbys (z. B. Real Madrid, Tottenham, Manchester City). Die Preise liegen in der Regel zwischen . Spiele der Kategorie B: Gegner der mittleren Kategorie (z. B. Borussia Dortmund, Leeds, Everton). Die Preise liegen üblicherweise zwischen 45 £ und 75 £ .

Gegner der mittleren Kategorie (z. B. Borussia Dortmund, Leeds, Everton). Die Preise liegen üblicherweise zwischen . Spiele der Kategorie C: Gegner mit geringerer Nachfrage (z. B. Sabah, Coventry City, Hull City). Die Originalpreise beginnen bei 35 £ bis 55 £ .

Gegner mit geringerer Nachfrage (z. B. Sabah, Coventry City, Hull City). Die Originalpreise beginnen bei . Ermäßigte Preise: In bestimmten Preisstufen gibt es Ermäßigungen für Junior Gunners (unter 18 Jahren), Young Adult Members (18 bis 24 Jahre) und ältere Fans (über 66 Jahre).

In bestimmten Preisstufen gibt es Ermäßigungen für Junior Gunners (unter 18 Jahren), Young Adult Members (18 bis 24 Jahre) und ältere Fans (über 66 Jahre). Erforderliche offizielle Mitgliedschaft: Um an Verlosungen teilzunehmen oder Tickets zum Originalpreis über offizielle Kanäle zu kaufen, benötigen Fans eine aktive, kostenpflichtige offizielle Vereinsmitgliedschaft.

4. World Rugby Nations Championship in London, Allianz Stadium: 8. bis 29. November

Zu den sportlichen Höhepunkten dieses Herbstes in London zählt zweifellos das Finalwochenende der Nations Championship vom 27. bis 29. November.

Bei diesem neuen, alle zwei Jahre stattfindenden Turnier treffen die größten Rugby-Mächte der Nord- und Südhalbkugel aufeinander, um einen weltweiten Champion zu ermitteln. Es begann im Juli und findet seinen Höhepunkt in London.

Das Allianz Stadium in Twickenham ist nicht nur Austragungsort aller Spiele des Finalwochenendes, sondern auch der letzten drei Gruppenspiele Englands gegen Australien (8. November), Japan (14. November) und Neuseeland (21. November).

Welche Mannschaften am Finalwochenende aufeinandertreffen, steht erst nach Abschluss der Gruppenphase fest. Alle zwölf teilnehmenden Nationen werden jedoch am abschließenden dreitägigen Wochenende im Einsatz sein.

Datum (und Ortszeit) Runde und Partie Tickets So., 8. Nov. (15.10 Uhr) 4. Runde: England gegen Australien Tickets Sa., 14. Nov. (16.40 Uhr) 5. Runde: England gegen Japan Tickets Sa., 21. Nov. (14.10 Uhr) 6. Runde: England gegen Neuseeland Tickets Fr., 27. Nov. (16.40 Uhr) Spiel um Platz 11: noch offen gegen noch offen Tickets Fr., 27. Nov. (20.10 Uhr) Spiel um Platz 5: noch offen gegen noch offen Tickets Sa., 28. Nov. (13.10 Uhr) Spiel um Platz 9: noch offen gegen noch offen Tickets Sa., 28. Nov. (16.40 Uhr) Spiel um Platz 3: noch offen gegen noch offen Tickets So., 29. Nov. (13.10 Uhr) Spiel um Platz 7: noch offen gegen noch offen Tickets So., 29. Nov. (16.40 Uhr) Finale: noch offen gegen noch offen Tickets

Wie kann man Tickets für die World Rugby Nations Championship in London kaufen?

Offizielle Tickets für die World Rugby Nations Championship 2026 können je nach Partie über die zentralen Ticketportale des Turniers oder den jeweiligen gastgebenden Verband (also beispielsweise England) gekauft werden.

Finalwochenende (27. bis 29. November) : Der Ticketverkauf für die sechs abschließenden Spiele im Allianz Stadium (Twickenham) wird zentral über die offizielle Website der Nations Championship Rugby und ihren Ticketpartner Ticketmaster abgewickelt.

: Der Ticketverkauf für die sechs abschließenden Spiele im Allianz Stadium (Twickenham) wird zentral über die offizielle Website der Nations Championship Rugby und ihren Ticketpartner Ticketmaster abgewickelt. Gruppenspiele (Juli und November): Tickets für einzelne Gruppenspiele werden direkt von den gastgebenden Nationen vertrieben. Du kannst sie über die offiziellen Portale ihrer Verbände kaufen.

Wie viel kosten Tickets für die World Rugby Nations Championship in London?

Die offiziellen Ticketpreise für die World Rugby Nations Championship 2026 unterscheiden sich erheblich, je nachdem, ob du einzelne Tageskarten oder Mehrtagespakete für das Finalwochenende im Allianz Stadium (Twickenham) in London kaufst.

Für die einzelnen Spieltage mit jeweils zwei Partien am Finalwochenende gelten offiziell folgende Preise:

Freitag, 27. November, zwei Partien : Tageskarten kosten 20 £ bis 125 £

: Tageskarten kosten 20 £ bis 125 £ Samstag, 28. November, zwei Partien : Tageskarten kosten 40 £ bis 180 £

: Tageskarten kosten 40 £ bis 180 £ Sonntag, 29. November, zwei Partien : Tageskarten kosten 125 £ bis 280 £

: Tageskarten kosten 125 £ bis 280 £ Mehrtagespässe (für zwei oder drei Tage): Sie bieten gestaffelte Ermäßigungen von 10 % bis 15 %. Ein Dreitagespass für Erwachsene kostet beispielsweise zwischen 242 £ und 514 £.

Gruppenspiele im November

Die regulären Ticketpreise für Erwachsene bei den einzelnen Gruppenspielen in London lauten wie folgt:

England