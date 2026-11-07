Der November 2026 verspricht in London ein unvergesslicher Monat mit sportlichen Höhepunkten zu werden. Im Mittelpunkt steht der spannende Abschluss der ersten Ausgabe der World Rugby Nations Championship Finals.

Fußballfans können sich auf England gegen Kroatien in der UEFA Nations League, Arsenal gegen Borussia Dortmund in der Champions League und eine Reihe attraktiver Premier-League-Partien freuen, darunter Arsenal gegen Manchester City.

Während in der Hauptstadt der Herbst Einzug hält, kommen Weltklasseathleten aus aller Welt an die berühmten Sportstätten der Stadt. Wer heute Tickets bucht, kann sie live erleben.

Ob Sie London diesen November im Urlaub oder auf einer Geschäftsreise besuchen und Spitzensport erleben möchten oder als Sportfan aus der Stadt noch kurzfristig Tickets suchen: GOAL zeigt Ihnen alle wichtigen Informationen, darunter, wo Sie Tickets kaufen können und was sie kosten.

1. England gegen Kroatien in der UEFA Nations League, Wembley: 12. November

England gegen Kroatien findet am Donnerstag, 12. November, im Wembley-Stadion in London statt. Der Anstoß ist für 19.45 Uhr (GMT) angesetzt.

Wie kann man Tickets für England gegen Kroatien in der UEFA Nations League kaufen?

Tickets für Englands Heimspiele werden zunächst über das offizielle Ticketportal von England Football angeboten. Mitglieder des England Supporters Travel Club und der FA angeschlossene Dauerkarteninhaber erhalten üblicherweise bevorzugten Zugang, bevor verbleibende Tickets in den freien Verkauf gehen.

Wie viel kosten Tickets für England gegen Kroatien in der UEFA Nations League?

Die Ticketpreise für Spiele Englands unterscheiden sich je nach Sitzplatz und Paket erheblich. Über die offiziellen Verkaufswege beginnen die Preise in der Regel bei:

Kategorie 1 : 80 Pfund

: 80 Pfund Kategorie 2 : 65 Pfund

: 65 Pfund Kategorie 3 : 45 Pfund

: 45 Pfund Kategorie 4: 35 Pfund

2. Premier-League-Spiele an verschiedenen Orten in London: 7. bis 29. November

Mitte November steht zwar eine weitere Länderspielpause bevor, doch davor und danach finden einige herausragende Premier-League-Partien statt, darunter das große Duell zwischen Arsenal und Manchester City.

Datum und Ortszeit Partie Tickets Spielort Sa., 7. Nov. (15.00 Uhr) Arsenal gegen Hull City Tickets Emirates Stadium Sa., 7. Nov. (15.00 Uhr) Fulham gegen Newcastle United Tickets Craven Cottage So., 8. Nov. (14.00 Uhr) Crystal Palace gegen Liverpool Tickets Selhurst Park Sa., 21. Nov. (15.00 Uhr) Chelsea gegen Leeds United Tickets Stamford Bridge Sa., 21. Nov. (15.00 Uhr) Tottenham Hotspur gegen Ipswich Town Tickets Tottenham Hotspur Stadium Mo., 23. Nov. (20.00 Uhr) Brentford gegen Everton Tickets Gtech Community Stadium So., 29. Nov. (14.05 Uhr) Crystal Palace gegen Hull City Tickets Selhurst Park So., 29. Nov. (14.05 Uhr) Fulham gegen Bournemouth Tickets Craven Cottage So., 29. Nov. (16.30 Uhr) Arsenal gegen Manchester City Tickets Emirates Stadium

Welche Londoner Fußballteams spielen in der Premier League?

Arsenal F.C.: Emirates Stadium (Holloway, Nordlondon)

Brentford F.C.: Gtech Community Stadium (Brentford, Westlondon)

Chelsea F.C.: Stamford Bridge (Fulham, Westlondon)

Crystal Palace F.C.: Selhurst Park (Selhurst, Südlondon)

Fulham F.C.: Craven Cottage (Fulham, Westlondon)

Tottenham Hotspur F.C.: Tottenham Hotspur Stadium (Tottenham, Nordlondon)

Wie kann man Premier-League-Tickets kaufen?

Für Premier-League-Spiele gibt es verschiedene Ticketoptionen: Einzelkarten, Dauerkarten und zusätzliche Hospitality-Pakete sind über die offiziellen Ticketportale der Vereine erhältlich.

Britische Erstligavereine vergeben Tickets in der Regel in drei Phasen:

Zuerst an Dauerkarteninhaber

Danach an Personen, die bereits Heimspiele besucht haben und anhand von Treuepunkten eingestuft werden

Schließlich im freien Verkauf an die Öffentlichkeit

Wenn Sie über die offiziellen Vereinskanäle keine Plätze bekommen oder kurzfristig Tickets suchen, kann sich ein Blick auf verifizierte Zweitmarktplattformen wie LiveFootballTickets lohnen.

3. Arsenal gegen Borussia Dortmund, Emirates Stadium: 24. November

Arsenal gegen Borussia Dortmund findet am Dienstag, 24. November, im Emirates Stadium in London statt. Der Anstoß ist für 20.00 Uhr (GMT) angesetzt.

Wie kann man Champions-League-Tickets für Arsenal gegen Borussia Dortmund kaufen?

Wegen der beispiellosen Nachfrage und des vollständig digitalen Einlasses an den Drehkreuzen des Emirates Stadium vergibt Arsenal Tickets nach einem festen System:

Dauerkarteninhaber: Garantierte Plätze für alle 19 Heimspiele in der Premier League und vier Heimspiele in der Champions League während der Ligaphase. Nicht genutzte Tickets können über die offizielle Wiederverkaufsplattform des Vereins erneut angeboten werden.

Garantierte Plätze für alle 19 Heimspiele in der Premier League und vier Heimspiele in der Champions League während der Ligaphase. Nicht genutzte Tickets können über die offizielle Wiederverkaufsplattform des Vereins erneut angeboten werden. Verlosungen für Red-Mitglieder: Die früheren Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden für zahlende Red-Mitglieder durch zufällige Verlosungen ersetzt. Mitglieder müssen sich innerhalb eines festgelegten Anmeldezeitraums einige Wochen vor dem jeweiligen Spiel registrieren.

Die früheren Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden für zahlende Red-Mitglieder durch zufällige Verlosungen ersetzt. Mitglieder müssen sich innerhalb eines festgelegten Anmeldezeitraums einige Wochen vor dem jeweiligen Spiel registrieren. Offizielle Ticketbörse: Ist ein Spiel ausverkauft, können offizielle Mitglieder, die bei der Verlosung leer ausgegangen sind, über die Arsenal Ticket Exchange direkt von Dauerkarteninhabern zurückgegebene Tickets zum Originalpreis kaufen.

Ist ein Spiel ausverkauft, können offizielle Mitglieder, die bei der Verlosung leer ausgegangen sind, über die Arsenal Ticket Exchange direkt von Dauerkarteninhabern zurückgegebene Tickets zum Originalpreis kaufen. Hospitality-Pakete: Premium-Hospitality-Angebote, darunter Plätze auf dem Club Level, gehobene Gastronomie und Zugang zu exklusiven Logen, sind für Premier-League- und Champions-League-Spiele direkt über Arsenals offizielles Hospitality-Portal erhältlich.

Premium-Hospitality-Angebote, darunter Plätze auf dem Club Level, gehobene Gastronomie und Zugang zu exklusiven Logen, sind für Premier-League- und Champions-League-Spiele direkt über Arsenals offizielles Hospitality-Portal erhältlich. Zweitmarkt-Ticketplattformen: Für ausverkaufte Spiele oder einen kurzfristigen Stadionbesuch können Fans Tickets über verifizierte Zweitmarkt-Ticketplattformen wie LiveFootballTickets finden.

Wie viel kosten Champions-League-Tickets für Arsenal?

Arsenal teilt seine Heimspiele im Emirates Stadium in drei Kategorien ein (Kategorie A, B und C), die den Originalpreis der Tickets bestimmen:

Spiele der Kategorie A: Höhere Preise für Spitzengegner und Derbys (z. B. Real Madrid, Tottenham, Manchester City). Die Preise liegen im Allgemeinen zwischen 65 und über 120 Pfund .

Höhere Preise für Spitzengegner und Derbys (z. B. Real Madrid, Tottenham, Manchester City). Die Preise liegen im Allgemeinen zwischen . Spiele der Kategorie B: Gegner der mittleren Kategorie (z. B. Borussia Dortmund, Leeds, Everton). Die Preise liegen üblicherweise zwischen 45 und 75 Pfund .

Gegner der mittleren Kategorie (z. B. Borussia Dortmund, Leeds, Everton). Die Preise liegen üblicherweise zwischen . Spiele der Kategorie C: Gegner mit geringerer Nachfrage (z. B. Sabah, Coventry City, Hull City). Die Originalpreise beginnen bei 35 bis 55 Pfund .

Gegner mit geringerer Nachfrage (z. B. Sabah, Coventry City, Hull City). Die Originalpreise beginnen bei . Ermäßigte Preise: In bestimmten Kategorien gibt es Ermäßigungen für Junior Gunners (unter 18 Jahren), Young-Adult-Mitglieder (18 bis 24 Jahre) und ältere Fans (über 66 Jahre).

In bestimmten Kategorien gibt es Ermäßigungen für Junior Gunners (unter 18 Jahren), Young-Adult-Mitglieder (18 bis 24 Jahre) und ältere Fans (über 66 Jahre). Erforderliche offizielle Mitgliedschaft: Um an Verlosungen teilzunehmen oder über offizielle Kanäle Tickets zum Originalpreis zu kaufen, benötigen Fans eine aktive, kostenpflichtige offizielle Vereinsmitgliedschaft.

4. World Rugby Nations Championship in London, Allianz Stadium: 8. bis 29. November

Zu den herausragenden Sportereignissen in London in diesem Herbst gehört zweifellos das Finals Weekend der Nations Championship (27. bis 29. November).

Das neue Turnier findet alle zwei Jahre statt. Die stärksten Rugbynationen der Nord- und Südhalbkugel treten gegeneinander an, um einen weltweiten Champion zu ermitteln. Es begann im Juli und erreicht in London seinen Höhepunkt.

Das Allianz Stadium in Twickenham ist nicht nur Austragungsort sämtlicher Spiele des Finals Weekend, sondern auch der letzten drei Gruppenspiele Englands gegen Australien (8. November), Japan (14. November) und Neuseeland (21. November).

Welche Mannschaften am Finals Weekend aufeinandertreffen, steht erst nach Abschluss der Gruppenphase fest. Alle zwölf teilnehmenden Nationen werden aber garantiert an dem abschließenden dreitägigen Wochenende zu sehen sein.

Datum und Ortszeit Runde und Partie Tickets So., 8. Nov. (15.10 Uhr) R4: England gegen Australien Tickets Sa., 14. Nov. (16.40 Uhr) R5: England gegen Japan Tickets Sa., 21. Nov. (14.10 Uhr) R6: England gegen Neuseeland Tickets Fr., 27. Nov. (16.40 Uhr) Spiel um Platz 11: noch offen gegen noch offen Tickets Fr., 27. Nov. (20.10 Uhr) Spiel um Platz 5: noch offen gegen noch offen Tickets Sa., 28. Nov. (13.10 Uhr) Spiel um Platz 9: noch offen gegen noch offen Tickets Sa., 28. Nov. (16.40 Uhr) Spiel um Platz 3: noch offen gegen noch offen Tickets So., 29. Nov. (13.10 Uhr) Spiel um Platz 7: noch offen gegen noch offen Tickets So., 29. Nov. (16.40 Uhr) Finale: noch offen gegen noch offen Tickets

Wie kann man Tickets für die World Rugby Nations Championship in London kaufen?

Offizielle Tickets für die World Rugby Nations Championship 2026 können je nach Partie über die zentralen Verkaufsstellen des Turniers oder den jeweiligen gastgebenden Verband, etwa den englischen, gekauft werden.

Finals Weekend (27. bis 29. November) : Der Verkauf der Tickets für die sechs Finalspiele im Allianz Stadium (Twickenham) wird zentral über die offizielle Website der Nations Championship Rugby und deren Ticketpartner Ticketmaster abgewickelt.

: Der Verkauf der Tickets für die sechs Finalspiele im Allianz Stadium (Twickenham) wird zentral über die offizielle Website der Nations Championship Rugby und deren Ticketpartner Ticketmaster abgewickelt. Gruppenspiele (Juli und November): Tickets für die einzelnen Gruppenspiele werden direkt von den gastgebenden Nationen vertrieben. Sie sind über deren offizielle Verbandsportale erhältlich.

Wie viel kosten Tickets für die World Rugby Nations Championship in London?

Die offiziellen Ticketpreise für die World Rugby Nations Championship 2026 unterscheiden sich erheblich, je nachdem, ob Sie Tageskarten oder Mehrtagespakete für das „Finals Weekend“ im Allianz Stadium (Twickenham) in London kaufen.

Für die einzelnen Spieltage mit jeweils zwei Partien während des „Finals Weekend“ gelten folgende offizielle Preiskategorien:

Freitag, 27. November: zwei Partien : Tageskarten kosten zwischen 20 und 125 Pfund

: Tageskarten kosten zwischen 20 und 125 Pfund Samstag, 28. November: zwei Partien : Tageskarten kosten zwischen 40 und 180 Pfund

: Tageskarten kosten zwischen 40 und 180 Pfund Sonntag, 29. November: zwei Partien : Tageskarten kosten zwischen 125 und 280 Pfund

: Tageskarten kosten zwischen 125 und 280 Pfund Mehrtagespässe für zwei oder drei Tage: Sie bieten gestaffelte Rabatte von 10 bis 15 Prozent. Ein Dreitagespass für Erwachsene kostet beispielsweise zwischen 242 und 514 Pfund.

Gruppenspiele im November

Die regulären Ticketpreise für Erwachsene bei den einzelnen Gruppenspielen in London lauten:

England