Der November 2026 verspricht in London ein unvergesslicher Sportmonat zu werden. Höhepunkt ist das spannende Finale der ersten Ausgabe der World Rugby Nations Championship.

Auf Fußballfans warten Arsenal gegen Borussia Dortmund in der Champions League und eine Reihe reizvoller Premier-League-Partien, darunter Arsenal gegen Manchester City.

Wenn der Herbst in der Hauptstadt Einzug hält, kommen Weltklasseathleten aus aller Welt in die berühmten Sportstätten der Stadt. Wenn Ihr sie live erleben möchtet, könnt Ihr noch heute Tickets buchen.

Ob Ihr London im November im Urlaub oder auf Geschäftsreise besucht und Spitzensport sehen möchtet oder als Sportfan aus der Stadt noch kurzfristig Tickets sucht: GOAL liefert Euch alle wichtigen Informationen, darunter, wo Ihr Tickets kaufen könnt, was sie kosten und mehr.

2. Premier-League-Spiele, London (verschiedene Spielorte), 21. bis 29. November

Nach der Länderspielpause stehen in der Hauptstadt einige herausragende Premier-League-Partien an, darunter das große Duell zwischen Arsenal und Manchester City.

Datum (Ortszeit) Partie Tickets Spielort Sa., 21. Nov. (15:00 Uhr) Chelsea gegen Leeds United Tickets Stamford Bridge Sa., 21. Nov. (15:00 Uhr) Tottenham Hotspur gegen Ipswich Town Tickets Tottenham Hotspur Stadium Mo., 23. Nov. (20:00 Uhr) Brentford gegen Everton Tickets Gtech Community Stadium So., 29. Nov. (14:05 Uhr) Crystal Palace gegen Hull City Tickets Selhurst Park So., 29. Nov. (14:05 Uhr) Fulham gegen Bournemouth Tickets Craven Cottage So., 29. Nov. (16:30 Uhr) Arsenal gegen Manchester City Tickets Emirates Stadium

Welche Premier-League-Klubs gibt es in London?

Arsenal F.C., Emirates Stadium (Holloway, Nordlondon)

Brentford F.C., Gtech Community Stadium (Brentford, Westlondon)

Chelsea F.C., Stamford Bridge (Fulham, Westlondon)

Crystal Palace F.C., Selhurst Park (Selhurst, Südlondon)

Fulham F.C., Craven Cottage (Fulham, Westlondon)

Tottenham Hotspur F.C., Tottenham Hotspur Stadium (Tottenham, Nordlondon)

Wie kann man Premier-League-Tickets kaufen?

Für Premier-League-Spiele gibt es verschiedene Ticketoptionen, von Eintrittskarten für einzelne Partien über Dauerkarten bis hin zu zusätzlichen Hospitality-Paketen. Sie sind über die offiziellen Ticketportale der Klubs erhältlich.

Britische Erstligaklubs vergeben Tickets in der Regel in drei Schritten:

Zunächst an Dauerkarteninhaber

Danach an Fans, die bereits Heimspiele besucht haben und anhand von Treuepunkten eingestuft werden

Schließlich im freien Verkauf an die Öffentlichkeit

Wenn Ihr über die offiziellen Kanäle der Klubs keine Plätze bekommt oder kurzfristig Tickets sucht, lohnt sich möglicherweise ein Blick auf verifizierte Zweitmarktplattformen wie LiveFootballTickets.

3. Arsenal gegen Borussia Dortmund, Emirates Stadium, 24. November

Arsenal gegen Borussia Dortmund findet am Dienstag, 24. November, im Emirates Stadium in London statt. Der Anpfiff ist für 20:00 Uhr GMT angesetzt.

Wie kann man Champions-League-Tickets für Arsenal gegen Borussia Dortmund kaufen?

Aufgrund der beispiellosen Nachfrage und des vollständig digitalen Zutrittssystems am Emirates Stadium vergibt Arsenal Tickets nach einem strukturierten Verfahren:

Dauerkarteninhaber: Ihnen sind Plätze für alle 19 Heimspiele in der Premier League und alle 4 Heimspiele in der Ligaphase der Champions League garantiert. Nicht genutzte Tickets können über die offizielle Wiederverkaufsplattform des Klubs erneut angeboten werden.

Ihnen sind Plätze für alle 19 Heimspiele in der Premier League und alle 4 Heimspiele in der Ligaphase der Champions League garantiert. Nicht genutzte Tickets können über die offizielle Wiederverkaufsplattform des Klubs erneut angeboten werden. Verlosungen für Red-Mitglieder: Die früheren Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch zufällige Verlosungen für zahlende Red-Mitglieder ersetzt. Mitglieder müssen sich mehrere Wochen vor jedem Spiel innerhalb eines festgelegten Zeitfensters anmelden.

Die früheren Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch zufällige Verlosungen für zahlende Red-Mitglieder ersetzt. Mitglieder müssen sich mehrere Wochen vor jedem Spiel innerhalb eines festgelegten Zeitfensters anmelden. Offizielle Ticketbörse: Ist ein Spiel ausverkauft, können offizielle Mitglieder, die bei der Verlosung leer ausgegangen sind, über die Arsenal Ticket Exchange zurückgegebene Tickets zum Originalpreis direkt von Dauerkarteninhabern kaufen.

Ist ein Spiel ausverkauft, können offizielle Mitglieder, die bei der Verlosung leer ausgegangen sind, über die Arsenal Ticket Exchange zurückgegebene Tickets zum Originalpreis direkt von Dauerkarteninhabern kaufen. Hospitality-Pakete: Premium-Hospitality-Angebote, darunter Plätze auf dem Club Level, gehobene Gastronomie und Zugang zu Logen, sind für Premier-League- und Champions-League-Spiele direkt über Arsenals offizielles Hospitality-Portal erhältlich.

Premium-Hospitality-Angebote, darunter Plätze auf dem Club Level, gehobene Gastronomie und Zugang zu Logen, sind für Premier-League- und Champions-League-Spiele direkt über Arsenals offizielles Hospitality-Portal erhältlich. Zweitmarkt-Ticketplattformen: Für ausverkaufte Partien oder kurzfristige Stadionbesuche können Fans Tickets über verifizierte Zweitmarkt-Ticketplattformen wie LiveFootballTickets erwerben.

Wie viel kosten Champions-League-Tickets für Arsenal?

Arsenal teilt seine Heimspiele im Emirates Stadium in drei Kategorien ein (Kategorie A, B und C), nach denen sich die regulären Ticketpreise richten:

Spiele der Kategorie A: Höhere Preise für Topgegner und Derbys (z. B. Real Madrid, Tottenham, Manchester City). Die Preise liegen in der Regel zwischen 65 £ und über 120 £ .

Höhere Preise für Topgegner und Derbys (z. B. Real Madrid, Tottenham, Manchester City). Die Preise liegen in der Regel zwischen . Spiele der Kategorie B: Gegner der mittleren Kategorie (z. B. Borussia Dortmund, Leeds, Everton). Die Preise liegen üblicherweise zwischen 45 £ und 75 £ .

Gegner der mittleren Kategorie (z. B. Borussia Dortmund, Leeds, Everton). Die Preise liegen üblicherweise zwischen . Spiele der Kategorie C: Gegner mit geringerer Nachfrage (z. B. Sabah, Coventry City, Hull City). Die regulären Preise liegen bei 35 £ bis 55 £ .

Gegner mit geringerer Nachfrage (z. B. Sabah, Coventry City, Hull City). Die regulären Preise liegen bei . Ermäßigte Preise: In bestimmten Kategorien gibt es Ermäßigungen für Junior Gunners (unter 18 Jahren), Young-Adult-Mitglieder (18–24 Jahre) und ältere Fans (über 66 Jahre).

In bestimmten Kategorien gibt es Ermäßigungen für Junior Gunners (unter 18 Jahren), Young-Adult-Mitglieder (18–24 Jahre) und ältere Fans (über 66 Jahre). Erforderliche offizielle Mitgliedschaft: Um an Verlosungen teilzunehmen oder über offizielle Kanäle Tickets zum Originalpreis zu kaufen, benötigen Fans eine aktive, kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft.

4. World Rugby Nations Championship in London, Allianz Stadium, 14. bis 29. November

Zu den sportlichen Höhepunkten dieses Herbstes in London zählt zweifellos das Finalwochenende der Nations Championship vom 27. bis 29. November.

Bei diesem neuen, alle zwei Jahre stattfindenden Turnier treffen die größten Rugbynationen der Nord- und Südhalbkugel aufeinander, um einen weltweiten Champion zu küren. Es begann im Juli und erreicht in London seinen Höhepunkt.

Das Allianz Stadium in Twickenham ist nicht nur Austragungsort sämtlicher Partien des Finalwochenendes, sondern auch der letzten drei Gruppenspiele Englands gegen Australien (8. November), Japan (14. November) und Neuseeland (21. November).

Welche Teams am Finalwochenende gegeneinander antreten, steht erst nach Abschluss der Gruppenphase fest. Ein Auftritt aller zwölf teilnehmenden Nationen an den abschließenden drei Tagen ist jedoch garantiert.

Datum (Ortszeit) Runde und Partie Tickets Sa., 21. Nov. (14:10 Uhr) R6: England gegen Neuseeland Tickets Fr., 27. Nov. (16:40 Uhr) Spiel um Platz 11: noch offen gegen noch offen Tickets Fr., 27. Nov. (20:10 Uhr) Spiel um Platz 5: noch offen gegen noch offen Tickets Sa., 28. Nov. (13:10 Uhr) Spiel um Platz 9: noch offen gegen noch offen Tickets Sa., 28. Nov. (16:40 Uhr) Spiel um Platz 3: noch offen gegen noch offen Tickets So., 29. Nov. (13:10 Uhr) Spiel um Platz 7: noch offen gegen noch offen Tickets So., 29. Nov. (16:40 Uhr) Finale: noch offen gegen noch offen Tickets

Wie kann man Tickets für die World Rugby Nations Championship in London kaufen?

Offizielle Tickets für die World Rugby Nations Championship 2026 können je nach Partie über die zentralen Verkaufsstellen des Turniers oder den jeweiligen gastgebenden Rugbyverband (etwa den englischen) gekauft werden.

Finalwochenende (27. bis 29. November) : Der Ticketverkauf für die sechs Finalspiele im Allianz Stadium (Twickenham) läuft zentral über die offizielle Website der Nations Championship Rugby und ihren Ticketpartner Ticketmaster.

: Der Ticketverkauf für die sechs Finalspiele im Allianz Stadium (Twickenham) läuft zentral über die offizielle Website der Nations Championship Rugby und ihren Ticketpartner Ticketmaster. Gruppenspiele (Juli und November): Tickets für die einzelnen Gruppenspiele werden direkt von den gastgebenden Nationen vertrieben. Ihr könnt sie über die offiziellen Portale ihrer Rugbyverbände erwerben.

Wie viel kosten Tickets für die World Rugby Nations Championship in London?

Die offiziellen Ticketpreise für die World Rugby Nations Championship 2026 unterscheiden sich erheblich, je nachdem, ob Ihr Einzeltagestickets oder Mehrtagespakete für das Finalwochenende im Allianz Stadium (Twickenham) in London kauft.

Für die einzelnen Spieltage mit jeweils zwei Partien am Finalwochenende gelten folgende offizielle Preiskategorien:

Freitag, 27. November, zwei Partien : Tagestickets kosten zwischen 20 £ und 125 £

: Tagestickets kosten zwischen 20 £ und 125 £ Samstag, 28. November, zwei Partien : Tagestickets kosten zwischen 40 £ und 180 £

: Tagestickets kosten zwischen 40 £ und 180 £ Sonntag, 29. November, zwei Partien : Tagestickets kosten zwischen 125 £ und 280 £

: Tagestickets kosten zwischen 125 £ und 280 £ Mehrtagespässe (für 2 oder 3 Tage): Sie bieten gestaffelte Rabatte von 10 % bis 15 %. Ein 3-Tages-Pass für Erwachsene kostet beispielsweise zwischen 242 £ und 514 £.

Gruppenspiele im November

Die regulären Ticketpreise für Erwachsene bei den einzelnen Gruppenspielen in London lauten wie folgt:

England